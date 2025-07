Marvel, διαζύγια και πρώτα ραντεβού από αύριο στους κινηματογράφους

Με μεγαλύτερο αριθμό νέων κυκλοφοριών απαντά η αγορά στην πτώση των συνολικών εισιτηρίων του περασμένου τετραημέρου.

Το μεγαλύτερο μέρος του κοινού περιμένει την τελευταία υπερπαραγωγή του καλοκαιριού, το Fantastic Four: First Steps, την τρίτη προσπάθεια να μεταφερθεί επιτυχώς το κόμικ του Τζακ Κέρμπι στο σινεμά. Οι παραγωγοί ελπίζουν να είναι και η φαρμακερή – τυπικά, βέβαια, είναι η τέταρτη, υπάρχει κι εκείνη του Ρότζερ Κόρμαν στα ΄90s που δεν κυκλοφόρησε ποτέ στις αίθουσες.

Στο Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά οι Αγγελική Παπούλια και Ανδρέας Κωνσταντίνου τα λένε μια τελευταία φορά πριν το διαζύγιο, στο Follemente ο Πάολο Τζενοβέζε των Τέλειων Ξένων ξαναβρίσκει concept πρόσφορο για πολλαπλά ριμέικ, ενώ στο Motel Destino ο Καρίμ Αϊνούζ επιχειρεί τροπικό noir και υφαίνει ατμόσφαιρα ερωτική.

Στο Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά οι Αγγελική Παπούλια και Ανδρέας Κωνσταντίνου τα λένε μια τελευταία φορά πριν το διαζύγιο.

Το παλαιστινιακό Τhank you for Banking with us είναι ακόμα μια ταινία που καταδεικνύει τα προβλήματα που γεννά ο ισλαμικός νόμος στην καθημερινότητα του αραβικού κόσμου, το It takes two to Tango μια γαλλική ρομαντζάδα τρίτης ηλικίας που αντλεί έμπνευση από το Last Chance Harvey και το Islands ένα βραδύκαυστο θρίλερ που πέρασε από το πρόγραμμα του περασμένου φεστιβάλ Βερολίνου.

Τρεις ενδιαφέρουσες επανεκδόσεις έρχονται για να ενισχύσουν ποιοτικά το πρόγραμμα. Το Hustler του Ρόμπερτ Ρόσεν είναι μια ατμοσφαιρική αθλητική ταινία που, όπως οι σπουδαιότερες του είδους, δεν μιλά μόνο για το άθλημα, το Women on the Verge of Nervous Breakdown μια αλμοδοβαρική φάρσα που έκανε τον Ισπανό δημιιουργό ευρύτερα γνωστό στον κόσμο, ενώ το Jules et Jim, παρά τις όποιες ενστάσεις μας, παραμένει μία από τις βασικές ταινίες του ρεύματος της nouvelle vague. Τέλος, το Jungle Beat 2: The Past στοχεύει στην μερική κάλυψη της αυξημένης ζήτησης του κοινού για παιδικό θέαμα.