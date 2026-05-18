Το Λούβρο αλλάζει για να αντέξει τη Μόνα Λίζα

Η Μόνα Λίζα δεν είναι πια μόνο το πιο διάσημο έργο του Λούβρου. Είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα λειτουργίας του. Οι επισκέπτες που συρρέουν καθημερινά για να δουν τον πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι δημιουργούν ασφυκτική συμφόρηση, σε ένα μουσείο που ήδη παλεύει με τον υπερτουρισμό, τις φθορές του κτιρίου και την ανάγκη να διαχειριστεί εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς να καταρρεύσει η εμπειρία της επίσκεψης.

Το Λούβρο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επέλεξε τους αρχιτέκτονες που θα αναλάβουν το μεγάλο σχέδιο επέκτασης του μουσείου. Το σχέδιο περιλαμβάνει μια δεύτερη μεγάλη δημόσια είσοδο, νέους εκθεσιακούς χώρους και μια ειδική αίθουσα για τη Μόνα Λίζα, ώστε όσοι επισκέπτες θέλουν να δουν μόνο το διάσημο έργο να μπορούν να το κάνουν χωρίς να μπλοκάρουν την υπόλοιπη συλλογή.

Τον σχεδιασμό αναλαμβάνουν το STUDIOS Architecture Paris και το Selldorf Architects, το γραφείο της Γερμανίδας αρχιτέκτονα Annabelle Selldorf, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ, η πρόταση των δύο γραφείων είναι «σεβαστική και σύγχρονη» και δημιουργεί μια κομψή σύνδεση ανάμεσα στην πόλη, το παλάτι και το μουσείο.

Η Grande Colonnade, η μνημειακή ανατολική πρόσοψη του Λούβρου, προβλέπεται να μετατραπεί σε νέα μεγάλη είσοδο του μουσείου.

Η νέα είσοδος προβλέπεται στην ανατολική πλευρά του Λούβρου, στη Grande Colonnade, τη μνημειακή πρόσοψη του 17ου αιώνα που χτίστηκε επί Λουδοβίκου ΙΔ’. Ο χώρος, που σήμερα παραμένει σχετικά άδειος και αφιλόξενος, σχεδιάζεται να μετατραπεί σε μεγάλο δημόσιο πέρασμα με πλατεία, κήπους και διαδρομές γύρω από την τάφρο του κτιρίου.

Το σχέδιο φιλοδοξεί να αυξήσει τη χωρητικότητα του μουσείου κατά τρία εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο. Η σημερινή Πυραμίδα του I.M. Pei, που εγκαινιάστηκε το 1989 και υπήρξε η τελευταία μεγάλη αρχιτεκτονική τομή στο Λούβρο, σχεδιάστηκε για περίπου τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Σήμερα, οι αριθμοί έχουν υπερδιπλασιαστεί, ενώ από το 2022 το μουσείο έχει επιβάλει ημερήσιο όριο 30.000 επισκεπτών.

Η ειδική αίθουσα για τη Μόνα Λίζα θα έχει έκταση περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα και θα είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για την παρουσίαση του έργου και της ιστορίας του. Στην πράξη, το Λούβρο επιχειρεί να λύσει ένα πρόβλημα που έχει γίνει σχεδόν παράδοξο: το πιο διάσημο έργο του μουσείου απειλεί να καταπιεί την ίδια την εμπειρία του μουσείου.

Το σχέδιο των STUDIOS Architecture Paris και Selldorf Architects για την αναμόρφωση της ανατολικής πλευράς του Λούβρου, με νέες διαδρομές, πράσινο και δημόσιους χώρους γύρω από την Colonnade.

Το σχέδιο, γνωστό ως «Louvre — New Renaissance», θεωρείται ένα από τα μεγάλα πολιτιστικά στοιχήματα της τελευταίας φάσης της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν. Ο ίδιος είχε ανακοινώσει τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό στις αρχές του 2025, μαζί με την τότε διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars.

Από τότε, όμως, το σχέδιο έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων. Το κόστος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά ζητήματα. Όταν παρουσιάστηκε αρχικά, η νέα είσοδος και οι εκθεσιακοί χώροι υπολογίζονταν περίπου στα 270 εκατ. ευρώ. Η γαλλική ελεγκτική αρχή, ωστόσο, εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος του ευρύτερου σχεδίου μπορεί να φτάσει το 1,1 δισ. ευρώ.

Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη μετά τη μεγάλη ληστεία κοσμημάτων που συγκλόνισε το μουσείο τον περασμένο Οκτώβριο. Η ληστεία έφερε ξανά στο προσκήνιο τα προβλήματα ασφάλειας του Λούβρου, αλλά και την κατάσταση ενός κτιρίου του οποίου τμήματα χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα.

Ακολούθησαν κι άλλα περιστατικά: διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε βιβλιοθήκη, κλείσιμο αίθουσας λόγω προβλημάτων σε δοκάρια, υπόθεση απάτης με εισιτήρια και απεργίες εργαζομένων για τις συνθήκες εργασίας και το σχέδιο αναμόρφωσης.

Η Laurence des Cars παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο υπό πίεση. Ο διάδοχός της, Christophe Leribault, πρώην επικεφαλής του Μουσείου των Βερσαλλιών, έχει δηλώσει ότι παραμένει δεσμευμένος στο σχέδιο, παρά τις αντιδράσεις και την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία.

Το Λούβρο βρίσκεται έτσι μπροστά σε ένα γνώριμο αλλά δύσκολο ερώτημα για τα μεγάλα μουσεία του 21ου αιώνα: πώς προστατεύεις ένα ιστορικό κτίριο, πώς διαχειρίζεσαι τον υπερτουρισμό και πώς κρατάς ζωντανή τη σχέση με το κοινό χωρίς να μετατρέπεις το μουσείο σε μηχανή ροής επισκεπτών.

Η αίθουσα όπου εκτίθεται σήμερα η Μόνα Λίζα στο Λούβρο γεμίζει καθημερινά από επισκέπτες που προσπαθούν να φωτογραφίσουν το πιο διάσημο έργο του μουσείου.

Η Μόνα Λίζα είναι στο κέντρο αυτού του προβλήματος. Για πολλούς επισκέπτες, είναι ο λόγος που μπαίνουν στο Λούβρο. Για το ίδιο το μουσείο, όμως, έχει γίνει και η απόδειξη ότι η παγκόσμια φήμη ενός έργου μπορεί να ξεπεράσει τις αντοχές του χώρου που το φιλοξενεί.

Αν το σχέδιο προχωρήσει, θα είναι η μεγαλύτερη μεταμόρφωση του Λούβρου από την εποχή της Πυραμίδας. Μόνο που αυτή τη φορά, η αρχιτεκτονική δεν καλείται απλώς να δώσει ένα νέο σύμβολο στο μουσείο. Καλείται να λύσει το πρόβλημα που δημιούργησε το πιο διάσημο χαμόγελο στον κόσμο.

με στοιχεία από NYT