Το μεσογειακό καλοκαίρι πρωταγωνιστεί στη νέα συλλογή της Dolce & Gabbana

Η Dolce & Gabbana παρουσίασε στο Μιλάνο μια ανδρική συλλογή σχεδιασμένη για τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, αντλώντας έμπνευση από τη μεσογειακή ζωή και τις αποδράσεις στις ακτές της Σικελίας.

Στην επίδειξη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, οι σχεδιαστές Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα μετέτρεψαν την πασαρέλα σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Στο φόντο προβαλλόταν μια βραχώδης ακτογραμμή την ώρα του ηλιοβασιλέματος, ενώ κίονες που θύμιζαν μεσογειακή βεράντα πλαισίωναν την παρουσίαση.

Τα πρώτα looks παρέπεμπαν σε στιγμές χαλάρωσης σε παραθαλάσσιο θέρετρο, με μαγιό, μεταξωτές πιτζάμες και ανάλαφρα σύνολα που έδιναν έμφαση στην άνεση και την ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Φωτ.: EPA

Φωτ.: EPA

Στη συνέχεια, η συλλογή πέρασε σε πιο αστικά κομμάτια, σχεδιασμένα όμως ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του καλοκαιρινού καύσωνα. Κοστούμια με διάτρητες επιφάνειες κομμένες με λέιζερ, αέρινοι χιτώνες και φαρδιά παντελόνια συνδύαζαν την αυστηρότητα της ραπτικής με ελαφριά υλικά και αερισμό.

Η βασική ιδέα ήταν μια γκαρνταρόμπα που μπορεί να μεταφέρει τον άνδρα από την πόλη και την εργασία στις διακοπές του Σαββατοκύριακου χωρίς να απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στο ντύσιμο.

Φωτ.: EPA

Φωτ.: EPA

Ξεχώρισε επίσης μια σειρά από μεγάλες ταξιδιωτικές τσάντες κατασκευασμένες από δέρμα, σουέντ και ράφια, οι οποίες ενίσχυαν το ταξιδιωτικό και καλοκαιρινό πνεύμα της συλλογής.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της συλλογής ήταν τα πολύ κοντά σορτς, τα οποία συνδυάστηκαν με πλεκτές μπλούζες και ανάλαφρα πουκάμισα, ενισχύοντας τη χαλαρή, καλοκαιρινή αισθητική που κυριάρχησε σε όλη την επίδειξη.

Φωτ.: EPA

Οι σχεδιαστές πειραματίστηκαν επίσης με την κλασική φόρμα του σακακιού. Ορισμένα κομμάτια διέθεταν όρθια πέτα, ενώ σε άλλα η πλάτη περιλάμβανε τμήματα που μπορούσαν να ανοίγουν με κουμπιά, προσφέροντας επιπλέον αερισμό κατά τη διάρκεια των ζεστών ημερών.

Φωτ.: EPA

Η έμφαση στη δεξιοτεχνία της ιταλικής φίρμας έγινε ιδιαίτερα εμφανής στα δερμάτινα πανωφόρια με πλεκτή όψη, καθώς και στα υποδήματα που επαναλάμβαναν την ίδια τεχνική.

Παράλληλα, η Dolce & Gabbana ενσωμάτωσε αρκετά από τα διακοσμητικά στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά μέρος της ταυτότητάς της. Κρύσταλλα στόλισαν τζιν κομμάτια, ενώ κοστούμια, πουκάμισα και παντελόνια διακοσμήθηκαν με χάντρες που παρέπεμπαν σε κοράλλια της Μεσογείου.

Φωτ.: EPA

Φωτ.: EPA

Δεν έλειψαν ούτε οι θρησκευτικές αναφορές που συχνά εμφανίζονται στις συλλογές του οίκου, με κολιέ σε μορφή κομποσχοινιού και στάμπες εμπνευσμένες από αγιογραφίες να κοσμούν μπλουζάκια και αξεσουάρ.

Η επίδειξη ολοκληρώθηκε με μια σειρά από ολόλευκα σύνολα, τα οποία κυριάρχησαν στην πασαρέλα δημιουργώντας μια εικόνα που παρέπεμπε σε καλοκαιρινό θέρετρο της Μεσογείου.

Φωτ.: EPA

Ο Domenico Dolce και ο Stefano Gabbana / Φωτ.: EPA

Στην πρώτη σειρά των καλεσμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ποδοσφαιριστής Robert Lewandowski, ο αστέρας του NBA Kawhi Leonard, ο ηθοποιός Michele Morrone και ο τραγουδιστής της K-pop Soobin.

Με πληροφορίες από ABC News