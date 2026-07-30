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Mercury Prize 2026: Olivia Dean, Raye και JADE ανάμεσα στους υποψήφιους - Εκτός λίστας η Lily Allen

Ο σερ Paul McCartney έλαβε, σε ηλικία 84 ετών, την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρας του για το Mercury Prize χάρη στο άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane

The LiFO team
The LiFO team
MERCURY PRIZE 2026 OLIVIA DEAN RAYE JADE ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΛΙΣΤΑ LILY ALLEN Facebook Twitter
Φωτ: EPA
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Η Olivia Dean συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στις μουσικές διακρίσεις, καθώς εξασφάλισε μία υποψηφιότητα για το Mercury Prize, λίγους μόλις μήνες μετά τη σαρωτική της παρουσία στα Brit Awards και τα MOBO Awards, όπου απέσπασε τις κορυφαίες διακρίσεις.

Η τραγουδίστρια θα διεκδικήσει το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 25.000 λιρών, απέναντι σε σημαντικά ονόματα της σύγχρονης ποπ σκηνής, μεταξύ των οποίων η Raye με το άλμπουμ This Music May Contain Hope και η JADE, πρώην μέλος των Little Mix, της οποίας το πρώτο προσωπικό άλμπουμ That's Showbiz Baby! συμπεριλήφθηκε επίσης στη λίστα.

Mercury Prize: Ο Paul McCartney έλαβε την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρα του

Παράλληλα, ο σερ Paul McCartney έλαβε, σε ηλικία 84 ετών, την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρας του για το Mercury Prize χάρη στο άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane, το πρώτο του στούντιο άλμπουμ έπειτα από πέντε χρόνια.

Ο δίσκος, που κυκλοφόρησε τον Μάιο και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή των βρετανικών charts, βρίσκει τον πρώην Beatle να επιστρέφει στις παιδικές του αναμνήσεις από το Λίβερπουλ. Ο τίτλος του είναι εμπνευσμένος από έναν δρόμο κοντά στο πατρικό του σπίτι, στην οδό Forthlin Road, στην περιοχή Speke.

Η φετινή λίστα συνδυάζει καταξιωμένους καλλιτέχνες με νέα ανερχόμενα ονόματα και περιλαμβάνει επίσης τα άλμπουμ The Boy Who Played The Harp του Dave, Everybody Scream των Florence And The Machine, Blizzard της Dove Ellis και A Great Day In Newcastle των Knats.

Τη λίστα συμπληρώνουν ο Kojey Radical με το Don't Look Down, η JADE με το That's Showbiz Baby!, η Nia Archives με το Emotional Junglist, οι Suede με το Antidepressants και η συλλογή HELP(2) της War Child Records.

Mercury Prize 2026: Εκτός λίστας η Lily Allen

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν τις περισσότερες συζητήσεις είναι η απουσία της Lily Allen. Το άλμπουμ της West End Girl, που πραγματεύεται τον χωρισμό της, θεωρούνταν από πολλούς φαβορί για μια θέση στις υποψηφιότητες, καθώς συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες της χρονιάς.

Εμπνευσμένο από τη διάλυση του γάμου της με τον ηθοποιό David Harbour, το ιδιαίτερα προσωπικό αυτό έργο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για τη συναισθηματική του ειλικρίνεια και τη στιχουργική του δύναμη. Κριτικοί το χαρακτήρισαν «συγκλονιστικό και σπαρακτικό», αλλά και «ένα αφοπλιστικά ειλικρινές αριστούργημα».

Παραμένει άγνωστο αν η Allen δεν επιλέχθηκε από την επιτροπή ή αν επέλεξε να μη θέσει η ίδια το άλμπουμ της προς αξιολόγηση, καθώς για τη συμμετοχή στο Mercury Prize οι καλλιτέχνες πρέπει να υποβάλουν οι ίδιοι τα έργα τους. Η τραγουδίστρια είχε προταθεί ξανά το 2018 για το άλμπουμ No Shame.

Εκτός της τελικής λίστας έμειναν επίσης τα άλμπουμ Kiss All The Time του Harry Styles, Disco Occasionally και The Mountain των Gorillaz, παρά τη σημαντική απήχηση και τις θετικές κριτικές που συγκέντρωσαν τον τελευταίο χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψηφιότητες του Mercury Prize βασίζονται αποκλειστικά στη μουσική αξία των άλμπουμ, ανεξάρτητα από την εμπορική επιτυχία που σημείωσαν οι καλλιτέχνες ή οι δίσκοι τους μέσα στη χρονιά. Η τελετή απονομής θα περιλαμβάνει ζωντανές εμφανίσεις πολλών από τους υποψήφιους καλλιτέχνες, πριν από την ανακοίνωση του νικητή.

Η απονομή των Mercury Prize θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στην Utilita Arena Newcastle.

Νικητής της περσινής διοργάνωσης ήταν ο Sam Fender με το άλμπουμ People Watching. Τα προηγούμενα χρόνια το βραβείο είχαν κατακτήσει επίσης οι English Teacher, Little Simz, Arlo Parks και Wolf Alice.

Mercury Prize 2026: Ολόκληρη η λίστα με τους υποψήφιους καλλιτέχνες

  • Dave – The Boy Who Played the Harp
  • Dove Ellis – Blizzard
  • Florence + the Machine – Everybody Scream
  • JADE – That’s Showbiz Baby!
  • Knats – A Great Day In Newcastle
  • Kojey Radical – Don’t Look Down
  • Nia Archives – Emotional Junglist
  • Olivia Dean – The Art of Loving
  • Paul McCartney – The Boys of Dungeon Lane
  • RAYE – THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.
  • Suede – Antidepressants
  • War Child Records – HELP(2)

Με πληροφορίες από The Standard

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