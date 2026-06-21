Λούβρο: Ο νέος διευθυντής προειδοποιεί ότι το μουσείο «αρχίζει να εξαντλεί τις δυνατότητές του»

Αντιμέτωπο με αυξανόμενες ανάγκες συντήρησης και έλλειψη επενδυτικών πόρων βρίσκεται το Μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με τον νέο διευθυντή του, Κριστόφ Λεριμπό, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές του ιστορικού ιδρύματος έχουν φτάσει στα όριά τους.

Καταθέτοντας ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας την Τετάρτη, ο Λεριμπό περιέγραψε μια εικόνα συσσωρευμένων προβλημάτων, επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου δυσκολεύεται να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την αναβάθμιση των υποδομών του.

«Παρά το επιβλητικό του μέγεθος και την καθημερινή αφοσίωση του προσωπικού, το Λούβρο αρχίζει να εξαντλεί τις δυνατότητές του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων πλησιάζει στο τέλος του κύκλου ζωής του.

Ο ιστορικός τέχνης, ειδικευμένος στη γαλλική τέχνη του 18ου αιώνα, ανέλαβε τη διεύθυνση του μουσείου τον Φεβρουάριο. Η τοποθέτησή του ακολούθησε την αποχώρηση του προκατόχου του μετά την κλοπή αυτοκρατορικών κοσμημάτων τον περασμένο Οκτώβριο, ένα περιστατικό που ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα ασφαλείας του μουσείου.

Το Λούβρο αποτελεί το δημοφιλέστερο μουσείο παγκοσμίως, προσελκύοντας περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Στις συλλογές του περιλαμβάνονται ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Το μουσείο στεγάζεται στο ιστορικό ανάκτορο του Λούβρου, στις όχθες του Σηκουάνα στο κέντρο του Παρισιού. Το συγκρότημα επεκτάθηκε σταδιακά επί αιώνες από διαδοχικούς Γάλλους μονάρχες και για μεγάλα χρονικά διαστήματα λειτούργησε ως βασιλική κατοικία.

Φωτ.: EPA, αρχείου

Ο Λεριμπό υπογράμμισε ότι τα προβλήματα που συνδέονται με τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων πολλαπλασιάζονται, ενώ οι απαιτούμενες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του μουσείου αυξάνονται διαρκώς.

«Οι έκτακτες ανάγκες που σχετίζονται με τα κτίρια συσσωρεύονται και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης», ανέφερε ενώπιον των γερουσιαστών.

Λούβρο: Αυξανόμενο κόστος για το σχέδιο αναβάθμισης του μουσείου

Οι προειδοποιήσεις του έρχονται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση ενός φιλόδοξου σχεδίου αναμόρφωσης του Λούβρου από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέου εκθεσιακού χώρου για τη «Μόνα Λίζα» και την κατασκευή νέας εισόδου για τους επισκέπτες, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας σε ένα μουσείο που δέχεται καθημερινά τεράστιο αριθμό επισκεπτών.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Γάλλου προέδρου, το κόστος του έργου εκτιμάται μεταξύ 700 και 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας έχει παρουσιάσει σημαντικά υψηλότερη εκτίμηση, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η αναδιοργάνωση της πρόσβασης στη «Μόνα Λίζα», το δημοφιλέστερο έκθεμα του μουσείου. Το έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι προσελκύει περίπου 20.000 επισκέπτες ημερησίως και, βάσει των σχεδιασμών, θα αποκτήσει ξεχωριστό χώρο και ανεξάρτητη πρόσβαση από το υπόλοιπο μουσείο.

Ο διευθυντή του Λούβρου, Κριστόφ Λεριμπό / Φωτ.: EPA, αρχείου

Η νέα διάταξη θα επιτρέπει στους επισκέπτες να αγοράζουν ειδικό εισιτήριο αποκλειστικά για τη θέαση του διάσημου πίνακα, χωρίς να απαιτείται είσοδος στους υπόλοιπους εκθεσιακούς χώρους του Λούβρου. Οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι η αλλαγή θα συμβάλει στη διαχείριση των μεγάλων ροών επισκεπτών που συγκεντρώνονται καθημερινά γύρω από το έργο.

Απεργίες, απώλειες εσόδων και προβλήματα συντήρησης

Οι οικονομικές και λειτουργικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το Λούβρο δεν περιορίζονται στις ανάγκες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του. Τα τελευταία χρόνια το μουσείο έχει βρεθεί αντιμέτωπο με μια σειρά περιστατικών που έχουν επιβαρύνει τόσο τη λειτουργία του όσο και τα οικονομικά του μεγέθη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες οδήγησαν κατά διαστήματα σε περιορισμό της λειτουργίας του μουσείου και σε απώλεια εσόδων από εισιτήρια και επισκέψεις.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν υπόθεση απάτης που σχετίζεται με το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, η οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημία ύψους έως και 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση έχει εντείνει τις ανησυχίες για τους μηχανισμούς ελέγχου και διαχείρισης των εσόδων του μουσείου.

Την ίδια στιγμή, το Λούβρο έχει κληθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που συνδέονται με τη συντήρηση των εγκαταστάσεών του, όπως διαρροές νερού και άλλες τεχνικές βλάβες, οι οποίες αναδεικνύουν τις δυσκολίες που συνεπάγεται η διαχείριση ενός ιστορικού συγκροτήματος με ιστορία πολλών αιώνων.

Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται τα επόμενα χρόνια θεωρούνται κρίσιμες για τη διατήρηση της λειτουργικότητας του μουσείου και την προστασία των συλλογών του, καθώς το Λούβρο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Γαλλίας και έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους χώρους τέχνης παγκοσμίως.

Οι δηλώσεις του νέου διευθυντή καταδεικνύουν το μέγεθος των προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί η διοίκηση του μουσείου, καθώς επιχειρεί να εξασφαλίσει τους πόρους που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό ενός από τα πιο εμβληματικά πολιτιστικά μνημεία της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από France 24