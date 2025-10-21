Με Τσαρούχη στα 400.000€, Μόραλη και Θεόφιλο, η ελληνική τέχνη στη δημοπρασία του Bonhams στο Παρίσι

Η ελληνική τέχνη συναντά το Παρίσι μέσα από τη 47η δημοπρασία Greek Sale, που διοργανώνει η Art Expertise για τον οίκο Bonhams στις 19 Νοεμβρίου, στην ιστορική Avenue Hoche. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην εξέλιξη της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας των δύο τελευταίων αιώνων, παρουσιάζοντας σπάνια έργα κορυφαίων ζωγράφων από σημαντικές ιδιωτικές συλλογές.

Η επικεφαλής της Art Expertise, Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, τονίζει ότι στόχος της φετινής δημοπρασίας είναι «η ανάδειξη της ποιότητας και της ιστορικής σημασίας κάθε περιόδου της νεοελληνικής τέχνης», σημειώνοντας πως «η ελληνική ζωγραφική παραμένει διαχρονική αξία – μια μορφή πολιτιστικής επένδυσης αλλά και προσωπικής απόλαυσης».

Ανάμεσα στα έργα που ξεχωρίζουν είναι το «Εσατζής με φύλλα φοινικιάς και σημαιάκια» του Γιάννη Τσαρούχη (1910–1989), με τιμή εκκίνησης €400.000–600.000. Το έργο, ζωγραφισμένο το 1949 και προερχόμενο από τη συλλογή του Αλέξανδρου Ιόλα, θεωρείται ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά της ελληνικής εικαστικής ταυτότητας, συνδυάζοντας επιρροές από την αρχαιότητα, τη βυζαντινή τέχνη και τη λαϊκή παράδοση.

Εξίσου σημαντική στιγμή της δημοπρασίας αποτελεί το έργο «Επιθαλάμιο» (1971) του Γιάννη Μόραλη (1916–2009), εκτιμώμενης αξίας €200.000–300.000. Το έργο παρουσιάστηκε στην ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Αθήνα το 1972, με πρόλογο του Οδυσσέα Ελύτη, και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της γεωμετρικής του λιτότητας και της ποιητικής του ευαισθησίας.

«Επιθαλάμιο» (1971) του Γιάννη Μόραλη (1916–2009)

Μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει και το μνημειακό έργο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, «Η νίκη των Ελλήνων στο Καρπενήσι και ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη» (€120.000–180.000), στο οποίο ο λαϊκός ζωγράφος υμνεί το ηρωικό πνεύμα της Επανάστασης του 1821 με τη χαρακτηριστική του αυθεντικότητα και αφηγηματική δύναμη.

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, «Η νίκη των Ελλήνων στο Καρπενήσι και ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη»

Ανάμεσα στα κορυφαία έργα περιλαμβάνονται επίσης:

Η «Καθιστή Γυναίκα» του Γιώργου Μπουζιάνη (1937, €50.000–70.000), δείγμα της εξπρεσιονιστικής του γραφής,

Η «Καθιστή Γυναίκα» του Γιώργου Μπουζιάνη

Το «Hommage à Parthenis» (1937, €50.000–70.000) του Νίκου Εγγονόπουλου, φόρος τιμής στον δάσκαλό του Κωνσταντίνο Παρθένη,

Το «Hommage à Parthenis» (1937) του Νίκου Εγγονόπουλου

Και το «Στρόβιλοι II» (1966, €60.000–80.000) του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, ένα δυναμικό παιχνίδι καμπύλων και φωτός.

«Στρόβιλοι II» (1966) του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

Η δημοπρασία περιλαμβάνει ακόμη έργα εμβληματικών Ελλήνων δημιουργών, όπως των Νικολάου Γύζη, Κωνσταντίνου Βολανάκη, Θεόδωρου Ράλλη, Μιχάλη Οικονόμου, Γιάννη Γαΐτη, Νίκου Κεσσανλή, Αλέκου Φασιανού, Χρήστου Μποκόρου και Γιώργου Ζογγολόπουλου.

Η έκθεση των έργων θα προηγηθεί στην Αθήνα, στην Image Gallery (Αμαλίας 36), από 3 έως 5 Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο Παρίσι από 15 έως 18 Νοεμβρίου, πριν από τη δημοπρασία της 19ης Νοεμβρίου στον οίκο Bonhams (6 Avenue Hoche, 75008 Paris).