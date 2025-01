Μάικλ Τζάκσον, Κίλιαν Μέρφι και ο νέος Superman: Αυτές είναι οι πιο αναμενόμενες ταινίες του 2025

Το 2023, η παράλληλη κυκλοφορία και έπειτα μεγάλη επιτυχία των ταινιών «Barbie» «Oppenheimer» δημιούργησε αισιοδοξία για το μέλλον της βιομηχανίας του κινηματογράφου, η οποία υπέστη μεγάλο πλήγμα από την πανδημία του Covid-19.

Η έξαρση του ιού όχι μόνο έκλεισε τις αίθουσες των κινηματογράφων και σταμάτησε τα γυρίσματα των νέων παραγωγών, αλλά έκανε και εκατομμύρια άτομα να εξοικειωθούν με το να βλέπουν ακόμη και τις καινούριες ταινίες από τον καναπέ τους.

Όμως η αισιοδοξία του 2023 δεν συνεχίστηκε και το επόμενο έτος. Αντιθέτως, το 2024 ήταν μία δύσκολη χρονιά για το Χόλιγουντ, καθώς πολυαναμενόμενες παραγωγές όπως τα «Joker: Folie à Deux» και «Madame Web», δεν είχαν την αναμενόμενη επίδοση στο box office.

Ακόμη και το «Furiosa: A Mad Max Saga» του Τζορτζ Μίλερ θεωρήθηκε εμπορική αποτυχία, παρότι κέρδισε τις καρδιές των κριτικών.

Η ταυτόχρονη κυκλοφορία της χρονιάς ήρθε τον Νοέμβριο, όταν άρχισαν να προβάλλονται τα «Wicked» και το «Μονομάχος II», αλλά η επιτυχία τους σε καμία περίπτωση δεν έφτασε κοντά σε αυτή του λεγόμενου «Barbenheimer»

Έτσι, με το νέο έτος, οι παράγοντες της βιομηχανίας ελπίζουν ότι κάποιες από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του 2025 θα φέρουν πίσω τα μεγάλα κοινά στους κινηματογράφους.

Superman

Ο άνθρωπος από ατσάλι θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη αυτό το καλοκαίρι.

Με πρωταγωνιστή τον David Corenswet, η ταινία θα εξερευνήσει το ταξίδι του Clark Kent/Superman, καθώς προσπαθεί να συμφιλιώσει την εξωγήινη φύση του με τη θετή, ανθρώπινη του οικογένειά του στο Smallville.

Το «Superman», σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Γκαν, θα εγκαινιάσει αυτή τη νέα φάση του κινηματογραφικού σύμπαντος της DC (DCU), δίνοντας έναυσμα στο «Κεφάλαιο 1: Θεοί και Τέρατα» της σειράς.

Η κυκλοφορία του «Superman» έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο.

From the World of John Wick: Ballerina

Η σειρά ταινιών «John Wick», με τον Κιάνου Ριβς στον πρωταγονιστηκό ρόλο του εκτελεστή, πρόκειται να αποκτήσει ένα «ξαδελφάκι».

Στο «From the World of John Wick: Ballerina», η Ana de Armas αναλαμβάνει τον ρόλο της Eve Macarro, μιας εκπαιδευόμενης δολοφόνου που θέλει να εκδικηθεί τους ανθρώπους που σκότωσαν την οικογένειά της.

Η ηθοποιός με καταγωγή από την Κούβα και την Ισπανία έδειξε ότι μπορεί να διαπρεύσει και σε ταινίες δράσεις, όταν υποδύθηκε μία πράκτορα της CIA Paloma στην ταινία της σειράς James Bond «No Time to Die».

Η παραγωγή, σε σκηνοθεσία Len Wiseman (Underworld, Live Free or Die Hard) - διαδραματίζεται μεταξύ των γεγονότων του «John Wick: Chapter 3 - Parabellum» και του «John Wick: Chapter 4».

Όσο για τον ίδιο τον Κιάνου Ριβς, αναμένεται να κάνει μία σύντομη εμφάνιση στην ταινία.

