Μαρία Φαραντούρη: «Θα τραγουδήσω αποσπάσματα από την Πολιτεία του Πλάτωνα με τέκνο μουσική»

Η ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη μίλησε για την επερχόμενη εμφάνισή της στο Ηρώδειο στις 19 Ιουνίου μαζί με τη Λένα Πλάτωνος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Σε σύντομη συνέντευξή της στο Mega και την εκπομπή «Buongiorno», η Μαρία Φαραντούρη είπε πως η συναυλία με τη Λένα Πλάτωνος θα είναι «ορόσημο», καθώς θα συνδυάζει το παλιό με το νέο, εντάσσοντας πολύ μοντέρνους ρυθμούς, ηλεκτρονικούς.

Τόνισε, μεταξύ άλλων, πως θα τραγουδήσει αποσπάσματα από την Πολιτεία του Πλάτωνα με μουσική τέκνο: «οι νέοι θα χορεύουν, είναι συγκλονιστικό».

Μαρία Φαραντούρη: Τι είπε για τη συναυλία της στο Ηρώδειο με τη Λένα Πλάτωνος

«Με τη Λένα Πλάτωνος, θα είναι ιστορική η συναυλία. Πρόκειται για μία συναυλία ορόσημο, γιατί λέει για τα παλιά και τα καινούργια, με ρυθμούς πολύ μοντέρνους, ηλεκτρονικούς» είπε αρχικά η Μαρία Φαραντούρη.

«Εγώ, επίσης, θα τραγουδήσω την Πολιτεία του Πλάτωνα. Έχει πάρει τις τρεις Μοίρες και τις έχει μελοποιήσει. Αυτό, για παράδειγμα, θα γίνει με μουσική τέκνο. Κυριολεκτικά, οι νέοι θα χορεύουν, είναι συγκλονιστικό» περιέγραψε.

Ερωτώμενη για το εάν θα έγραφε βιβλίο για την πορεία της στη μουσική, η κυρία Φαραντούρη απάντη: «Όσο είμαι μάχιμη, το αποφεύγω γιατί συνέχεια είμαι στο εξωτερικό».

«Όμως, πάντα λέω να καθίσω κάποια στιγμή και να ξεδιπλώσω όλη αυτήν τη μνήμη από 16 ετών που τραγουδάω. Για το να κάνω, πρέπει να είμαι ήρεμη, να μην έχω μπροστά μου άλλα πράγματα, θα το κάνω, ελπίζω, σύντομα» κατέληξε η Μαρία Φαραντούρη.