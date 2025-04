Met Gala 2025: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μεγάλη βραδιά της μόδας

Το Met Gala, που εδώ και χρόνια φέρει τον τίτλο της «μεγαλύτερης βραδιάς της μόδας», επιστρέφει δυναμικά το βράδυ της Δευτέρας, 5 Μαΐου, στη Νέα Υόρκη.

Τα αστέρια του κινηματογράφου, της μόδας, της μουσικής, του αθλητισμού, της πολιτικής και των social media ετοιμάζονται να συναντηθούν στα εμβληματικά σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη, για το ετήσιο Costume Institute Benefit - το περίφημο Met Gala, εικόνες από το οποίο θα μεταδοθούν σε όλο τον κόσμο.

Ποια είναι η σημασία του Met Gala;

Το Met Gala ξεκίνησε το 1948 ως ένα δείπνο για την ελίτ της Νέας Υόρκης. Σήμερα, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο φωτογραφημένες εκδηλώσεις στον κόσμο, γνωστή για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις διασημοτήτων στο κόκκινο χαλί – από εκθαμβωτικά couture μέχρι προκλητικά και εναλλακτικά looks.

Παρότι το Gala συνδυάζει το εντυπωσιακό με το θεατρικό, έχει και ουσιαστικό σκοπό: Να συγκεντρώσει πόρους για το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Met. Το 2024, η εκδήλωση έσπασε ρεκόρ συγκεντρώνοντας σχεδόν 26 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, το Met Gala σηματοδοτεί τα εγκαίνια της ετήσιας εαρινής έκθεσης του Μουσείου, που κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Φυσικά, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην περίφημη λίστα των περίπου 400 καλεσμένων, μια λίστα-μυστήριο που συζητείται έντονα μέχρι την τελευταία στιγμή.

Πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσκληση για το Met Gala;

Η είσοδος στο Met Gala δεν είναι απλή υπόθεση: πρόκειται για μια αυστηρά κλειστή εκδήλωση, όπου μπορεί κάποιος να μπει μόνο αν διαθέτει πρόσκληση. Οι συμμετοχές εγκρίνονται προσωπικά από την Anna Wintour, την αρχισυντάκτρια της Vogue, η οποία επιβλέπει κάθε λεπτομέρεια της εκδήλωσης.

Εναλλακτικά, θα πρέπει να σας προσκαλέσει κάποιος μεγάλος οίκος μόδας — όπως οι Chanel, Louis Vuitton ή Balenciaga — που «αγοράζει» τραπέζια και επιλέγει ποιες διασημότητες θα εκπροσωπήσουν την αισθητική και την ταυτότητά του.

Τα εισιτήρια κοστίζουν περίπου 50.000 δολάρια ανά άτομο, ενώ ένα τραπέζι μπορεί να αγγίξει τα 300.000 δολάρια ή και περισσότερο. Συνήθως, αυτά τα ποσά καλύπτονται από τα brands που συμμετέχουν.

Ποιο είναι το θέμα του Met Gala 2025;

Ο φετινός ενδυματολογικός κώδικας είναι «Tailored for You», και εστιάζει στο ανδρικό ένδυμα και τις επιρροές του στο σύγχρονο στυλ. Η συνοδευτική έκθεση με τίτλο «Superfine: Tailoring Black Style», που βασίζεται στο βιβλίο της Monica L. Miller «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity», εξερευνά την εξέλιξη του μαύρου στυλ από τον 18ο αιώνα έως σήμερα μέσα από το πρίσμα του ντανταϊσμού, του καλλιτεχνικού κινήματος αισθητικής αναρχίας που αναπτύχθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις εικαστικές τέχνες, την ποίηση, το θέατρο και την γραφιστική.

Για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 20 χρόνια, το Met επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανδρική ένδυση, με έμφαση στη μαύρη ανδρική αισθητική. «Το φετινό θέμα δεν είναι μόνο επίκαιρο», δήλωσε ο Usher, «αλλά αναδεικνύει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που αξίζει να γιορτάζεται».

Η έκθεση θα έχει διάρκεια έξι μηνών, μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές.

Ποιοι είναι οι φετινοί συμπρόεδροι του Met Gala;

Η Anna Wintour θα πλαισιωθεί φέτος από μια εντυπωσιακή ομάδα συμπροέδρων, που περιλαμβάνει τους Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo, A$AP Rocky και LeBron James.

Επιπλέον, το μουσείο ανακοίνωσε και την επιτροπή υποδοχής, στην οποία συμμετέχουν προσωπικότητες όπως η Simone Biles, ο Spike Lee, η Ayo Edebiri, οι μουσικοί Doechii, Usher, Tyla, Janelle Monáe, André 3000, η συγγραφέας Chimamanda Ngozi Adichie και ο θεατρικός συγγραφέας Jeremy O. Harris.

Πέρυσι, οι συμπρόεδροι περιλάμβαναν τη Zendaya, την Jennifer Lopez, τον Chris Hemsworth και τον Bad Bunny, με θέμα "Sleeping Beauties".

Met Gala: Τι συμβαίνει στο εσωτερικό;

Το εσωτερικό της εκδήλωσης καλύπτεται από πέπλο μυστικότητας. Η χρήση κινητών τηλεφώνων και φωτογραφικών μηχανών απαγορεύεται αυστηρά, και δεν επιτρέπονται δημοσιογράφοι. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η βραδιά ξεκινά με ένα κοκτέιλ, όπου οι καλεσμένοι απολαμβάνουν πρώτοι τη νέα έκθεση. Ακολουθεί επίσημο δείπνο και, συνήθως, μια ζωντανή εμφάνιση-έκπληξη.

Πού και πότε πραγματοποιείται το Met Gala;

Το φετινό Met Gala θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 5 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Οι αφίξεις ξεκινούν γύρω στις 10 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), ενώ η εκδήλωση ανοίγει επίσημα στις 6 μ.μ. τοπική ώρα (EST).

Πώς μπορώ να το παρακολουθήσω;

Το 2024, η Vogue μετέδιδε ζωντανά το κόκκινο χαλί μέσω της ιστοσελίδας και των ψηφιακών της πλατφορμών — κάτι που αναμένεται να επαναληφθεί και φέτος, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Αν βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη, μπορείτε να παρακολουθήσετε από κοντά την άφιξη των καλεσμένων, πίσω από τα οδοφράγματα κατά μήκος της Πέμπτης Λεωφόρου ή της Μάντισον Άβενιου.

Με πληροφορίες από Euronews