Met Gala 2026: Οι 4 πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία του θεσμού

Το Met Gala μπορεί να είναι συνώνυμο της υψηλής ραπτικής και της λάμψης, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που τα φώτα στράφηκαν αλλού, σε απρόβλεπτα και έντονα περιστατικά που συζητήθηκαν όσο λίγα.

Παρά τη λάμψη και τη φαντασμαγορία του, το Met Gala αποδεικνύει κάθε χρόνο πως εκτός από μόδα, είναι και μια σκηνή όπου συμβαίνουν στιγμές που γράφουν τη δική τους - συχνά απρόβλεπτη- ιστορία.

Από απρόσμενες εισβολές μέχρι σκηνές που προκάλεσαν αντιδράσεις, η ιστορία του event είναι γεμάτη στιγμές που έγιναν viral.

Οι 4 πιο viral στιγμές στην ιστορία του Met Gala

1) Η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν με το φόρεμα της Μονρόε

Μία από τις πιο πρόσφατες και πολυσυζητημένες στιγμές σημειώθηκε το 2022, όταν η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε φορώντας το αυθεντικό φόρεμα της Marilyn Monroe από την ιστορική ερμηνεία του «Happy Birthday, Mr. President» το 1962.

Η επιλογή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο για την αποκάλυψη ότι έχασε κιλά για να το φορέσει, όσο και για τις φήμες ότι το φόρεμα υπέστη φθορές, κάτι που διαψεύστηκε τόσο από την ίδια όσο και από τον οργανισμό που το παραχώρησε.

2) Ο καβγάς της Solange με τον Jay-Z στο ασανσέρ

Το 2014, το Met Gala έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, αλλά και για ένα περιστατικό που έγινε παγκόσμιο θέμα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειξε τη Solange Knowles να επιτίθεται στον Jay-Z μέσα σε ασανσέρ, παρουσία της Beyoncé.

Το στιγμιότυπο έγινε viral, πυροδοτώντας αμέτρητες συζητήσεις, με την οικογένεια να δηλώνει αργότερα πως το θέμα λύθηκε ιδιωτικά.

3) Η απρόσμενη «εισβολή» στο κόκκινο χαλί

Την ίδια χρονιά, ένα ακόμη περιστατικό προκάλεσε αίσθηση, όταν ο γνωστός φαρσέρ Βιτάλι Σεντιούκ, προσπάθησε να εισβάλει στο Met Gala σχεδόν ημίγυμνος.

Κατάφερε να ξεφύγει από την ασφάλεια και να εμφανιστεί στα σκαλιά του μουσείου, πριν απομακρυνθεί, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Το 2017, μια ομάδα διάσημων, προκάλεσαν αντιδράσεις όταν φωτογραφήθηκαν να καπνίζουν μέσα σε μπάνιο του μουσείου.

Η πράξη αυτή παραβίαζε τους αυστηρούς κανονισμούς και προκάλεσε την ενόχληση τόσο των υπευθύνων όσο και των δωρητών, με το περιστατικό να γίνεται γρήγορα viral.

Με πληροφορίες από PEOPLE