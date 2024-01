Martin Margiela: Ο κορυφαίος σχεδιαστής μόδας παρουσιάζει την εικαστική του δουλειά για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Βέλγος Martin Margiela, ένας κορυφαίος σχεδιαστής μόδας, ένας αληθινός καλλιτέχνης, που έκανε το 2021 την επιτυχημένη πρώτη του ατομική έκθεση εικαστικών τεχνών στη Lafayette Anticipations στο Παρίσι θα παρουσιάσει τη δουλειά του για πρώτη φορά στο κοινό της Αθήνας, στην γκαλερί Bernier/Eliades στις 7 Μαρτίου 2024.

Η εικαστική πρακτική του Martin Margiela καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μέσων, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκατάσταση, κολάζ και κινηματογράφο. Τα έργα του μαρτυρούν την προτίμησή του για το παραγνωρισμένο και το αντισυμβατικό. Ο Margiela μεγεθύνει τόσο τις διαταραχές όσο και τις ποιητικές διασταυρώσεις, αναζητώντας την ομορφιά στο φευγαλέο.

Πιστεύει ότι τα αντικείμενα βρίσκονται πάντα σε κατάσταση μεταμόρφωσης και τον ιντριγκάρουν τα σημάδια του χρόνου. Σημαντικές πηγές έμπνευσης για τον καλλιτέχνη είναι το ανθρώπινο σώμα, η επιδερμίδα και τα μαλλιά, καθώς και το αστικό περιβάλλον ως ένας άπειρος τόπος θαυμασμού. Το έργο του Margiela είναι αφιερωμένο στο άγνωστο και την έκπληξη, σε συνδυασμό με μια εξαιρετική ευαισθησία για τα υλικά.

Ο Martin Margiela γεννήθηκε το 1957 στο Leuven του Βελγίου. Αφού παρακολούθησε τη σχολή τέχνης Sint-Lukas Kunsthumaniora στο Hasselt, μπήκε στο τμήμα μόδας της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών στην Αμβέρσα το 1977. Το 1988 ίδρυσε την Maison Martin Margiela. Αμέσως μετά την εικοστή επέτειο του ομώνυμου brand του το 2009, ο Martin Margiela αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόσμο της μόδας.

Έκτοτε αφοσιώθηκε αποκλειστικά στις εικαστικές τέχνες. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, πολλά μουσεία εξέθεσαν τα σχέδιά του, όπως το Bozar στις Βρυξέλλες, το Museum Boijmans Van Beuningen στο Ρότερνταμ, το Haus der Kunst στο Μόναχο, το LACMA στο Λος Άντζελες και το Somerset House στο Λονδίνο, μεταξύ άλλων. Μετά την επιτυχημένη πρώτη του ατομική έκθεση εικαστικών τεχνών στη Lafayette Anticipations στο Παρίσι το 2021, πρόσφατα εξέθεσε στο M WOODS, στο Πεκίνο (2022) και στο Μουσείο Τέχνης LOTTE, Σεούλ (2022).

Όπως οι καλλιτέχνες επινοούν συνεχώς νέες ζώνες εμπειρίας, επεκτείνοντας ατελείωτα τα όρια του έργου, έτσι και ο Μαρζελά, πιστός στην αρχή του, στη μεταμόρφωση του τρόπου που βλέπουμε τα πράγματα, ήταν ο πρώτος σχεδιαστής που εισήγαγε την ανακύκλωση στις δημιουργίες του, χρησιμοποιώντας στρατιωτικές κάλτσες, ρούχα από υπαίθριες αγορές και πλαστικές συσκευασίες.

Τα ρούχα του δείχνουν σημάδια φθοράς και η μόδα του συχνά ξεφεύγει από τα όρια του ντυσίματος, αλλά ο ίδιος κατάφερνε σαν χειρουργός να οργανώσει την ανατομία τους, να τα επανασυναρμολογήσει με απροσδόκητους τρόπους, φτιάχνοντας κάθε κομμάτι καλύτερο από αυτό που ήταν όταν το βρήκε.

Ο Μαρζελά είχε πάντα εμμονή με την προσοχή και την παρατήρηση, και έστρεψε το βλέμμα σε «αόρατα» όντα και αντικείμενα, απαρατήρητα μέρη και γεγονότα, οτιδήποτε ανεπαίσθητο μπορεί να διαμορφώσει τις εμπειρίες μας από τον κόσμο. Ακόμα και σήμερα, είναι εύκολα αναγνωρίσιμη η επιρροή του στη μόδα. Σε κάθε αποδομημένη, ανακυκλωμένη, υπερμεγέθη σιλουέτα που βλέπουμε, υπάρχει λίγος Μαρζελά, ακόμα και στην κορεσμένη σύγχρονη βιομηχανία.

"Red Nails" by Martin Margiela, 2019. Courtesy the artist and Zeno X Gallery, Antwerp. Produced by Lafayette Anticipations.