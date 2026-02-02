Το «Melania» έσπασε ρεκόρ, αλλά αφήνει ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων

Η Amazon MGM Studios παρουσιάζει ως επιτυχία το άνοιγμα της ταινίας «Melania», που έφερε περίπου 7 εκατ. δολάρια στο πρώτο της Σαββατοκύριακο στις αμερικανικές αίθουσες. Το ποσό θεωρείται υψηλό για ντοκιμαντέρ, όμως απέχει πολύ από το να καλύψει το κόστος μιας παραγωγής που, με βάση τα ίδια στοιχεία, έχει φορτωθεί με δαπάνες επιπέδου χολιγουντιανού block­buster.

Η ταινία κυκλοφόρησε με προώθηση που σπάνια βλέπει το είδος. Διαφημίσεις σε λεωφορεία, έντονη παρουσία στα σινεμά και ακόμη και συλλεκτικά κουτιά ποπ κορν έδωσαν στην κυκλοφορία χαρακτήρα μεγάλης πρεμιέρας. Η ίδια η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε δημόσια στην πορεία της ταινίας, ενώ στο στούντιο μιλούν για επένδυση με ορίζοντα και πέρα από την κινηματογραφική αίθουσα.

Παρά το δυνατό ξεκίνημα, τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η ταινία δεν μπορεί να θεωρηθεί κερδοφόρα από την κινηματογραφική διανομή. Η Amazon φέρεται να πλήρωσε 40 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα και να διέθεσε άλλα 35 εκατ. δολάρια για μάρκετινγκ, συνολικά 75 εκατ. δολάρια. Με αυτά τα μεγέθη, τα 7 εκατ. του πρώτου Σαββατοκύριακου είναι περισσότερο ένα σήμα εμπορικής ζήτησης παρά βήμα προς απόσβεση. Το CNN σημειώνει ότι, με δεδομένο το σύντομο πέρασμα από τις αίθουσες, δεν υπάρχει ρεαλιστικό σενάριο να καλυφθεί το κόστος από τα εισιτήρια.

Η συζήτηση εντάθηκε και λόγω των ποσών. Ανταγωνιστές της Amazon στη βιομηχανία ερμήνευσαν την κίνηση ως προσπάθεια προσέγγισης της κυβέρνησης Τραμπ, υπόθεση που το στούντιο απορρίπτει. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το μερίδιο της πρώτης κυρίας από τα 40 εκατ. δολάρια ξεπερνά το 70%, δηλαδή τουλάχιστον 28 εκατ. δολάρια.

Οι θεατές που την είδαν της έδωσαν βαθμολογία Α στο CinemaScore, όμως οι επαγγελματικές κριτικές ήταν κατά βάση αρνητικές, με μόλις 11% θετικές αξιολογήσεις στο Rotten Tomatoes. Στο box office, η ζήτηση φάνηκε να συγκεντρώνεται κυρίως σε αγορές και περιοχές με ισχυρό ρεπουμπλικανικό ακροατήριο, ενισχύοντας την εικόνα μιας κυκλοφορίας που κινείται σε πολιτικά διακριτές γραμμές.

Η κινηματογραφική διανομή δεν αρκεί για να καλύψει το κόστος της παραγωγής. Η ταινία, μαζί με τρία συνοδευτικά επεισόδια, θα διατεθεί και στο Prime Video, όπου η εταιρεία ποντάρει ότι θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερο κοινό. Η ημερομηνία προβολής στην πλατφόρμα δεν έχει ανακοινωθεί. Στέλεχος της Amazon MGM Studios δήλωσε ότι το στούντιο βλέπει αξία στη συνολική πορεία του τίτλου, τόσο στις αίθουσες όσο και στη συνέχεια στο streaming.

Με πληροφορίες από CNN