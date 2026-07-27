Μενδώνη: Ως μικτό μνημείο πολιτισμού και φύσης στον κατάλογο της UNESCO ο Όλυμπος

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μίλησε για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Μιλώντας στο Ertnews radio, η Κ. Μενδώνη ανέφερε, ότι η προστασία του Ολύμπου δεν αφορά πλέον μόνο τη χώρα μας αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα.

«Ο Όλυμπος είναι το μυθικό βουνό της Ελλάδας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Αποτελεί πηγή έμπνευσης ακόμα και για σύγχρονα κείμενα. Από σήμερα η προστασία και η ακεραιότητά του δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μενδώνη: Μικτό αγαθό πολιτισμού και φύσης

Η υπουργός Πολιτισμού, υπογράμμισε ότι Όλυμπος εγγράφηκε ως μικτό αγαθό, δηλαδή για τη μοναδική πολιτιστική αλλά και φυσική του αξία, μια κατηγορία που αποτελεί από τις πιο απαιτητικές στη διαδικασία αξιολόγησης της UNESCO.

«Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μικτό αγαθό. Οι εγγραφές μικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακεραιότητα την πολιτιστική και την ακεραιότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι και οι λιγότερες, αν θέλετε, στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Εδώ ο Όλυμπος, με βάση την δουλειά που έχει κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, που είναι ο Οργανισμός, ο αρμόδιος για την προστασία της φύσης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχουν αποδείξει με πολύ τεκμηριωμένα επιστημονικά επιχειρήματα ότι η φυσική ακεραιότητα του Ολύμπου είναι εξίσου σημαντική εξαιτίας της βιοποικιλότητας, εξαιτίας των ενδημικών ειδών και της πανίδας και της χλωρίδας. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή την πολύ σημαντική εγγραφή του Ολύμπου υπό την διττή του ιδιότητα ως πολιτιστικό αγαθό και ως φυσικό αγαθό», σημείωσε.

Το τρίτο μικτό μνημείο της Ελλάδας

Με την εγγραφή του Ολύμπου, η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Όλυμπος είναι το τρίτο μικτό αγαθό της χώρας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος.

Όπως υπογράμμισε η κα Μενδώνη «Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα μαζί με τον Όλυμπο 21 πολιτιστικά αγαθά στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Εξ αυτών τα 3 είναι αυτά που είπατε: Μετέωρα, Άγιον Όρος και ο Όλυμπος ως μικτά αγαθά. Αυτό που επίσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και χθες τον Όλυμπο. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μία χώρα και η Ελλάδα υπέβαλλε τρεις υποψηφιότητες. Και οι τρεις υποψηφιότητες ενεγράφησαν στον κατάλογο».

Μενδώνη: Θετικά και δεσμεύσεις με την εγγραφή στην UNESCO

Τέλος, η Υπουργός δεν παρέλειψε να τονίσει το εξής «Η εγγραφή στην UNESCO έχει τα πολλά θετικά. Έχει την προβολή, έχει την δημοσιότητα, έχει την αναπτυξιακή προοπτική, έχει όμως και δεσμεύσεις για το κράτος μέλος. Για να σας πω ένα παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάτητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον άλφα ή βήτα λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό».

Με πληροφορίες από Ertnews radio

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Λίβανος: Η αρχαία πόλη της Τύρου στη Λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο της UNESCO