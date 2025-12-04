Μενδώνη από Ουάσινγκτον: «Ο Πολιτισμός αποτελεί συνδετική και ενοποιητική δύναμη ανάμεσα στις δύο χώρες»

Στην Ουάσινκτον, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον ανώτερο αξιωματούχο του αμερικάνικου υπουργείου Εξωτερικών για θέματα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δρ Darren Beattie, είχε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Η συνάντηση εργασίας διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και τον κομβικό ρόλο του πολιτισμού στις διμερείς σχέσεις.

Η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Darren Beattie, η οποία επιβεβαίωσε τη στρατηγική μας συνεργασία και τη δέσμευσή μας να ενδυναμώσουμε τις πολιτιστικές μας σχέσεις. Ειδικά αυτή την περίοδο, κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, σε πολλούς κρίσιμους τομείς».

Λίνα Μενδώνη: Οι δηλώσεις της από την Ουάσινγκτον

«Ο Πολιτισμός αποτελεί συνδετική και ενοποιητική δύναμη ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Darren Beattie έχει βαθιά γνώση του ελληνικού πολιτισμού και αυτό μας επιτρέπει την ουσιαστική ανασκόπηση, αξιολόγηση και αποφασιστική ενίσχυση των πολιτιστικών μας σχέσεων, ιδιαίτερα την επόμενη χρονιά που εορτάζεται η 250η επέτειος της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, αλλά και, το 2028, με αφορμή τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, στο Λος Άντζελες» κατέληξε η Λίνα Μενδώνη.

Ο Darren Beattie και η Λίνα Μενδώνη συμφώνησαν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, το επόμενο έτος, εν όψει της επετείου των 250 ετών, από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, οι οποίες να υπογραμμίζουν τις ομοιότητες και τους παραλληλισμούς της αρχαίας ελληνικής σκέψης με αυτή των Ιδρυτικών Πατέρων των ΗΠΑ. Ειδικότερα, να συνεργαστούν για την φιλοξενία έκθεσης αφιερωμένης στην αρχαιοελληνική Δημοκρατία, σε μουσείο της Ουάσιγκτον, καθώς και παράστασης αρχαίου δράματος, από το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας.

Για ακόμη μία φορά, επιβεβαιώθηκε η αγαστή συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, συνεργασία η οποία έχει ήδη αποδώσει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στο επίπεδο των επαναπατρισμών αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η ανανέωση του ισχύοντος Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, το οποίο έχει υπογραφεί το 2011, σχετικά με την Επιβολή Εισαγωγικών Περιορισμών σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού, η οποία αποσκοπεί στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας και στην επιστροφή των παρανόμως κτηθέντων πολιτιστικών αγαθών.

Λίνα Μενδώνη: Τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας

Η Υπουργός Πολιτισμού ενημέρωσε τον Darren Beattie για το συνέδριο που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο των ετησίων συνεδρίων και σεμιναρίων, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του State Department, την Πρεσβεία των ΗΠΑ, και το ICOM. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, στην Αθήνα με τη συμμετοχή πολλών χωρών της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με επίκεντρο δράσεις και τρόπους καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών, αφήνοντας εξαιρετικά θετικό αποτύπωμα.

Η Λίνα Μενδώνη εξέθεσε στον συνομιλητή της τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει, σήμερα, η Ελλάδα ως ανταγωνιστικός προορισμός παραγωγής ψηφιακών έργων και παιχνιδιών, προτείνοντας τη δημιουργία μιας εταιρικής σχέσης ή και τη σύναψη συμφωνίας στον τομέα αυτό, η οποία να περιλαμβάνει τη διευκόλυνση επενδύσεων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων. Ο Darren Beattie επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεσμεύθηκε να εξετάσει τρόπους, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες νέες δυνατότητες και προϋποθέσεις συνεργασίας της αμερικανικής βιομηχανίας, στον οπτικοακουστικό τομέα, με την Ελλάδα. Τέλος, συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να συνεργαστούν συστηματικά για την κατάρτιση προγράμματος εκδηλώσεων και εκθέσεων, στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας του Λος Άντζελες, το 2028, αλλά και της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας.

Σήμερα το απόγευμα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα αναπτύξει τις πολιτικές της κυβέρνησης στον τομέα του Πολιτισμού, στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ.