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Μάρω Κοντού: Στο Α' Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο - Ποιος θα εκφωνήσει τον επικήδειο

Η παράκληση της οικογένειας της ηθοποιού

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. NDP
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Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι καθώς και απλός κόσμος στην ηθοποιό Μάρω Κοντού.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.

Μάρω Κοντού: Η παράκληση της οικογένειας

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη, μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους: Να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα. Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης.

Με περισσότερες από επτά δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στον δημόσιο χώρο, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες.

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