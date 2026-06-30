Μέρι Μπερντ: Γιατί η ακροδεξιά θέλει να κάνει τη Ρώμη δική της

Η Μέρι Μπερντ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ιστορικούς του αρχαίου κόσμου, μίλησε στην El País με αφορμή το νέο της βιβλίο Talking Classics: The Shock of the Old και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή ακροδεξιά επιχειρεί να ιδιοποιηθεί την αρχαία Ρώμη, την αισθητική της και τα αυτοκρατορικά της σύμβολα.

«Η πιο σκληρή ακροδεξιά ιδιοποιείται τον κλασικισμό, αλλά οι κλασικοί δεν έχουν πολιτικό χρώμα», είπε η Μπερντ, υπενθυμίζοντας ότι η αρχαιότητα υπήρξε σημείο αναφοράς και για τη δημοκρατία, τις κοινωνικές αλλαγές, τη Γαλλική και την Αμερικανική Επανάσταση, αλλά και για τον Μαρξ, ο οποίος έγραψε τη διατριβή του πάνω στην ελληνική φιλοσοφία.

Σύμφωνα με τη Βρετανίδα ιστορικό, η πολιτική χρήση της αρχαιότητας δεν είναι καινούργια. Τον 20ό αιώνα, ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι αξιοποίησαν τα σύμβολα της Ρώμης, ενώ σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως λέει, δείχνει ιδιαίτερη προσήλωση στην κλασική αρχιτεκτονική. Το ζήτημα, για την Μπερντ, δεν είναι να εγκαταλειφθεί η αρχαιότητα επειδή την επικαλείται η ακροδεξιά, αλλά να αμφισβητηθεί το μονοπώλιό της πάνω σε αυτή.

«Η ακροδεξιά χρησιμοποιεί τον αρχαίο κόσμο, αλλά δεν έχει το μονοπώλιο», σημείωσε. Έφερε ως παράδειγμα τον Σπάρτακο, τον εξεγερμένο δούλο που εδώ και αιώνες λειτουργεί ως σύμβολο ελευθερίας για τους καταπιεσμένους, δείχνοντας ότι το ρωμαϊκό φαντασιακό δεν ανήκει αποκλειστικά στη Δεξιά.

Η Μπερντ επιμένει ότι η ακροδεξιά δεν ανακαλύπτει απλώς την αρχαιότητα, αλλά τη φτωχαίνει. «Την απλοποιούν και, γενικά, κάνουν λάθος», είπε. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η εμμονή με τα λευκά, «καθαρά» αρχαία αγάλματα. Όπως υπενθυμίζει, πολλά από αυτά τα γλυπτά δεν ήταν αρχικά λευκά, αλλά χρωματισμένα.

«Η Ρώμη δεν ήταν όπως στις ταινίες», είπε. «Ήταν πολύχρωμη, δύσοσμη, βρόμικη, ποικιλόμορφη». Και αυτό, για την ίδια, δεν την κάνει λιγότερο σημαντική, αλλά πιο ενδιαφέρουσα. Η εικόνα μιας λευκής, καθαρής, μονολιθικής Ρώμης είναι, σε μεγάλο βαθμό, μια νεότερη φαντασίωση εξουσίας.

Στη συνέντευξη, η Μπερντ μιλά και για τον κινηματογράφο. Θεωρεί ότι ο Ridley Scott έπιασε σωστά ορισμένα σημεία του πρώτου «Gladiator», όπως τις σκηνές μάχης και τις μονομαχίες, αλλά χαρακτηρίζει τη δεύτερη ταινία «τρομερή» και «κάκιστη». Δηλώνει επίσης ότι αγαπά το «Ben-Hur» και τον «Σπάρτακο», σημειώνοντας όμως ότι η ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς η ρωμαϊκή συμβολολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από την Αριστερά.

Η ιστορικός αναφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο ο Μουσολίνι ξανασχεδίασε τη δημόσια εικόνα της αρχαίας Ρώμης, επιβάλλοντας μια συγκεκριμένη όψη της αρχαιότητας που ακόμη επηρεάζει το βλέμμα μας. Όμως, όπως λέει, το συναρπαστικό με τη Ρώμη είναι ότι δεν χρειάζεται να σκάψει κανείς πολύ βαθιά για να βρει άλλες ιστορίες: γυναίκες, φτωχούς, δούλους, δρόμους που μύριζαν άσχημα, καθημερινή ζωή και όχι μόνο μεγαλοπρεπείς προσόψεις.

Για την Μπερντ, οι αυτοκρατορίες δεν είναι αιώνιες. Οι ίδιοι οι Ρωμαίοι, λέει, ήξεραν ότι κάποτε και η Ρώμη θα έπεφτε. Επικαλείται τον Τάκιτο και τη φράση που αποδίδει σε έναν Βρετανό επαναστάτη: «Κάνουν μια έρημο και την ονομάζουν ειρήνη». «Στον 21ο αιώνα ακόμη κάνουμε ερήμους και τις ονομάζουμε ειρήνη», σημειώνει.

Στο τέλος της συνέντευξης, η Μπερντ μιλά και για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα και το ζήτημα της επιστροφής μεγάλων έργων τέχνης. Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, διευκρινίζει ότι μιλά προσωπικά και όχι θεσμικά. Δεν περιγράφει το ζήτημα ως απλή διαμάχη ιδιοκτησίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βρετανία. Θα ήθελε, λέει, να δει τα μουσεία να λειτουργούν περισσότερο σαν δανειστικές βιβλιοθήκες, όπου τα μεγάλα έργα θα ταξιδεύουν και θα μοιράζονται.

«Υπάρχουν αντικείμενα που υπερβαίνουν την ιδιοκτησία τους», λέει. Για την Μπερντ, οι κλασικοί δεν είναι νεκρά ερείπια ούτε ιδεολογικά λάφυρα.

Είναι ένα πεδίο μάχης για το πώς σκεφτόμαστε την εξουσία, τη δημοκρατία, την κοινότητα και το παρόν.

με στοιχεία από El Pais