Mamma Mia 3: Μπορεί να επιστρέψει η Ντόνα της Μέριλ Στριπ;

Μπορεί να επιστρέψει η Ντόνα της Μέριλ Στριπ στο Mamma Mia 3;

Στην ταινία «Mamma Mia! Here We Go Again», τη συνέχεια του πρώτου φιλμ το 2008, η Ντόνα της Μέριλ Στριπ πεθαίνει.

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ, ο οποίος υποδύθηκε έναν από τους πρώην εραστές της Ντόνα, τον Μπιλ, και στις δύο ταινίες, αποκάλυψε, ότι: «Πολλοί άνθρωποι εργάζονται για να την φέρουν πίσω».

Το σενάριο για το «Mamma Mia 3» έχει ολοκληρωθεί και η ταινία παραμένει σε φάση ανάπτυξης, σύμφωνα με την παραγωγό, Τζούντι Κρέιμερ. «Λοιπόν, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε με την ταινία και αυτό θα συμβεί», δήλωσε η Κρέιμερ στο Deadline τον Μάιο.

Η Μέριλ Στριπ δείχνει πρόθυμη να επιστρέψει με κάποιο τρόπο.

Στο άρθρο «Oral History of Mamma Mia!» του Vogue που δημοσιεύθηκε το 2023, η ηθοποιός δήλωσε: «Αν υπάρχει μια ιδέα που θα με ενθουσιάσει, είμαι απολύτως μέσα».

Με πληροφορίες από People