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Massive Attack: Σήκωσαν παλαιστινιακή σημαία στη σκηνή και η Σιγκαπούρη ερευνά τη συναυλία τους

Οι Massive Attack ύψωσαν παλαιστινιακή σημαία στη σκηνή και οι αρχές της Σιγκαπούρης ερευνούν την εμφάνισή τους για πιθανή παραβίαση άδειας. Μια πολιτική χειρονομία έγινε υπόθεση κρατικού ελέγχου.

The LiFO team
The LiFO team
Η παλαιστινιακή σημαία των Massive Attack άνοιξε αστυνομική έρευνα στη Σιγκαπούρη Facebook Twitter
φωτογραφία:Getty images
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Οι Massive Attack έκλεισαν τη συναυλία τους στη Σιγκαπούρη με μια εικόνα που κράτησε περισσότερο από το τελευταίο κομμάτι: δύο μέλη του συγκροτήματος σήκωσαν παλαιστινιακή σημαία στη σκηνή, ενώ το κοινό επευφημούσε. Η χειρονομία έγινε αντικείμενο έρευνας από την αστυνομία και την αρμόδια αρχή μέσων της χώρας.

Η συναυλία του βρετανικού συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου στο The Star Theatre, στο The Star Performing Arts Centre. Οι αρχές εξετάζουν αν η εμφάνιση της σημαίας συνιστά πιθανή παραβίαση των όρων της συναυλιακής άδειας, αφού στη Σιγκαπούρη η δημόσια προβολή ξένων εθνικών εμβλημάτων δεν επιτρέπεται χωρίς ειδική άδεια ή εξαίρεση.

Η παλαιστινιακή σημαία των Massive Attack άνοιξε αστυνομική έρευνα στη Σιγκαπούρη Facebook Twitter
Στιγμιότυπα από τη συναυλία των Massive Attack στη Σιγκαπούρη, όπου δύο μέλη του συγκροτήματος σήκωσαν παλαιστινιακή σημαία στη σκηνή.

Το περιστατικό δεν συνέβη στο κενό. Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η Σιγκαπούρη έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη επιφυλακτικότητα τις δημόσιες εκδηλώσεις γύρω από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, επικαλούμενη την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής και θρησκευτικής συνοχής. Το 2023, το υπουργείο Εσωτερικών είχε προειδοποιήσει κατά της δημόσιας προβολής ή χρήσης συμβόλων που σχετίζονται με τη σύγκρουση, λόγω των «αυξημένων ευαισθησιών».

Οι Massive Attack, βέβαια, δεν είναι συγκρότημα που ανακάλυψε τώρα την πολιτική σκηνή. Από το Μπρίστολ του 1988 μέχρι σήμερα, έχουν χτίσει ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα στη βρετανική ηλεκτρονική μουσική, αλλά και μια σταθερή δημόσια ταυτότητα πολιτικής παρέμβασης. Οι συναυλίες τους λειτουργούν συχνά σαν οπτικοακουστικά μανιφέστα, με προβολές, στοιχεία ειδήσεων, συνθήματα και εικόνες που μετατρέπουν το live σε πεδίο πολιτικής ανάγνωσης.

Στη Σιγκαπούρη, οι προβολές της συναυλίας δεν περιορίστηκαν στην Παλαιστίνη. Αναφέρθηκαν επίσης στη Γάζα, στο Σουδάν, στην Ουκρανία, στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν και στην αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Palantir. Το live ήταν εξαρχής πολιτικό. Η σημαία, όμως, ήταν το σημείο όπου η πολιτική εικόνα συνάντησε τον νόμο.

Εκεί βρίσκεται και η δύναμη της υπόθεσης. Σε πολλές χώρες, μια παλαιστινιακή σημαία σε συναυλία θα ήταν ένα ακόμη επεισόδιο στην ήδη οξυμένη σύγκρουση γύρω από την τέχνη, τη Γάζα και την ελευθερία έκφρασης. Στη Σιγκαπούρη, έγινε αντικείμενο έρευνας για πιθανή παραβίαση άδειας. Η ίδια χειρονομία που για ένα κοινό μπορεί να διαβάζεται ως αλληλεγγύη, για το κράτος μπορεί να διαβάζεται ως μη εγκεκριμένη δημόσια προβολή ξένου εθνικού συμβόλου.

Η υπόθεση δείχνει πόσο στενό γίνεται το πεδίο της πολιτικής τέχνης όταν μεταφέρεται από τη σκηνή σε ένα κράτος αυστηρής δημόσιας τάξης. Ένα συγκρότημα μπορεί να φέρει μαζί του τη δική του ιστορία αντίστασης, αντιπολεμικών visuals και αντιεταιρικής κριτικής. Όμως, σε μια χώρα που ρυθμίζει αυστηρά τι μπορεί να εμφανιστεί δημόσια ως πολιτικό σύμβολο, ακόμη και η τελευταία εικόνα ενός live μπορεί να γίνει φάκελος έρευνας.

Οι διοργανωτές της συναυλίας δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές. Το συγκρότημα δεν είχε σχολιάσει άμεσα την υπόθεση. Η έρευνα συνεχίζεται.

Αυτό που μένει, πάντως, είναι η εικόνα: ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών σηκώνει μια σημαία στη σκηνή, το κοινό αντιδρά, και μια συναυλία μετατρέπεται σε υπόθεση κρατικής άδειας. Οι Massive Attack δεν έπαιξαν απλώς μουσική στη Σιγκαπούρη.

Δοκίμασαν, έστω για λίγα δευτερόλεπτα, τα όρια του τι επιτρέπεται να φανεί δημόσια.

με στοιχεία από Guardian

Πολιτισμός

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