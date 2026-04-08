Λούβρο: Ξεκινά η αποκατάσταση δεκάδων έργων του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αποκατάστασης και συντήρησης έργων αιώνων του Φλαμανδού ζωγράφου Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, με στόχο να τα σώσει από τη φθορά.

Συνολικά 24 έργα του μεγάλου καλλιτέχνη πρόκειται να υποβληθούν σε εκτεταμένη αποκατάσταση, προκειμένου να ανακτήσουν την αρχική τους οπτική ζωντάνια.

Οι συντηρητές του μουσείου θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν τα έντονα χρώματα των έργων, τα οποία έχουν θαμπώσει με το πέρασμα των αιώνων εξαιτίας της οξείδωσης των βερνικιών.

Ανάμεσα στα έργα που θα αποκατασταθούν βρίσκεται και ένα από τα σημαντικότερα αριστουργήματα του Ρούμπενς, «Ο κύκλος της Μαρίας των Μεδίκων» (The Marie de Médicis Cycle), που απεικονίζει τη ζωή της Γαλλίδας βασίλισσας, από τη γέννησή της στη Φλωρεντία έως την πολιτική της πορεία στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τον Sébastien Allard, διευθυντή του Τμήματος Πινάκων του Λούβρου, τα έργα βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση για δύο βασικούς λόγους: «Καταρχάς, τα βερνίκια είναι εξαιρετικά οξειδωμένα, δημιουργώντας ένα κιτρινωπό στρώμα που καλύπτει τη δύναμη των χρωμάτων του Ρούμπενς και πρέπει να αφαιρεθεί».

Πέρα από τον αποχρωματισμό της επιφάνειας, ορισμένα έργα δεν προσκολλώνται πλέον πλήρως στον καμβά, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο απολέπισης.

«Υπάρχουν επίσης δομικά προβλήματα που εντοπίστηκαν πριν από περίπου δέκα χρόνια, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι το στρώμα βαφής σε ορισμένα έργα δεν προσκολλάται πλέον στο υπόστρωμα και, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος να ξεφλουδίσει. Επομένως, ήταν απολύτως απαραίτητο να παρέμβουμε», δήλωσε ο Allard.

Οι επισκέπτες δεν θα έχουν πρόσβαση στον χώρο των εργασιών, ωστόσο επιλεγμένα έργα θα εκτίθενται ανά διαστήματα, ώστε να παρουσιάζεται η πρόοδος και να αποκαλύπτονται τα αυθεντικά χρώματα του καλλιτέχνη.

Το έργο αποκατάστασης αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο και να διαρκέσει περίπου τέσσερα χρόνια.

Με πληροφορίες από euronews.com