Το μεγάλο χορευτικό comeback του Χάρι Στάιλς με το «Aperture»

Μετά από τέσσερα χρόνια δισκογραφικής σιωπής, ο Χάρι Στάιλς επιστρέφει με νέο άλμπουμ που έχει τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.

Η προηγούμενη δουλειά του, το «Harry’s House», τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους ποπ σταρ της γενιάς του, χαρίζοντάς του ένα από τα μεγαλύτερα hits των ’20s, το «As It Was». Η επιτυχία αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς την αφετηρία του: τους One Direction, ένα boyband-φαινόμενο των ’10s, σχεδόν κανένα μέλος του οποίου δεν κατάφερε να επιβιώσει καλλιτεχνικά μετά τη διάλυσή του. Ο Στάιλς, αντιθέτως, όχι μόνο επιβίωσε, αλλά εξελίχθηκε σε έναν μουσικό με προσωπικό στίγμα και διάρκεια, κάτι σπάνιο σε αυτό τον χώρο.

Το τελευταίο διάστημα ήταν σχεδόν εξαφανισμένος. Η μοναδική του «επίσημη» εμφάνιση ήταν στον Μαραθώνιο του Βερολίνου, στον οποίο όχι μόνο συμμετείχε, αλλά τερμάτισε και με εντυπωσιακά καλό χρόνο: 2 ώρες και 59 λεπτά.

Νέο άλμπουμ από τον Χάρι Στάιλς

Η ανακοίνωση του νέου άλμπουμ ήρθε σχετικά απροειδοποίητα στις αρχές της χρονιάς. Ήδη από τον –σκόπιμα χαοτικό– τίτλο του γίνεται σαφές ότι ο Στάιλς φαίνεται έτοιμος να αγκαλιάσει την πίστα, την ατμόσφαιρα και την ηδονή της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Το εξώφυλλο ενισχύει αυτή την αίσθηση: τον δείχνει με την πλάτη γυρισμένη, με τεράστια γυαλιά βγαλμένα από τα ’70s, κάτω από μια επίσης τεράστια ντισκομπάλα. Είναι μια εικόνα που δηλώνει από μόνη της μετατόπιση διάθεσης και κατεύθυνσης.

Όλα αυτά προϊδεάζουν για μια εύλογη –και μάλλον καλοδεχούμενη– στροφή από τις προηγούμενες δουλειές του, οι οποίες έγερναν περισσότερο προς το soft rock και τις αναφορές στη δεκαετία του ’70. Αν αυτό επιβεβαιωθεί πλήρως μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, τότε μιλάμε για την πιο ξεκάθαρη αλλαγή ήχου της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Πάντως, το πρώτο single, το «Aperture», φαίνεται να το αποδεικνύει. Βασισμένο σε ένα μινιμαλιστικό ηλεκτρονικό beat και μια ιδιαίτερα χαλαρή, σχεδόν νωχελική ερμηνεία, θυμίζει έντονα LCD Soundsystem αλλά και μπάντες όπως οι MGMT, που αποτελούν και άμεσες επιρροές του. Παράλληλα, γίνεται φανερό πως καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παραμονή του στο Βερολίνο και η επαφή του με την clubbing σκηνή της πόλης – μια εμπειρία που διαπερνά το κομμάτι τόσο ηχητικά όσο και αισθητικά. Ο Στάιλς πέρασε καλά εκεί, ανακάλυψε τη χορευτική πλευρά του εαυτού του και αυτό διαφαίνεται σε ολόκληρο το κομμάτι.

Ακόμη και ο τρόπος κυκλοφορίας του τραγουδιού εξέπληξε: δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, σπάζοντας τον καθιερωμένο κανόνα των νέων κυκλοφοριών και ενισχύοντας το αίσθημα ότι ο Στάιλς κινείται πλέον με τους δικούς του όρους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε και μια παγκόσμια περιοδεία, με αποκορύφωμα το residency του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Τριάντα βραδιές που έγιναν όλες sold out σχεδόν αυτόματα μόλις ανακοινώθηκαν, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της επιτυχίας του.