Μελέτη αποκαλύπτει ότι τα περιστέρια ζούσαν ήδη μαζί με τους ανθρώπους πριν από 3.400 χρόνια

Μια νέα μελέτη από την Κύπρο υποδηλώνει ότι τα περιστέρια ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους και είχαν ήδη αρχίσει να εξημερώνονται πριν από περίπου 3.400 χρόνια.

Τα ευρήματα μεταθέτουν προς τα πίσω την παλαιότερη άμεση απόδειξη για την εξημέρωση των περιστεριών κατά σχεδόν χίλια χρόνια και προσφέρουν μια διαφορετική οπτική για ένα πουλί που σήμερα συχνά θεωρείται μπελάς για τις πόλεις.

Οι ερευνητές μελέτησαν οστά πουλιών από την πόλη-λιμάνι της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, Χαλά Σουλτάν Τεκέ, έναν σημαντικό οικισμό που κατοικήθηκε μεταξύ 1650 και 1150 π.Χ. Η ομάδα επικεντρώθηκε σε λείψανα κοινών περιστεριών, ή Columba livia. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Antiquity.

Οι θεωρίες που δημιουργούνται για τα περιστέρια της αρχαιότητας

Οι ερευνητές επανεξέτασαν μια μεγάλη συλλογή οστών πουλιών που ανακαλύφθηκαν στον χώρο. Συνδύασαν τη ζωοαρχαιολογία με την ανάλυση σταθερών ισοτόπων, μια μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μελέτη αρχαίων διατροφικών συνηθειών μέσω χημικών «υπογραφών» που διατηρούνται στα οστά. Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα περιστέρια στο Χάλα Σουλτάν Τεκέ έτρωγαν τροφή πολύ παρόμοια με τη διατροφή των ανθρώπων που ζούσαν εκεί.

Σύμφωνα με την ομάδα, αυτό υποδηλώνει μια στενή σχέση μεταξύ ανθρώπων και περιστεριών. Τα πουλιά πιθανότατα τρέφονταν με ανθρώπινα απορρίμματα ή φρόντιζαν και τα τάιζαν άμεσα οι κάτοικοι. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα περιστέρια πιθανότατα εκτρέφονταν στον χώρο και είχαν ήδη φτάσει σε ένα στάδιο ημι-εξημέρωσης γύρω στο 1400 π.Χ.

Προηγούμενα άμεσα στοιχεία για εξημερωμένα περιστέρια προέρχονταν από την ελληνιστική Ελλάδα και χρονολογούνταν περίπου από το 323 έως το 265 π.Χ. Τα νέα ευρήματα τοποθετούν τις στενές σχέσεις ανθρώπων-περιστεριών πολύ νωρίτερα στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο χώρος βρίσκεται εντός της φυσικής περιοχής εξάπλωσης των άγριων περιστεριών, γεγονός που καθιστά την Κύπρο σημαντική περιοχή για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο το είδος αυτό προσαρμόστηκε σταδιακά στη ζωή κοντά στους ανθρώπους. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα στοιχεία υποστηρίζουν αυτό που οι αρχαιολόγοι αποκαλούν «συμβιωτική πορεία προς την εξημέρωση». Σε αυτή τη διαδικασία, τα ζώα αρχίζουν να ζουν κοντά στους ανθρώπους για να επωφεληθούν από τροφή και καταφύγιο, πριν εξημερωθούν πλήρως.

Οι σχέσεις με τους ανθρώπους

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι τα περιστέρια πιθανώς διαδραμάτιζαν ρόλο πέρα από την παραγωγή τροφής. Πολλά οστά περιστεριών βρέθηκαν καμένα και θαμμένα μαζί με άλλα ζωικά υπολείμματα μέσα σε τελετουργικούς χώρους.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα πτηνά καταναλώνονταν κατά τη διάρκεια τελετουργικών γευμάτων που συνδέονταν με θρησκευτικές ή κοινωνικές δραστηριότητες στην Κύπρο της Εποχής του Χαλκού.

Δεν έχουν εντοπιστεί πύργοι περιστεριών ή ειδικές εγκαταστάσεις εκτροφής στην περιοχή. Ωστόσο, οι μετρήσεις των οστών και τα δεδομένα ισοτόπων υποδηλώνουν μακροχρόνια διαχείριση των πτηνών από τον άνθρωπο. Οι ερευνητές περιγράφουν τα ευρήματα ως μερικά από τα πρώτα άμεσα βιομοριακά στοιχεία που δείχνουν ότι οι άνθρωποι και τα περιστέρια μοιράζονταν το ίδιο περιβάλλον διαβίωσης.

Η ομάδα ελπίζει ότι η έρευνα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για τα περιστέρια σήμερα. Στην Κύπρο της Εποχής του Χαλκού, τα περιστέρια αποτελούσαν μέρος της καθημερινής ζωής και των τελετουργικών πρακτικών. Η μακροχρόνια σχέση τους με τον άνθρωπο χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω, πολύ νωρίτερα από ό,τι πίστευαν κάποτε πολλοί ιστορικοί.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine