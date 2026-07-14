Μάρτιν Σκορσέζε: Η κόρη του ξέσπασε σε κλάματα διαβάζοντας το σενάριο του «What Happens At Night»

Κάθε νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε αποτελεί κινηματογραφικό γεγονός, με πολλούς να την περιμένουν με ανυπομονησία, πράγμα το οποίο πρόκειται να συμβεί και με το «What Happens at Night».

Ωστόσο, η νέα του δημιουργία του σκηνοθέτη φαίνεται πως έχει για τον ίδιο μία ιδιαίτερη προσωπική βαρύτητα, μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη στο παρελθόν.

Σε συνέντευξή της στο podcast Zach Sang Show, η κόρη του σκηνοθέτη, Φραντσέσκα Σκορσέζε, αποκάλυψε ότι «ξέσπασε σε κλάματα» όταν διάβασε το σενάριο της ταινίας «What Happens at Night», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Τζένιφερ Λόρενς.

«Αφορά έναν σύζυγο και μία ετοιμοθάνατη σύζυγο. Αυτή η ταινία είναι πραγματικά πολύ προσωπική... Είναι ένας τρόπος να εξερευνήσει το πένθος. Γιατί κι εμείς κατά κάποιον τρόπο βιώνουμε ήδη το πένθος για τη μητέρα μου, ενώ είναι ακόμη εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σύζυγος του Μάρτιν Σκορσέζε, Χέλεν Μόρις, ζει με τη νόσο του Πάρκινσον εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Η Φραντσέσκα αποκάλυψε ότι διάβασε το σενάριο έχοντας δίπλα της τον πατέρα της και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

«Και όταν τελειώσαμε την ανάγνωση, ξέσπασα σε κλάματα, γιατί ένιωσα πως αυτή είναι η δική σου προσπάθεια να διαχειριστείς όλο αυτό που ζεις τώρα», είπε.

Όλα όσα είναι γνωστά για το «What Happens at Night» του Μάρτιν Σκορσέζε

Η ταινία «What Happens at Night», με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Τζένιφερ Λόρενς, περιγράφεται ως μια «ονειρική ιστορία» που ακολουθεί ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών, το οποίο ταξιδεύει σε μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη προκειμένου να υιοθετήσει ένα μωρό.

Κατά τη διαμονή τους σε ένα σχεδόν έρημο ξενοδοχείο, γεμάτο μυστηριώδεις φιγούρες, έναν εκκεντρικό τραγουδιστή, έναν διεφθαρμένο επιχειρηματία και έναν χαρισματικό θεραπευτή της πίστης, έρχονται αντιμέτωποι με έναν παράξενο κόσμο που δοκιμάζει τόσο τον γάμο τους όσο και την ίδια την αντίληψή τους για την πραγματικότητα.

Η σύζυγος, την οποία υποδύεται η Τζένιφερ Λόρενς, βρίσκεται στο τελικό στάδιο καρκίνου. Το ταξίδι του ζευγαριού για την υιοθεσία ενός παιδιού καθοδηγείται εν μέρει από την επιθυμία της να χαρίσει στον σύζυγό της ένα παιδί πριν πεθάνει. Η ασθένειά της δεν λειτουργεί απλώς ως αφηγηματικό στοιχείο, αλλά ως μέσο για να εξερευνηθούν βαθύτερα θέματα, όπως η αγάπη, ο φόβος, το πένθος, ο γάμος και όσα κρατούν τους ανθρώπους όρθιους όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια.

Με βάση τα όσα αποκάλυψε η Φραντσέσκα Σκορσέζε, αλλά και τη μακρόχρονη μάχη της Χέλεν Μόρις με τη νόσο του Πάρκινσον, το «What Happens at Night» ενδέχεται να αποτελεί την πιο προσωπική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, ίσως και την πιο βαθιά εξερεύνηση της αγάπης, της θνητότητας και του πένθους στην καριέρα του. Ανάμεσα στα έργα του που έχουν επίσης χαρακτηριστεί ιδιαίτερα προσωπικά συγκαταλέγονται οι ταινίες «Mean Streets» και «Silence», η δεύτερη εκ των οποίων αντανακλά τους διαχρονικούς πνευματικούς προβληματισμούς του σκηνοθέτη.

Εκτός από τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Τζένιφερ Λόρενς, στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον, Τζάρεντ Χάρις, Λούις Κανσέλμι, Ιλίνκα Μανολάκε και Γκάμπριελ Σπάχιου.

Η παραγωγή της Apple βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Κάμερον, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Μάρμπερ («Closer»). Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, αν και εκτιμάται ότι το φιλμ, μπορεί να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών το 2027.

Με πληροφορίες από World of Reel