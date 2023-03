Το «Μεγάλο Κύμα» του Χοκουσάι, που κόστιζε όσο ένα μπολ νουντλς, πωλήθηκε για 2,8 εκ. δολάρια

Το περίφημο «Μεγάλο Κύμα» του Χοκουσάι πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ πέρα από κάθε πρόβλεψη και προηγούμενο από τον οίκο Christie's.

Το «Μεγάλο Κύμα» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και εμβληματικά έργα του κόσμου. Έχει αναπαραχθεί σε εκατομμύρια εικόνες, από τσάντες και παζλ μέχρι λιθογραφίες,

Φυσικά η πώληση αφορά μια εκτύπωση του έργου, ενώ άλλες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας υπάρχουν στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου όπως το Μητροπολιτικό της Νέας Υόρκης και το Rijksmuseum του Άμστερνταμ.

Ο οίκος δημοπρασιών είχε ορίσει την τιμή μεταξύ 500.000 και 700.000 δολαρίων. Η εκτύπωση που δημοπρατήθηκε από τον οίκο Christie's είναι μια από της υψηλής ποιότητας εκδόσεις που κυκλοφορούν και δεν έχουν ήδη αποκτηθεί από μουσείο και πουλήθηκε για 2,8 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Η εκπληκτική σύνθεση αυτής της ξυλογραφίας, η οποία λέγεται ότι ενέπνευσε το La Mer (Η θάλασσα) του Ντεμπισί και το Der Berg (Το βουνό) του Ρίλκε, θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες εικόνες της τέχνης.

Ο αριστοτέχνης χαράκτης Κατσουχίρα Χοκουσάι έπαιξε έξυπνα με την προοπτική για να κάνει το μεγαλύτερο βουνό της Ιαπωνίας να φαίνεται σαν ένα μικρό τριγωνικό ύψωμα μέσα στο κοίλωμα του κύματος που κορυφώνεται. Ο καλλιτέχνης έγινε διάσημος για τα τοπία που δημιούργησε, χρησιμοποιώντας μια παλέτα από indigo και πρωσικό μπλε.

Το χαρακτικό είχε τον επίσημο τίτλο Under the Wave off Kanagawa. Το «Μεγάλο Κύμα», όπως αποκαλείται συνήθως, φημολογείται ότι υπήρχε σε 8.000 αντίτυπα. Δεν έχουν απομείνει περισσότερες από 200 πρωτότυπες εκτυπώσεις, γεγονός που κάνει κάθε δημοπρασία, δυο αιώνες μετά τη δημιουργία του, ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

Όπως δήλωσε στη Wall Street Journal ένας εμπειρογνώμονας του οίκου Christie's στη Νέα Υόρκη, η εκτύπωση προσελκύει το ενδιαφέρον νεότερων συλλεκτών, δείχνοντας τη διαχρονική γοητεία που ασκεί το έργο.

Όπως αναφέραμε, έχει κυκλοφορήσει σε χιλιάδες παραλλαγές, ενώ κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Κλοντ Μονέ απέκτησε 23 εκτυπώσεις και εξέθεσε πολλές στους τοίχους του σπιτιού του στο Ζιβερνί.

Το έργο του Χοκουσάι ενέπνευσε και την «Έναστρη Νύχτα» του Βίνσεντ βαν Γκογκ. Φωτο: Museum of Modern Art, New York

Ορισμένα έργα τέχνης εμπνευσμένα από το κύμα του Χοκουσάι περιλαμβάνουν την Έναστρη Νύχτα (1889) του Βίνσεντ βαν Γκογκ, το Drowning Girl (1963) του Ρόι Λίχτενσταϊν και το Untitled (Wave) (2005/2006) του Peter Soriano. Το 2020, ο καλλιτέχνης manga Araki Hirohiko δημιούργησε την αφίσα The Sky above The Great Wave off the Coast of Kanagawa, στην οποία απεικονίζεται το κύμα, για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Το έργο αποτέλεσε την πρώτη εκτύπωση της σειράς Thirty-six Views of Mount Fuji, μιας μελέτης του ιαπωνικού βουνού και ενεργού ηφαιστείου. Δημιουργήθηκε κατά την περίοδο Έντο (1603-1867), με ένα στυλ ξυλογραφίας που ονομάζεται Ukiyo-e, μια φθηνή εκτύπωση που σχεδιάστηκε για μαζική παραγωγή και θα κόστιζε την ίδια τιμή με ένα τυπικά φτηνό γεύμα, όπως ένα μπολ νουντλς.

Αν και δημοφιλείς, οι ξυλογραφίες όπως αυτές του Χοκουσάι δεν θεωρούνταν καλή τέχνη κατά την εποχή τους. Παρόλα αυτά, το «Μεγάλο Κύμα» ξεχώριζε όταν ο Χοκουσάι το πρωτοτύπωσε, για τη χρήση του πρωσικού μπλε, μιας νέας συνθετικής βαφής που εισήχθη από την Κίνα και την Ολλανδία και αντιστεκόταν στο ξεθώριασμα, σε αντίθεση με το μπλε του indigo ή του dayflower. Ολόκληρη η σειρά Fuji αποτέλεσε επιτυχία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις εκείνη την εποχή, αναζωογονώντας τα έργα που είχαν ως θέμα τα τοπία.

Έχουν γραφτεί χιλιάδες αναλύσεις για τους κωπηλάτες που παλεύουν με μνημειώδη κύματα που απειλούν να τους συντρίψουν. Το βουνό, σύμφωνα με πολλούς, σημαίνει ελπίδα, ενώ ο κύμα που καταπίνει ό,τι βρίσκεται μπροστά του συμβολίζει την ομορφιά και τον τρόμο που προκαλεί η φύση.