Met Gala 2026: Beyoncé, Βίνους Γουίλιαμς και Νικόλ Κίντμαν αναλαμβάνουν συμπρόεδροι

Η Beyoncé, η Βένους Γουίλιαμς και η Νικόλ Κίντμαν αναλαμβάνουν ρόλο συμπροέδρων στο Met Gala του 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου στη Νέα Υόρκη, δίπλα στη μόνιμη οικοδέσποινα της εκδήλωσης, τη Άννα Γουίντουρ.

Η Γουίλιαμς φιλοξενεί για πρώτη φορά τη διοργάνωση, επτά χρόνια μετά τη συμπροεδρία της αδελφής της, Σερένα. Η Beyoncé επιστρέφει στο Met Gala σε ηγετικό ρόλο έπειτα από τη συμμετοχή της ως επίτιμη πρόεδρος το 2013, ενώ η Κίντμαν έχει διατελέσει συμπρόεδρος και στο παρελθόν, το 2003 και το 2005.

Η ετήσια λαμπερή εκδήλωση αποτελεί τον βασικό μηχανισμό χρηματοδότησης του Costume Institute του Metropolitan Museum of Art, συγκεντρώνοντας πέρυσι ποσό-ρεκόρ ύψους 31 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, το μουσείο ανακοίνωσε και την επιτροπή οικοδεσποτών της βραδιάς, με πρόεδρο τον σχεδιαστή Anthony Vaccarello και τη σκηνοθέτιδα και ηθοποιό Zoë Kravitz. Στην επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Sabrina Carpenter, Doja Cat, LISA, Sam Smith και Yseult, η χορεύτρια Misty Copeland, καθώς και οι ηθοποιοί Teyana Taylor, Elizabeth Debicki, Gwendoline Christie και Lena Dunham.

Το dress code της βραδιάς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο θα συνδέεται θεματικά με την έκθεση «Costume Art», η οποία θα εγκαινιάσει την εαρινή περίοδο του Costume Institute.

Βένους Γουίλιαμς και Νικόλ Κίντμαν / Φωτ: EPA

Met Gala 2026: Η έκθεση «Costume Art»

Η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει το «ντυμένο σώμα» μέσα από τη ματιά της τέχνης, διατρέχοντας διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Τα ενδύματα θα παρουσιάζονται σε διάλογο με έργα από άλλες συλλογές του μουσείου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση μόδας και εικαστικών τεχνών.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και καλλιτεχνικός διευθυντής του μουσείου, Max Hollein, η έκθεση θα αναπτύσσεται θεματικά και θα οργανώνεται βάσει διαφορετικών προσεγγίσεων του σώματος, όπως το «γυμνό σώμα», το «κλασικό σώμα», αλλά και λιγότερο συμβατικές ενότητες, όπως το «έγκυο σώμα» και το «γηράσκον σώμα». Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει, όπως κάθε χρόνο, ο επικεφαλής επιμελητής του Costume Institute, Andrew Bolton.

Η νέα έκθεση θα στεγαστεί σε ολοκαίνουργιο εκθεσιακό χώρο 12.000 τετραγωνικών ποδών (περίπου 1.115 τ.μ.), δίπλα από τη Μεγάλη Αίθουσα του μουσείου. Οι νέοι χώροι, με την ονομασία Condé Nast Galleries, προορίζονται να φιλοξενούν στο εξής όλες τις μεγάλες εαρινές εκθέσεις του Costume Institute, αλλά και επιλεγμένα εικαστικά πρότζεκτ από άλλα τμήματα του μουσείου.

Η «Costume Art» θα ανοίξει για το κοινό στις 10 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027.

Με πληροφορίες από Associated Press