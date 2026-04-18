Lord of the Rings: Πώς υποδέχονται οι φαν τον νέο Άραγκορν

Ανάμεικτες, αλλά κυρίως συγκρατημένες έως και αρνητικές, είναι οι πρώτες αντιδράσεις των φαν του Lord of the Rings στην είδηση της αντικατάστασης του Άραγκορν στη νέα ταινία.

Η πολυαναμενόμενη παραγωγή «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» επιχειρεί να επεκτείνει το κινηματογραφικό σύμπαν της Μέσης Γης, εστιάζοντας στο Γκόλουμ. Στην ταινία επιστρέφουν γνώριμα πρόσωπα, όπως ο Άντι Σέρκις στον ρόλο του Γκόλουμ, καθώς και οι Ίαν ΜακΚέλεν και Ελάιτζα Γουντ ως Γκάνταλφ και Φρόντο, αντίστοιχα.

Ωστόσο, εκείνο που απασχόλησε περισσότερο είναι ο ρόλος του Άραγκορν. Τον χαρακτήρα που ταυτίστηκε με τον Βίγκο Μόρτενσεν στην αρχική τριλογία θα υποδυθεί πλέον ο Τζέιμι Ντόρναν.

Οι αντιδράσεις δεν στρέφονται κατά των υποκριτικών ικανοτήτων του Ντόρναν, αλλά αντανακλούν το πόσο ισχυρά έχει συνδεθεί ο Μόρτενσεν με τον ρόλο, καθιστώντας οποιαδήποτε αντικατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Η αλλαγή ενός τόσο εμβληματικού χαρακτήρα θεωρείται από τους πιο αυστηρούς έως και «χαμένη υπόθεση», ανεξάρτητα από το ποιος αναλαμβάνει.

Lord of the Rings: Γιατί ο Μόρτενσεν έχει συνδεθεί βαθιά με τον Άραγκορν

Πέρα από το ζήτημα του casting, εκφράζονται και βαθύτερες ανησυχίες για τη συνολική κατεύθυνση της νέας ταινίας. Ορισμένοι εκτιμούν ότι οι δημιουργοί έχουν απομακρυνθεί από τα στοιχεία που έκαναν την αρχική τριλογία να ξεχωρίσει: τις αντισυμβατικές επιλογές ηθοποιών, την έμφαση στην ερμηνεία αντί της δύναμης ενός ονόματος και τη συνολική ισορροπία μεταξύ σκηνοθεσίας, ατμόσφαιρας και αφήγησης.

Η επιτυχία των αρχικών ταινιών δεν αποδίδεται αποκλειστικά στο καστ, αλλά σε έναν συνδυασμό παραγόντων που δύσκολα αναπαράγεται. Ακόμη και μεταγενέστερες προσπάθειες στο ίδιο σύμπαν, όπως η τριλογία του «Hobbit», επικρίθηκαν για την αδυναμία τους να αναπαράγουν την ίδια αίσθηση, με την υπερβολική χρήση ψηφιακών εφέ και ίσως λιγότερο δυνατούς χαρακτήρες να αποτελούν βασικά σημεία κριτικής.

Πριν από τη «Συντροφιά του Δαχτυλιδιού», ο Μόρτενσεν ήταν ένας ιδιόρρυθμος ηθοποιός με εμφάνιση σταρ, αλλά με αποστροφή προς τις μεγάλες εμπορικές παραγωγές. «Είχε μια ιδιαίτερη αύρα», σημειώνει ο Independent και προσθέτει: «Το υπόλοιπο καστ πλαισιώθηκε από εξίσου αντισυμβατικές επιλογές, με ακόμη και τα πιο γνωστά ονόματα όπως οι ΜακΚέλεν, Κρίστοφερ Λι και Σον Μπιν να βασίζονται περισσότερο στην ερμηνεία παρά στη δύναμη της διασημότητας. Είναι παράξενο να σκεφτεί κανείς ότι ονόματα όπως ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις και ο Σον Κόνερι είχαν κάποτε προταθεί για το έργο - ακόμη πιο παράξενο ότι ο Μόρτενσεν επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή, ως αντικαταστάτης του Ιρλανδού ηθοποιού Στιούαρτ Τάουνσεντ, ο οποίος είχε ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα».

Με πληροφορίες από Independent

