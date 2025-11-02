Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Όσα έγιναν στα εγκαίνια - Φαραωνικό θέαμα στο Κάιρο

Ένα φαραωνικό θέαμα σηματοδότησε τα επίσημα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο χθες το βράδυ, Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Ενθουσίασαν το θέαμα με λέιζερ, η συμφωνική ορχήστρα, οι χορευτές με χιτώνες εμπνευσμένους από αρχαίες τοιχογραφίες, τα χρυσά σκήπτρα και τα στέμματα.

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το μεγαλύτερο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας», δήλωσε ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, χαιρετίζοντας «το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό» ενώπιον ενός κοινού που αποτελείτο από βασιλείς, αρχηγούς κρατών και ηγέτες από όλο τον κόσμο.

«Αυτό είναι μια ζωντανή απόδειξη της ιδιοφυΐας του λαού της Αιγύπτου», πρόσθεσε από το μεγάλο προαύλιο του κτιρίου, κατασκευασμένου από πέτρα και γυαλί, με θέα τις πυραμίδες της Γκίζας.

Κατά την άφιξη των προσκεκλημένων, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πρόβαλαν ένα μήνυμα πάνω από τις τρεις πυραμίδες και τη Σφίγγα, καλωσορίζοντάς τους «στη χώρα της ειρήνης», στα αγγλικά.

Ακολούθησαν εντυπωσιακές σκηνές με μπαλέτα και όπερες από δεκάδες καλλιτέχνες και κομπάρσους με κοστούμια της αρχαίας εποχής, προτού ένα φαντασμαγορικό θέαμα με πυροτεχνήματα φωτίσει τον ουρανό.

«Η Αίγυπτος θα γίνει το κέντρο της Αιγυπτιολογίας, είναι απαράδεκτο τα περισσότερα διεθνή συνέδρια να πραγματοποιούνται εκτός της χώρας», σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού Σερίφ Φάθι μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Ελπίδες για τον τουρισμό

Ο τουριστικός τομέας της Αιγύπτου, ζωτικής σημασίας πηγή ξένου συναλλάγματος και θέσεων εργασίας, διαταράχθηκε επανειλημμένα τα τελευταία 15 χρόνια, από την εξέγερση του 2011 έως τα κύματα ταραχών και τις σποραδικές τρομοκρατικές επιθέσεις που ακολούθησαν.

Τα τελευταία χρόνια, ο τουρισμός έδειξε σημάδια ανάκαμψης, με 15 εκατομμύρια επισκέπτες στην Αίγυπτο τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, αποφέροντας στα ταμεία 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια και καταγράφοντας αύξηση 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο υπουργός Τουρισμού εξέφρασε την ελπίδα ότι το μουσείο από τις «5.000 με 6.000 επισκέπτες την ημέρα» θα φθάσει τις «15.000», υπολογίζοντας ετήσιο πλεόνασμα «πέντε εκατομμυρίων» τουριστών, «οι περισσότεροι από τους οποίους θα επισκεφθούν το μουσείο».

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου εργάζεται για να ολοκληρώσει «ένα συνολικό σχέδιο» για τη χωροταξική ανάπτυξη του βορειοανατολικού Καΐρου, από το νέο διεθνές αεροδρόμιο Sphinx Airport μέχρι τις πυραμίδες της Σαχάρα, συμπεριλαμβάνοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα, δήλωσε ο Φάθι, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε ερώτηση για το κόστος της τελετής.

Περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες παρέστησαν στην τελετή των εγκαινίων, και στις μισές μεταξύ αυτών ηγούνταν βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Προοίμιο του θεάματος των εγκαινίων, η μνημειώδης πρόσοψη του μουσείου, με την πανοραμική θέα στο οροπέδιο της Γκίζας και τις πυραμίδες της, που φωταγωγείται τις τελευταίες νύχτες.

Χθες το πρωί, ισχυρή ομάδα ασφαλείας αναπτύχθηκε γύρω από το μουσείο και τεράστιες αιγυπτιακές σημαίες υψώθηκαν σε μια γέφυρα με θέα τον κεντρικό δρόμο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Η κατασκευή του κτιρίου από πέτρα και γυαλί, που εκτείνεται σε μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και υλοποιήθηκε με την οικονομική και τεχνική υποστήριξη της Ιαπωνίας, κόστισε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και χρειάστηκε είκοσι χρόνια τιτάνιων εργασιών.

«Η ιδέα για το μουσείο χρονολογείται πριν από περίπου τριάντα χρόνια και, μετά μια περίοδο παύσης λόγω των συνθηκών που αντιμετώπισε η Αίγυπτος από το 2011, το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας υλοποιήθηκε τα τελευταία επτά έως οκτώ χρόνια», τόνισε ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός.

Το κορυφαίο αξιοθέατο του μουσείου είναι ο θησαυρός του Τουταγχαμών, που ανακαλύφθηκε το 1922 σε έναν ασύλητο τάφο στην Κοιλάδα των Βασιλέων στην Άνω Αίγυπτο, με 5.000 ταφικά αντικείμενα να συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο.

Συνολικά, το GEM στεγάζει περισσότερα από 100.000 αρχαία αντικείμενα τα μισά από τα οποία θα εκτεθούν και θα αποτελούν τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο αφιερωμένη σε έναν μόνο πολιτισμό, ο οποίος είδε τριάντα δυναστείες να περνούν κατά τη διάρκεια 5.000 ετών ιστορίας.