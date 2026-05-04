Met Gala 2026: Πώς να το παρακολουθήσετε, η τιμή των εισιτηρίων και το φετινό θέμα

Τα ρούχα έχουν ραφτεί, τα κοσμήματα έχουν επιλεγεί με προσοχή και κορυφαίοι κομμωτές και makeup artists της Νέας Υόρκης είναι κλεισμένοι, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το Met Gala 2026 έχει ξεκινήσει.

Περίπου 450 καλεσμένοι της παγκόσμιας showbiz, θα δώσουν το «παρών» στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας της χρονιάς, στο Met Gala 2026.

Η Beyoncé, η Νικόλ Κίντμαν και η Βένους Ουίλιαμς είναι οι φετινές συμπρόεδροι της λαμπερής βραδιάς, η οποία έχει ως dress code το «Fashion is art» (Η μόδα είναι τέχνη).

Παρακάτω, ακολουθούν όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το «Super Bowl» της μόδας.







Ποιο είναι το θέμα του Met Gala 2026;

Το φετινό θέμα είναι το «Costume Art», που δίνει και το όνομα στη νέα έκθεση του μουσείου, η οποία θα παρουσιάσει 400 σύνολα και αντικείμενα που καλύπτουν 5.000 χρόνια ιστορίας.

Το dress code της βραδιάς είναι «Fashion Is Art», με τους καλεσμένους να καλούνται να εξερευνήσουν τη σχέση τους με τη μόδα ως μορφή τέχνης και να τιμήσουν την απεικόνιση του ντυμένου σώματος μέσα στην ιστορία της τέχνης.

Πολλοί σταρ αναμένεται να εμπνευστούν από καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως το Μπαρόκ, ο Ιμπρεσιονισμός ή η Αναγέννηση, ενώ δεν αποκλείονται και εμφανίσεις που παραπέμπουν σε συγκεκριμένους πίνακες.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά στο Met Gala, το θέμα είναι αρκετά ευρύ ώστε να επιτρέπει πολλές διαφορετικές ερμηνείες στο κόκκινο χαλί.

Πότε γίνεται το Met Gala;

Όπως κάθε χρόνο, το Met Gala πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, με τους καλεσμένους να φτάνουν στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, από περίπου τις 18:00 ώρα Νέας Υόρκης.

Η λίστα καλεσμένων δεν δημοσιοποιείται εκ των προτέρων, αλλά αναμένεται πλήθος διάσημων προσώπων.

Το κοινό δεν έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της εκδήλωσης, όπου σερβίρεται δείπνο, κοκτέιλ, ζωντανή μουσική και παρουσιάζεται η νέα έκθεση του μουσείου. Ωστόσο, το κόκκινο χαλί πριν την είσοδο των καλεσμένων προσφέρει εκτενή κάλυψη από τα media.

Met Gala 2026: Πώς μπορείτε να το παρακολουθήσετε και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια;

H Vogue θα μεταδώσει ζωντανά το κόκκινο χαλί του Met Gala, ενώ την κάλυψη θα παρουσιάσουν οι Άσλη Γκράχαμ, Κάρα Ντελεβίν και Λα Λα Άντονι, ενώ η Έμα Τσάμπερλεϊν επιστρέφει ως ανταποκρίτρια στο κόκκινο χαλί.

Η μετάδοση θα γίνει μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της Vogue, αλλά και σε YouTube και TikTok, ενώ και άλλα μέσα ενημέρωσης θα κάνουν live streaming.

Το Met Gala είναι μια ιδιαίτερα κλειστή εκδήλωση με περίπου 450 προσκεκλημένους. Τα τραπέζια κοστίζουν πάνω από 350.000 δολάρια, ενώ τα μεμονωμένα εισιτήρια φτάνουν περίπου τα 75.000 δολάρια.

Ωστόσο, οι περισσότεροι celebrities δεν πληρώνουν οι ίδιοι, καθώς προσκαλούνται από fashion brands που αναλαμβάνουν το κόστος, ώστε να προωθήσουν τα ρούχα τους μέσα από τις εμφανίσεις των σταρ.

Παρόλα αυτά, όλες οι προσκλήσεις πρέπει να εγκριθούν προσωπικά από την Άννα Γουίντουρ, η οποία έχει τον τελικό λόγο για κάθε καλεσμένο.

Με πληροφορίες από BBC



