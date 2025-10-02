Μαρίνα Σάττι: Είναι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025 με το «LOLA»

Η Μαρίνα Σάττι είναι ξανά υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025.

Η Μαρίνα Σάττι για δεύτερη φορά στην καριέρα της, είναι υποψήφια στα UK Music Video Awards, τον κορυφαίο θεσμό παγκοσμίως για το music video και το music film.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που διανύει αδιαμφισβήτητα μία από τις καλύτερες χρονιές της επαγγελματικά, το 2022 ήταν υποψήφια με το «YIATI POULI’M» στην κατηγορία Best Alternative Video – Newcomer.

Στα φετινά βραβεία είναι υποψήφια με το «LOLA», στην κατηγορία Craft & Technical: Best Cinematography in a Video – Newcomer.

Η υποψηφιότητα αυτή έρχεται τη στιγμή που το νέο της άλμπουμ «POP TOO» αποτελεί το εμπορικότερο album γυναίκας καλλιτέχνιδας για το 2025 και μετά το τέλος της ευρωπαϊκής της περιοδείας, ετοιμάζεται για την πρώτη της, στις ΗΠΑ.