Μεγκ Ράιαν: «Επιστρέφει» με ρομαντική κομεντί (και τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι συμπρωταγωνιστή)

Με μία ρομαντική κομεντί, το είδος στο οποίο διέπρεψε στο κινηματογραφικό σύμπαν, επιστρέφει η Μεγκ Ράιαν και μάλιστα σε τριπλό πόστο, αφού θα πρωταγωνιστήσει, αλλά και θα σκηνοθετήσει (και θα συνυπογράψει το σενάριο) της νέας ταινίας της εταιρείας παραγωγής Bleecker Street με τίτλο "What Happens Later".

Πρόκειται για μία ερωτική ιστορία, βασισμένη στο θεατρικό έργο του Steven Dietz "Shooting Star", η οποία ακολουθεί δύο εραστές από τα παλιά που αφού «σκοντάψουν» τυχαία μετά από καιρό ο ένας πάνω στον άλλο, θα περάσουν μαζί μια νύχτα, αναβιώνοντας τον έρωτα του παρελθόντος τους.

Όσο ενδιαφέρουσα η «επιστροφή» της Ράιαν στον κινηματογράφο, άλλο τόσο ενδιαφέρον και το όνομα του συμπρωταγωνιστή της, καθώς αυτός θα είναι ο πολύς David Duchovny των X-Files και του Californication. Εκείνη υποδύεται τη Willa και ο Ντουκόβνι τον Bill

«Με επ’ αόριστον καθυστερήσεις στις πτήσεις τους, η Willa, μία ρομαντική σκεπτόμενη και ο Bill, ένας καταστροφολόγος, θα γοητευτούν και θα...ενοχληθούν ταυτόχρονα, από αυτή την αναπάντεχη συνάντησή τους δεκαετίες μετά. Καθώς, ωστόσο, ξετυλίγουν τον γρίφο του κοινού τους παρελθόντος και συγκρίνουν τις ζωές τους με τα όνειρα που κάποτε μοιράζονταν, αρχίζουν να αναρωτιούνται αν η επανασύνδεσή τους είναι απλή σύμπτωση ή κάτι πιο καρμικό», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Για τη Ryan, οι ρομαντικές κομεντί είναι το φόρτε της καθώς με αυτές ξεκίνησε και με αυτές έγινε δημοφιλής: από το εμβληματικό «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και το «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας» μέχρι το «Άγρυπνος στο Σιάτλ» -όλα με την υπογραφή της Nora Ephron- τώρα με το το "What Happens Later" επιχειρεί τη δεύτερη σκηνοθετική της προσπάθεια, αλλά την πρώτη φορά που σκηνοθετεί και γράφει μια ρομαντική κομεντί.

«Θυμίζει λίγο τις ταινίες της δεκαετίας του '40, όπως το "Bringing Up Baby", όσον αφορά τις ανατροπές και τον ρυθμό της πλοκής και πολλά από εκείνα της συγκεκριμένης κινηματογραφικής περιόδου», δήλωσε η Ryan για την ταινία σε συνέντευξή της στο Entertainment Weekly.

«Η Nora Ephron συνήθιζε να λέει για τις ρομαντικές κωμωδίες ότι ήταν πραγματικά ένα μυστικά απίστευτο σύστημα παράδοσης για να σχολιάσει την εποχή, και αυτό κάνουμε σε αυτή την ταινία», πρόσθεσε.

Μαζί με τους Dietz και Ryan, το σενάριο της ταινίας υπογράφει επίσης ο Kirk Lynn. Το "What Happens Later" θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 13 Οκτωβρίου.

Δείτε το trailer >>>