ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το London Trans+ Pride γέμισε το Λονδίνο με τρυφερότητα και αντίσταση

ΣΤΟ LONDON TRANS+ PRIDE, ΠΕΡΙΠΟΥ 150.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΧΘΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΝΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗΣ.

The LiFO team
Το London Trans+ Pride γέμισε το Λονδίνο με τρυφερότητα και αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
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Στο φετινό London Trans+ Pride, το πλήθος δεν έμοιαζε μόνο με πορεία. Έμοιαζε με απάντηση. Περίπου 150.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου, σε μια διοργάνωση που οι ίδιοι οι διοργανωτές περιέγραψαν ως το μεγαλύτερο Trans Pride στον κόσμο. Το σύνθημα που έμενε στον αέρα δεν ήταν μόνο η οργή. Ήταν κάτι πιο δύσκολο: επιμένουμε.

Η φετινή πορεία έγινε το Σάββατο 25 Ιουλίου, με σημείο εκκίνησης το Langham Place και κατάληξη την Trafalgar Square. Ήταν διαδήλωση, γιορτή, πένθος, οικογενειακή συνάντηση και δημόσια δήλωση ύπαρξης μαζί. Πρόσωπα βαμμένα, κουρασμένα, γελαστά, στολισμένα με λουλούδια και σημαίες, σώματα που δεν απολογούνται: το Trans Pride δεν εμφανίστηκε σαν αφηρημένο αίτημα δικαιωμάτων. Εμφανίστηκε ως σώμα στον δρόμο. Δεν ήταν μόνο η μαζικότητα. Ήταν η τρυφερότητα ως πολιτική πράξη. Χέρια που κρατιούνταν. Φίλοι που έβγαιναν μαζί στον δρόμο σαν να έφτιαχναν μια εικόνα για το μέλλον. Νέοι άνθρωποι που μεγαλώνουν μέσα σε μια πορεία που ξεκίνησε μόλις το 2019 και, μέσα σε λίγα χρόνια, έγινε ένα από τα πιο ορατά σημεία της trans ζωής στην Ευρώπη.

Το London Trans+ Pride μεγάλωσε με εντυπωσιακή ταχύτητα. Από μια σχετικά μικρή πορεία που κατέληγε στο Soho Square, έφτασε να γεμίζει το κέντρο του Λονδίνου με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Αυτή η αύξηση είναι ενθαρρυντική, αλλά δεν είναι απλώς λόγος πανηγυρισμού. Δείχνει και την πίεση που τη γεννά. Όσο πιο εχθρικό γίνεται το δημόσιο κλίμα για τα trans, non-binary, gender non-conforming και intersex άτομα, τόσο πιο αναγκαία γίνεται η μαζική παρουσία τους στον δρόμο.

Στη Βρετανία, η συζήτηση για τα trans δικαιώματα έχει σκληρύνει. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την έννοια του φύλου στον Equality Act, οι νέες οδηγίες για τους χώρους ενός φύλου και η συνεχής πολιτική και μιντιακή πίεση έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα πολλών trans ανθρώπων σε πεδίο άμυνας. Τουαλέτες, σχολεία, νοσοκομεία, αθλητισμός, εργασία, δημόσιες υπηρεσίες: πράγματα που για άλλους θεωρούνται αυτονόητα, για την trans κοινότητα ξαναγίνονται κάθε τόσο αντικείμενο αμφισβήτησης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εικόνα 150.000 ανθρώπων στην Trafalgar Square αποκτά άλλο βάρος. Δεν είναι μόνο αριθμός. Είναι μια δημόσια άρνηση της εξαφάνισης. Μια κοινότητα που ακούει ξανά και ξανά ότι είναι πρόβλημα, κίνδυνος ή υπερβολή, απαντά με πρόσωπα, σώματα, φίλους, οικογένειες, εραστές, παιδιά, μεγαλύτερους ανθρώπους, συμμάχους. Απαντά όχι κρυμμένη, αλλά εκτεθειμένη στον ήλιο.

Γι’ αυτό και η λέξη «ορατότητα» δεν αρκεί πια από μόνη της. Η ορατότητα μπορεί να γίνει παγίδα όταν σημαίνει μόνο ότι σε κοιτούν. Στο London Trans+ Pride, όμως, η παρουσία δεν ζητούσε απλώς βλέμμα. Ζητούσε αναγνώριση. Δεν ήταν «δείτε μας» με την εύκολη έννοια. Ήταν «είμαστε εδώ, και δεν θα μας κάνετε να μικρύνουμε».

Η τρυφερότητα είχε ακριβώς αυτή τη δύναμη. Σε μια εποχή που η πολιτική συζήτηση για τα trans σώματα γίνεται συχνά ψυχρή, νομικίστικη ή βίαιη, η πορεία επέστρεψε κάτι που η δημόσια γλώσσα προσπαθεί να εξαφανίσει: την καθημερινή ανθρώπινη υφή της trans ζωής. Την ανάγκη να αγαπηθείς, να μεγαλώσεις, να κρατήσεις το χέρι κάποιου, να ντυθείς όπως θέλεις, να βγεις στον δρόμο χωρίς να απολογηθείς για το σώμα σου. Η φετινή πορεία είχε, αναπόφευκτα, θυμό. Αλλά ο θυμός δεν ήταν μόνο καταγγελία. Ήταν και προστασία. Ήταν η ενέργεια μιας κοινότητας που ξέρει ότι η χαρά της δεν είναι δεδομένη και γι’ αυτό την υπερασπίζεται δημόσια. Η χαρά εδώ δεν είναι φυγή από την πολιτική. Είναι πολιτική. Είναι το δικαίωμα να υπάρξεις χωρίς να μετατρέπεσαι διαρκώς σε θέμα συζήτησης άλλων.

Αυτό κάνει το London Trans+ Pride κάτι περισσότερο από ετήσια διαδήλωση. Είναι ένας τρόπος να φανεί μια κοινότητα όχι μόνο τη στιγμή που ζητά προστασία, αλλά και τη στιγμή που φτιάχνει ομορφιά. Στα πρόσωπα του 2026 υπάρχει η κούραση μιας δύσκολης περιόδου, αλλά και η αίσθηση ότι η επιβίωση δεν είναι αρκετή αν δεν έχει μέσα της χώρο για γέλιο, φίλους, λάμψη, φωνή και απαλότητα.

Μια πορεία που μεγαλώνει. Μια πόλη που γεμίζει σημαίες. Ένα πλήθος που δεν χωρά πια στις παλιές αφηγήσεις περί «μειονότητας». Και μια φράση που επιστρέφει σαν υπόσχεση: επιμένουμε.

Με στοιχεία από Dazed, London Trans+ Pride 

150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington

150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
 
150.000 άνθρωποι στο London Trans+ Pride: η τρυφερότητα ως αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington
Το London Trans+ Pride γέμισε το Λονδίνο με τρυφερότητα και αντίσταση Facebook Twitter
φωτογραφία: Jay Mahé Darlington

Πολιτισμός

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