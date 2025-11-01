Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε με ένα υπερθέαμα από drones και πυροτεχνήματα

Με μια λαμπρή τελετή, που θύμιζε περισσότερο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης παρά τυπικά εγκαίνια, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εγκαινίασε το πολυαναμενόμενο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο. Το εντυπωσιακό σκηνικό που δημιούργησαν εκατοντάδες drones πάνω από το Πλατώ της Γκίζας έκλεψε την παράσταση, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα και την πολιτιστική της κληρονομιά.

«Σήμερα γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του παρόντος και του μέλλοντός μας, προς τιμήν αυτής της αιώνιας γης», ανέφερε ο Αιγύπτιος πρόεδρος, απευθυνόμενος στο κοινό από το ευρύχωρο προαύλιο του μουσείου, αφιερωμένο στη δόξα του φαραωνικού πολιτισμού.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, σχεδόν 80 διεθνείς αντιπροσωπείες παρέστησαν στην τελετή, με την παρουσία μοναρχών, ηγετών κρατών και κυβερνήσεων να προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στην εκδήλωση.

Φωτ: EPA

