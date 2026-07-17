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Μάρω Κοντού: Εικόνες από το τελευταίο χειροκρότημα στην σπουδαία ηθοποιό

«Πάλεψε σχεδόν μόνη της, δύο χρόνια με τον καρκίνο» αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης - Παράκληση της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές σε κέντρο για βρέφη

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
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Το πρωί της Παρασκευής (17/7) πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρω Κοντού, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι καθώς και απλός κόσμος στην ηθοποιό Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.

Μάρω Κοντού: «Πάλεψε σχεδόν μόνη της, δύο χρόνια με τον καρκίνο»

«Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρω- γιατί τώρα μπορώ να τα πω- πάλεψε σχεδόν μόνη της, δύο χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει αλλά έφυγε όπως ήθελε. Όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ήταν ένα πρότυπο φεμινισικό. Δεν χρειάστηκε κανέναν άνδρα στη ζωή της» ανέφερε σε δήλωσή της η Έλενα Ακρίτα.

Μάρω Κοντού: Εικόνες από το τελευταίο αντίο

ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Νικήτας Κακλαμάνης/ Εurokinissi
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Έλενα Ακρίτα
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Δημήτρης Αβραμόπουλος
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Χριστόφορος Παπακαλιάτης
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Ανδρέας Γεωργίου
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Γιώργος Βουλγαράκης
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Γιώργος Καραμίχος/ Εurokinissi
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Εβελίνα Παπούλια/ Εurokinissi
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Μάξιμος Μουμούρης
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Νάντια Μπουλέ, Δημήτρης Μαλισσόβας
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Τάσος Τρύφωνος, Λευτέρης Ζαμπετάκης
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Ορέστης Ανδρεαδάκης
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Χάρης Ρώμας
Μάρω Κοντού: Εικόνες από το τελευταίο χειροκρότημα στην σπουδαία ηθοποιό Facebook Twitter
Κοραλία Καράντη
Μάρω Κοντού: Εικόνες από το τελευταίο χειροκρότημα στην σπουδαία ηθοποιό Facebook Twitter
Γιάννης Αϊβάζης
Μάρω Κοντού: Εικόνες από το τελευταίο χειροκρότημα στην σπουδαία ηθοποιό Facebook Twitter
Δώρα Χρυσικού
Μάρω Κοντού: Εικόνες από το τελευταίο χειροκρότημα στην σπουδαία ηθοποιό Facebook Twitter
Δημήτρης Παπάζογλου

Η ταφή θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα.

Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης.

Με περισσότερες από επτά δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στον δημόσιο χώρο, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες.

Μάρω Κοντού: Η παράκληση της οικογένειας

Παράκληση της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος.

Μάρω Κοντού: Η τελευταία της επιθυμία

Την τελευταία επιθυμία που είχε η Μάρω Κοντού, εκπλήρωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης βρέθηκε στο αγαπημένο στέκι της σπουδαίας ηθοποιού και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, τιμώντας την τελευταία επιθυμία που του είχε εκφράσει η ίδια.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».

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