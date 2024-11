Με έκθεση Βερμέερ ανοίγει ξανά το μουσείο Frick τον Απρίλιο του 2025

Κλειστό από το 2020, το μουσείο Frick στην έπαυλη Golded Age στην Πέμπτη Λεωφόρο, θα καλωσορίσει τους επισκέπτες με μια νέα έκθεση αφιερωμένη στον Βερμέερ, ενώ θα ανοίξει τις πόρτες του τον Απρίλιο του 2025.

Η συλλογή του Frick, μεταφέρθηκε αυτά τα χρόνια, προσωρινά στο κτήριο Breuer στη λεωφόρο Madison, ενώ έγιναν δανεισμοί έργων σε άλλα μουσεία κάτι που δε θα μπορούσε να συμβεί αν το μουσείο δεν ήταν κλειστό.

Η φιλοδοξία των ανθρώπων του μουσείου και του διευθυντή του, του 73χρονου Ian Wardropper, ο οποίος θα παραιτηθεί την ερχόμενη άνοιξη μετά από 14 χρόνια είναι να ενωθούν οι πτέρυγές του με τρόπο που δεν έγινε ποτέ. Διάδοχός του θα είναι ο Axel Rüger, διευθύνων σύμβουλος της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών στο Λονδίνο.

Η ανακαίνιση του κτιρίου σχεδιάστηκε από τους Selldorf Architects με τους Beyer Blinder Belle Architects and Planners και έχουν ήδη εγκαταστήσει εκ νέου αριστουργήματα σε νέους και ανακαινισμένους χώρους στον πρώτο όροφο και μια νέα σειρά αιθουσών στον πρώην ιδιωτικό δεύτερο όροφο του αρχοντικού, που θα ανοίξει για το κοινό για πρώτη φορά.

Είναι βέβαιο ότι οι επισκέπτες θα ενθουσιαστούν από την άνοδό τους στον επάνω όροφο, εκεί που υπήρχαν τα οικογενειακά δωμάτια του βιομήχανου Henry Clay Frick και τη συλλογή έργων τέχνης του που άνοιξαν στο κοινό από το 1935.

Η ανακαίνιση προκάλεσε διαμαρτυρίες από ορισμένους συντηρητές που αντιτάχθηκαν στα αρχικά σχέδια για την απομάκρυνση του περιφραγμένου κήπου του μουσείου και στην κατάργηση της οβάλ αίθουσας μουσικής 149 θέσεων που έχει αντικατασταθεί από το αμφιθέατρο Stephen A. Schwarzman 220 θέσεων.

Τον Ιούνιο, στις νέες ειδικές εκθεσιακές αίθουσες του πρώτου ορόφου του μουσείου θα παρουσιαστεί η έκθεση «Vermeer's Love Letters», η οποία συνδυάζει το έργο «Mistress and Maid» του καλλιτέχνη που ανήκει στον Frick, με το «Love Letter» από το Rijksmuseum και το «Woman Writing a Letter, With Her Maid», από την Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας.

Το έργο του Vermeer «Mistress and Maid» 1664-67, το οποίο θα αποτελέσει μέρος της έκθεσης «Τα ερωτικά γράμματα του Vermeer» στο Frick. Το έργο του Vermeer «Το ερωτικό γράμμα», περίπου 1669-70, από το Rijksmuseum.

Η πρώτη σεζόν του μουσείου θα περιλαμβάνει επίσης μια ειδική παραγγελία στον γλύπτη και κεραμίστα Βλαντιμίρ Κανέφσκι πορσελάνινων λουλουδιών ως φόρο τιμής στις ανθοσυνθέσεις που έγιναν για τα αρχικά εγκαίνια του Frick το 1935.

Στα τέλη Απριλίου, το Frick θα παρουσιάσει ένα εβδομαδιαίο φεστιβάλ κλασικής και σύγχρονης μουσικής.

Η βιβλιοθήκη Frick Art Research Library και το ανακαινισμένο της Αναγνωστήριο θα ανοίξουν επίσης ξανά, με νέα σημεία εισόδου στο μουσείο σε πολλαπλά επίπεδα.

Τον καιρό που το μουσείο φιλοξενήθηκε στο κτήριο Brutalist Breuer βοήθησε τους επιμελητές να δουν τη συλλογή του με νέους τρόπους. Ο κόσμος είδε πόσο ισχυρά είναι τα πρώιμα ιταλικά έργα όταν μπορούν να εκτεθούν σε σύνολο ενώ η αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ έγινε το κέντρο προσοχής των επισκεπτών.

Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης, το Frick δάνεισε επίσης πολλά από τα έργα του για πρώτη φορά - συμπεριλαμβανομένων ισπανικών ζωγραφικών έργων στο Prado στην Ισπανία, δύο μεγάλα έργα του J.M.W. Turner στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου και τρία πορτρέτα του James Abbott McNeill Whistler στο Musée d'Orsay στο Παρίσι. «Καταφέραμε να κάνουμε κάποια δάνεια που δεν είχαν γίνει ποτέ πριν», είπε ο Wardropper. «Θα πάρουμε μεγάλα δάνεια έργων σε αντάλλαγμα».