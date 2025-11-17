Λούβρο: Έκλεισε γκαλερί με κεραμικά από την Αρχαία Ελλάδα λόγω προβλημάτων στατικότητας

Το Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα (17/11) πως θα κλείσει -προληπτικά και μέχρι νεοτέρας- γκαλερί με κεραμικά από την Αρχαία Ελλάδα, μετά από έλεγχο στατικότητας που αποκάλυψε ότι υπήρξαν προβλήματα σε ορισμένες κολώνες του κτιρίου.

Η διεύθυνση του μουσείου του Λούβρου, ανακοίνωσε πως η γκαλερί Καμπάνια (Campana), η οποία στεγάζει εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική, θα παραμείνει κλειστή, όσο διεξάγονται μελέτες σχετικά με «συγκεκριμένη αδυναμία που παρουσιάζουν ορισμένες κολώνες που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μουσείου, «λόγω της πολύπλοκης αρχιτεκτονικής τους και των δομικών και διαρρυθμιστικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1930, τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου αυτής της πτέρυγας παρουσιάζουν αδυναμίες». «Ορισμένες δοκοί που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου της νότιας πτέρυγας είναι το πρόβλημα», προσθέτει η ανακοίνωση.

Λούβρο: Πού βρίσκεται η γκαλερί Καμπάνιοα

Η Γκαλερί Καμπάνιοα βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πτέρυγας Σάλι, στο ανατολικό άκρο του συγκροτήματος του Λούβρου, ενώ ο δεύτερος όροφος πάνω από τη γκαλερί έχει χαρακτηριστεί από το μουσείο ως έχων προβλήματα στατικότητας.

Ο χώρος χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως γραφεία, σύμφωνα με το μουσείο. Τα 65 άτομα που συνήθως εργάζονται εκεί θα μεταφερθούν σε άλλους χώρους, ενώ διεξάγονται περαιτέρω μελέτες. Η ανακοίνωση δεν έχει καμία σχέση με την πρόσφατη ληστεία, αλλά αποτελεί μια ακόμη δυσάρεστη είδηση για έναν οργανισμό που έχει δεχτεί σφοδρή κριτική στη Γαλλία για τα κενά ασφαλείας του.

Υπενθυμίζεται πως μία τετραμελής συμμορία εισέβαλε στο Λούβρο την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, διέρρηξε το παγκοσμίου φήμης μουσείο του Παρισιού χρησιμοποιώντας σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσει πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων. Αφού παραβίασε ένα παράθυρο, στόχευσε δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας και στη συνέχεια έκλεψε γαλλικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ (102 εκατομμύρια δολάρια) πριν διαφύγει με σκούτερ.

Πριν από τη διάρρηξη, η ανώτατη διοικητική υπάλληλος του μουσείου είχε προειδοποιήσει δημοσίως για τις συνθήκες στο εσωτερικό του πρώην βασιλικού παλατιού, το οποίο επισκέφθηκαν 8,7 εκατομμύρια άτομα στις τεράστιες αίθουσές του πέρυσι.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, προειδοποίησε σε ένα σημείωμά της τον Ιανουάριο για «την αύξηση των ζημιών στους χώρους του μουσείου, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση».

Ορισμένες περιοχές «δεν ήταν πλέον στεγανές, ενώ άλλες παρουσίαζαν σημαντικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη διατήρηση των έργων τέχνης», προσέθετε.

Με πληροφορίες από Le Figaro, AFP News Agency