Το Met επιστρέφει λεηλατημένες αρχαιότητες αξίας άνω των 95 εκατ. δολαρίων

Η συνολική αξία των λεηλατημένων ή παράτυπα αποκτημένων αρχαιοτήτων που έχουν αφαιρεθεί από τη συλλογή του Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης ξεπερνά πλέον τα 95 εκατ. δολάρια, μετά τις νέες παραδόσεις αντικειμένων τον Ιούνιο.

Από το 2017, έχουν αφαιρεθεί από τις συλλογές του μουσείου 120 αντικείμενα, με αξία που κυμαίνεται από 20.000 έως 26 εκατ. δολάρια το καθένα. Σε αυτά προστίθενται εκατοντάδες μικρότερα αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με δίκτυα αρχαιοκαπηλίας

Θραύσμα φαγεντιανού ασκού σε σχήμα πάπιας, περίπου 2ος αιώνας π.Χ. Το αντικείμενο επιστράφηκε από το Met στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026.

Τα πιο πρόσφατα αντικείμενα που βγήκαν από τη συλλογή του Met περιλαμβάνουν αρχαία γλυπτά και αγγεία με προέλευση από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Αρκετά από αυτά είχαν αποκτηθεί από το μουσείο μεταξύ 1971 και 2001, περίοδος που σήμερα βρίσκεται όλο και πιο συχνά στο μικροσκόπιο των ερευνητών προέλευσης.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν επιστραφεί περιλαμβάνεται θραύσμα φαγεντιανού ασκού σε σχήμα πάπιας, που χρονολογείται περίπου στον 2ο αιώνα π.Χ. και επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Τον Ιούνιο επιστράφηκε επίσης στην Ελλάδα μαρμάρινη προτομή των αρχών του 1ου αιώνα μ.Χ., η οποία είχε αποκτηθεί από το Met το 1991.

Στην Τουρκία επιστράφηκε χυτό χάλκινο αγαλματίδιο του Ερμή, που χρονολογείται από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μ.Χ. και είχε αποκτηθεί από το μουσείο το 1971.

Το Met υποστηρίζει ότι η διαδικασία των επιστροφών προχωρά σε συνεργασία ανάμεσα στην εσωτερική ομάδα έρευνας προέλευσης του μουσείου και τη Μονάδα Αρχαιοκαπηλίας της Εισαγγελίας του Μανχάταν. Η ομάδα provenance research του μουσείου δημιουργήθηκε το 2023 και έχει πλέον ενισχυθεί σε 12 άτομα, υπό τον Λούσιαν Σίμονς, πρώην επικεφαλής επιστροφών στον οίκο Sotheby’s.

Οι ερευνητές είχαν ζητήσει φακέλους για αντικείμενα που αποκτήθηκαν από το μουσείο και συνδέονταν με δίκτυα διακίνησης αρχαιοτήτων ή με εμπόρους που κατηγορούνται ότι παραποιούσαν ή απέκρυπταν στοιχεία προέλευσης. Στη συνέχεια, παρουσίασαν στο Met τα στοιχεία και την έρευνά τους, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία επιστροφής.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της υπόθεσης είναι ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια τα εσωτερικά αρχεία του μουσείου λειτούργησαν ως τεκμήρια. Αναφορές συντήρησης και σημειώσεις που έδειχναν ότι αντικείμενα είχαν φτάσει στο μουσείο καλυμμένα με χώμα χρησιμοποιήθηκαν ως ενδείξεις παράνομης ανασκαφής και διακίνησης.

Χυτό χάλκινο αγαλματίδιο του Ερμή, που χρονολογείται από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μ.Χ. Είχε αποκτηθεί από το Met το 1971 και επιστράφηκε στην Τουρκία τον Ιούνιο του 2026.

Με άλλα λόγια, το αρχείο του μουσείου αρχίζει να καταθέτει εναντίον της ίδιας της συλλογής του.

Το Met διευκρινίζει ότι τα αντικείμενα δεν «κατασχέθηκαν» κυριολεκτικά από τις αίθουσες του μουσείου, αλλά παραδόθηκαν από τη συλλογή του στην Εισαγγελία του Μανχάταν, αφού επισημάνθηκαν ως παράτυπα αποκτημένα.

Το μουσείο σημειώνει επίσης ότι, από το 2017, έχει ξεκινήσει ανεξάρτητα 18 επιστροφές αντικειμένων, ενώ υπενθυμίζει τον ρόλο του στη συμφωνία για την επιστροφή περισσότερων από 150 κυκλαδικών αρχαιοτήτων από την ιδιωτική συλλογή του δισεκατομμυριούχου Λέοναρντ Στερν στην Ελλάδα. Η συμφωνία εκείνη προέβλεπε ότι το Met θα μπορούσε να συνεχίσει να εκθέτει τα έργα μέσω μακροχρόνιου δανεισμού.

Η υπόθεση δείχνει πόσο έχει αλλάξει η συζήτηση γύρω από τα μεγάλα μουσεία και τις συλλογές τους. Δεν αρκεί πλέον ένα αντικείμενο να είναι σπάνιο, ωραίο ή ιστορικά σημαντικό. Πρέπει να μπορεί να απαντήσει και στο ερώτημα πώς έφτασε εκεί.

Για μουσεία όπως το Met, το βάρος δεν βρίσκεται πια μόνο σε όσα εκθέτουν, αλλά και σε όσα αναγκάζονται να επιστρέψουν.

με στοιχεία από Hyperallergic