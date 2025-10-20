Μαρέβα Μητσοτάκη: Η αντίδρασή της για το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Θέση απέναντι στην επιλογή του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει δείπνο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα πήρε η Μαρέβα Μητσοτάκη - Γκραμπόφσκι.

Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από το φιλανθρωπικό δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Duveen Gallery, όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά, η Μαρέβα Μητσοτάκη μοιράστηκε στα social media το στιγμιότυπο με το τραπέζι που έχει στηθεί μπροστά από τα γλυπτά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την «άστοχη», όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση του Βρετανικού Μουσείου.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery -στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν -το λιγότερο άστοχη», έγραψε η Μαρέβα Μητσοτάκη στην ανάρτησή της, κάνοντας tag τον επίσημο λογαριασμό του Μουσείου.

Η εκδήλωση της 18ης Οκτωβρίου αφορούσε το ετήσιο event του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο φιλοξένησε για πρώτη φορά το British Museum Ball -μια φιλανθρωπική βραδιά που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως νέο πολιτιστικό θεσμικό γεγονός για το Λονδίνο. Η διοργάνωση, που συνέπεσε με τη λήξη της Frieze London και του BFI London Film Festival, ανέδειξε το Λονδίνο ως διεθνές κέντρο τέχνης και δημιουργίας, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της μόδας και των επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο.

Το φετινό Ball είχε θέμα το ροζ χρώμα, εμπνευσμένο από τις αποχρώσεις και το φως της Ινδίας, σε συνδυασμό με την έκθεση Ancient India: Living Traditions που ολοκληρώθηκε το ίδιο Σαββατοκύριακο. Οι καλεσμένοι εισήλθαν αρχικά στη Μεγάλη Αίθουσα του Μουσείου πριν απολαύσουν δείπνο ανάμεσα σε ιστορικά εκθέματα και συμμετάσχουν σε δημοπρασία με σπάνια αντικείμενα. Μία από τις αίθουσες όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο ήταν και η Duveen Gallery, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Τη βραδιά πλαισίωσαν, μεταξύ άλλων, η Βρετανοαμερικανίδα μουσικός ινδικής καταγωγής Anoushka Shankar και ο μαέστρος Jules Buckley με την ορχήστρα του και ειδικούς καλεσμένους. Με προεδρεύουσα την Ινδή επιχειρηματία και προστάτιδα των τεχνών Isha Ambani, η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, συγκεντρώνοντας πόρους για τις διεθνείς συνεργασίες του Μουσείου.