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Όπως φαίνεται να υποδηλώνει ο τίτλος, ίσως αυτή να είναι η τελευταία «απίθανη» αποστολή του Τομ Κρουζ ως ο πράκτορας Ίθαν Χαντ.

Σε συνέχεια των γεγονότων της προηγούμενης ταινίας της σειράς, «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One», ο Χαντ και η ομάδα του συνεχίζουν την κούρσα τους ενάντια στο χρόνο για να εξουδετερώσουν μία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, ονόματι «The Entity».

Το «Mission: Impossible - The Final Reckoning» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Μάιο.

28 χρόνια αργότερα

Μετά τα «28 ημέρες αργότερα» και «28 εβδομάδες αργότερα», έρχεται το τρίτο μέρος της σειράς ταινιών του Danny Boyle («Trainspotting», «Slum dog Millionaire»). Το «28 χρόνια αργότερα» επανασυνδέει τον βραβευμένο με Όσκαρ Cillian Murphy με τον βρετανό σκηνοθέτη, αλλά και τον σεναριογράφο Alex Garland.

Το σενέριο της ταινίας, το οποίο συνυπογράφει ο Boyle, προβλέπει την επιστροφή του ιού της οργής και θα ακολουθήσει μια ομάδα επιζώντων, οι οποίοι ψάχνουν τον δρόμο τους σε έναν κόσμο γεμάτο από ορδές μολυσμένων.

Το «28 χρόνια αργότερα» αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.

Michael

Η ζωή και η καριέρα του Μάικλ Τζάκσον έρχεται στη μεγάλη οθόνη από τον σκηνοθέτη Antoine Fuqua («Training Day», Τριλογία «The Equalizer»).

Σε σενάριο του John Logan («Μονομάχος», «The Aviator»), η ταινία θα αφηγηθεί την ιστορία του βασιλιά της ποπ από την εποχή που ήταν παιδί και μέλος των Jackson 5 μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες πριν από το θάνατό του το 2009.

Τον Τζάκσον υποδύεται ο ίδιος ο ανιψιός του, Jaafar, μαζί με ένα καστ που περιλαμβάνει επίσης την Kat Graham ως Νταϊάνα Ρος και τον Miles Teller ως τον δικηγόρο ψυχαγωγίας John Branca.

Η κυκλοφορία του Michael έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Bridget Jones: Mad About the Boy

Η Ρενέ Ζελβέγκερ επιστρέφει ως Μπρίτζετ Τζόουνς σε αυτό το τέταρτο μέρος της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς.

Αυτή τη φορά, ο πολυαγαπημένος χαρακτήρας που επινόησε η Helen Fielding είναι μια ανύπαντρη μητέρα και χήρα.

Ο Colin Firth θα εμφανιστεί στην ταινία ως Mark Darcy, παρά το γεγονός ότι ο χαρακτήρας σκοτώθηκε σε προηγούμενη ταινία, και ο Hugh Grant επιστρέφει ως Daniel Cleaver.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο

Χιονάτη

Η κλασική ταινία της Disney, που κυκλοφόρησε το 1937 βασισμένη στο παραμύθι των αδελφών Γκριμ, θα κυκλοφορήσει ως ταινία live action, δηλαδή όχι κινουμένων σχεδίων.

Η Rachel Zegler («West Side Story») θα υποδυθεί την πριγκίπισσα της Disney, ενώ η Gal Gadot («Wonder Woman») θα είναι η κακιά βασίλισσα.

Η «Χιονάτη» αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο.

F1

Ο Μπραντ Πιτ θα πρωταγωνιστήσει σε ένα αθλητικό δράμα, το οποίο, όπως προδίδει ο τίτλος, διαδραματίζεται γύρω από τον κόσμο της Formula 1.

Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον Sonny Hayes, έναν πρώην πιλότο της Φόρμουλα 1, ο οποίος μπαίνει σε πειρασμό να επιστρέψει στην ενεργό δράση, έχοντας αναγκαστεί να αποσυρθεί λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού.

Ο Hayes, τον οποίο υποδύεται ο Πιτ, θα κληθεί να γίνει μένοντας ενός νεαρού ταλαντούχου οδηγού, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο ηθοποιός Damson Idris.

Η ταινία F1 αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.

