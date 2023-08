Με τις Μπάντες Live: Μια μεγάλη συναυλία στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ αποχαιρετά το καλοκαίρι «Με τις Μπάντες», με μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στον Κήπο του Ραδιομεγάρου, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023,στις 19:00.

Περισσότερα από 20 συγκροτήματα απ’ όλη την Ελλάδα θα έρθουν στο Ραδιομέγαρο για να παίξουν μπροστά σε κοινό, σε μια μεγάλη συναυλία με τίτλο «Με τις Μπάντες live».

Τη συναυλία θα παρουσιάσει ο Ζερόμ Καλούτα, ενώ special guest θα είναι ο STK.

Στη σκηνή που θα στηθεί στον προαύλιο χώρο της ΕΡΤ θα ανέβουν τα συγκροτήματα μαθητών γυμνασίων και λυκείων απ’ όλη τη χώρα που μετείχαν στην πρωτοβουλία του ERTFLIX «Με τις Μπάντες».

Τα συγκροτήματα αυτά μπήκαν στα studio της ΕΡΤ και ηχογράφησαν για πρώτη φορά επαγγελματικά ένα τραγούδι τους, ενώ παράλληλα γύρισαν το πρώτο τους video clip. Τώρα, ήρθε η στιγμή να τα ακούσουμε live.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει από rock και pop μέχρι hip hop αλλά και παραδοσιακά και jazz σε μια γιορτή για τους νέους και τη μουσική τους.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στον Κήπο του Ραδιομεγάρου, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023,στις 19:00. Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30.

Ραδιομέγαρο ΕΡΤ, Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή

Είσοδος μόνο με δωρεάν προσκλήσεις από το more.com

Η συναυλία θα είναι πλήρως προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία ολόκληρης της συναυλίας στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Συμμετέχουν αλφαβητικά: ΗΛΕΚTRONS, ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ALTER EGO, AURUM, BLACK VELVET, DARKROSES, DEMONICA, FRENCH FRIES, GARLIC BONGS, GREEN SOUND, M.E., OMIKRON QUARTET, PAINKILLERS, RED WIRE, ROCK EXLPLORERS, SINGULARITY, SUPRVOID, THE DETERRENTS, THE P.A.G.S., TRADΑΓΜΑ, WANNABE JAZZ BAND κ.ά.