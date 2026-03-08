Μέσα σε μια κουζίνα 12.000 ετών στη Νεολιθική Ανατολία

Το BBC βρέθηκε στη Σανλιούρφα, στη Νοτιοανατολική Ανατολία, καθώς η αρχαιολογική σκαπάνη έχει ανακαλύψει μία κουζίνα 12.000 ετών.

Η ανακάλυψη θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές για την αρχαιολογία.

Μία κουζίνα που ταξιδεύει την αρχαιολογία 12.000 χρόνια πίσω στην Ανατολία

«Αυτή η αρχαιολογική θέση έχει αλλάξει την αντίληψή μας για την ιστορία. Πριν την ανακάλυψη πιστεύαμε ότι η ανθρωπότητα δημιούργησε μία σταθερή ζωή με την γεωργία. Τώρα διαπιστώσαμε ότι αυτό έγινε πολύ πριν την γεωργία», ανέφερε η Yesim Bedlek, ιστορικός και ξεναγός.

«Αυτοί οι άνθρωποι που έμειναν στο Καραχάν Τεπέ, ήταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες. Τώρα μπορείς να δει ότι όλη η περιοχή είναι «γυμνή». Δεν υπάρχει κανένα δέντρο. Όμως 12.000 χρόνια πριν η χλωρίδα και η πανίδα σε αυτή την περιοχή ήταν τελείως διαφορετικές».

Όπως είπε η ιστορικός, υπήρχαν παντού δέντρα και ζώα, «η περιοχή ήταν σαν παράδεισος».

Όσοι κατοικούσαν στην περιοχή είχαν αρκετό φαγητό και ένιωσαν την ανάγκη ξεκινήσουν να δημιουργούν τέχνη.

Το Καραχάν Τεπέ θεωρείται ως μία από τις πρώιμες μνημειώδεις τοποθεσίες που εντοπίστηκαν, παρέχοντας νέες πληροφορίες για την προέλευση του πολιτισμού.

Ο αρχαιολόγος Erdem Barin ανέφερε στο BBC ότι το σημείο αποτελεί απόδειξη της περιόδου που οι άνθρωποι άρχισαν να δημιουργούν περιοχές κατοίκησης.

«Εεδώ εντοπίσαμε περίπου 60 κομμάτια από είδη μαγειρικής. Στο έδαφος υπήρχαν κέρατα, ένα κρανίο αγελάδας εδώ, ένα κρανίο λίγο πιο κάτω. Στο κέντρο υπήρχε μία κυκλική περιοχή η οποία χρησιμοποιούνταν για τη φωτιά. Σε συγκεκριμένα σημεία μπορείτε να δείτε τους φούρνους.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα ίσως δείχνουν ότι όσοι κατοικούσαν εκεί δεν χρειαζόταν πια να κυνηγούν, καθώς κρατούσαν τα ζώα τους σε μαντρί, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο.

Τα ευρήματα αποτελούν ένδειξη των πρώτων βημάτων για την οικιακή οργάνωση.

«Όταν βρίσκουμε κάτι που μας φέρνει πιο κοντά σε αυτούς, είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι».

Στο σημείο υπήρχαν επίσης ένα πρώιμο γουδοχέρι.

Με πληροφορίες από BBC