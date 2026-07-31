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Luis Cernuda: Η Σεβίλλη τον τίμησε με δύο λάθη στην πλάκα του και τώρα την αλλάζει

Η Σεβίλλη θα αλλάξει την τιμητική πλάκα του Luis Cernuda λίγες ημέρες μετά τα αποκαλυπτήρια: το όνομά του γράφτηκε λάθος και οι χρονολογίες είχαν περιττό κενό. Ο ποιητής που απεχθανόταν τα τυπογραφικά λάθη τιμήθηκε με δύο.

The LiFO team
The LiFO team
Luis Cernuda: Η Σεβίλλη τον τίμησε με δύο λάθη στην πλάκα του και τώρα την αλλάζει Facebook Twitter
Η τιμητική πλάκα για τον Luis Cernuda στη Σεβίλλη, με το όνομά του γραμμένο λανθασμένα ως «Luís». Ο δήμος ανακοίνωσε ότι θα την αντικαταστήσει. Φωτ.: Rocío Ruz
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Η Σεβίλλη θέλησε να τιμήσει τον Luis Cernuda και κατέληξε να του προσφέρει ακριβώς αυτό που ο ίδιος δεν άντεχε: ένα δημόσιο τυπογραφικό λάθος.

Η νέα τιμητική πλάκα για τον ποιητή, που τοποθετήθηκε στο Paseo de los Poetas de la Generación del 27, στο κέντρο της πόλης, θα αντικατασταθεί άμεσα, μετά τις αντιδράσεις για δύο λάθη στην επιγραφή της. Το όνομα του ποιητή εμφανιζόταν ως «Luís», με λανθασμένο τόνο, ενώ υπήρχε και περιττό κενό μετά την παύλα ανάμεσα στις χρονολογίες γέννησης και θανάτου του, 1902-1963.

Τα λάθη εντόπισε και κατήγγειλε η Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, η οποία ζήτησε από τον δήμο να τα διορθώσει το συντομότερο δυνατόν. Η ένωση θύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δημόσια αφιερώματα στη Γενιά του ’27 εμφανίζονται με τέτοιες αβλεψίες, κάνοντας την υπόθεση ακόμη πιο άβολη για μια πόλη που ετοιμάζεται να μπει στο μεγάλο εορταστικό πλαίσιο της εκατονταετηρίδας.

Η ειρωνεία, στην περίπτωση του Cernuda, είναι πιο αιχμηρή από την ίδια τη γκάφα. Ο ποιητής της La realidad y el deseo ενοχλούνταν βαθιά από τα τυπογραφικά λάθη στις εκδόσεις των ποιημάτων και των άρθρων του. Η ενόχλησή του ήταν τέτοια ώστε, το 1927, είχε σταματήσει τη συνεργασία του με το περιοδικό Mediodía εξαιτίας τέτοιων λαθών.

Η πλάκα του Cernuda ήταν η δεύτερη που τοποθετήθηκε στο νέο Paseo de los Poetas, έναν δημόσιο περίπατο αφιερωμένο στους δημιουργούς της Γενιάς του ’27. Η πρώτη είχε αφιερωθεί στον Ignacio Sánchez Mejías, ενώ επόμενη τιμώμενη αναμένεται να είναι η María Zambrano. Ο δήμος έχει ανακοινώσει ότι περισσότερες από 20 πλάκες έχουν ήδη εξασφαλίσει χορηγούς, ανάμεσά τους αφιερώματα στον Federico García Lorca, τον Rafael Alberti, τον Jorge Guillén, τον Vicente Aleixandre και τον Pedro Salinas.

Η περίπτωση του Cernuda είχε μάλιστα ειδικό δεσμό με τη Σεβίλλη και το δίκαιο: την πλάκα χρηματοδότησε ο Δικηγορικός Σύλλογος της πόλης, καθώς ο ποιητής είχε γραφτεί στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης το 1919. Εκεί γνώρισε τον νεαρό τότε καθηγητή Pedro Salinas, που τον έφερε πιο κοντά στους λογοτεχνικούς κύκλους στους οποίους θα γινόταν κεντρικό πρόσωπο.

Τα λάθη στην πλάκα γίνονται έτσι κάτι περισσότερο από δημοτική αμηχανία. Είναι μια υπενθύμιση ότι η δημόσια μνήμη δεν κρίνεται μόνο από τις καλές προθέσεις, αλλά και από την επιμέλεια. Ιδίως όταν τιμά έναν ποιητή που ήξερε ότι μια λάθος λέξη, ένας τόνος ή ένα κενό δεν είναι ποτέ τελείως αθώα πράγματα.

Με στοιχεία από El País

Πολιτισμός

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