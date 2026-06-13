Linkin Park: Γράφουν ιστορία στο Download Festival με την πρώτη γυναίκα frontwoman σε θέση headliner

Οι Linkin Park πρόκειται να γράψουν ιστορία αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς θα γίνουν το πρώτο συγκρότημα με γυναίκα frontwoman που θα βρεθεί στην κορυφή του προγράμματος του Download Festival, του μεγαλύτερου φεστιβάλ rock και metal στη Βρετανία.

Το φεστιβάλ, που πραγματοποιείται στο Ντόνινγκτον Παρκ του Λέστερσαϊρ από το 2003, φιλοξενεί παραδοσιακά συγκροτήματα με άνδρες τραγουδιστές, όπως οι Iron Maiden, Slipknot και Metallica.

Φέτος, οι Linkin Park θα κλείσουν το τριήμερο φεστιβάλ το βράδυ της Κυριακής, με τη νέα τους τραγουδίστρια Έμιλι Άρμστρονγκ στη σκηνή.

What a night at the Allianz Arena, @linkinpark 🎸⚡ pic.twitter.com/SenCFLinjw — FC Bayern (@FCBayernEN) June 13, 2026

Linkin Park: Ορόσημο ή μικρή πρόοδος;

Η παρουσία μιας γυναίκας στην κορυφαία θέση του προγράμματος έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς θαυμαστές ως σημαντικό ορόσημο για τη rock και metal σκηνή. Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά τόσο μεγάλη πρόοδο όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά.

Υπενθυμίζεται πως οι Linkin Park επέστρεψαν το 2024, επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Τσέστερ Μπένινγκτον. Η επιλογή της Έμιλι Άρμστρονγκ ως νέας τραγουδίστριας προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις σε μέρος των θαυμαστών του συγκροτήματος.

Την ίδια ώρα, ο γιος του Τσέστερ, Τζέιμι, κατηγόρησε τα εναπομείναντα μέλη των Linkin Park ότι επιχειρούν να «σβήσουν σιωπηλά» τη μνήμη και την κληρονομιά του πατέρα του. Παράλληλα, ορισμένοι θαυμαστές εξέφρασαν ενστάσεις για τις φερόμενες σχέσεις της Άρμστρονγκ με τη Σαηεντολογία και για την παλαιότερη υποστήριξή της στον ηθοποιό Ντάνι Μάστερσον, ο οποίος έχει καταδικαστεί για βιασμό.

Η ίδια έχει αποστασιοποιηθεί από τον Μάστερσον, δηλώνοντας ότι δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης ή βίας κατά των γυναικών.

Παρά τις αντιδράσεις, η επιστροφή των Linkin Park γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Το πρώτο τους single με τη νέα σύνθεση, «The Emptiness Machine», έφτασε στο Νο4 του βρετανικού chart, ενώ η ανακοίνωση της εμφάνισής τους στο Download έγινε γενικά δεκτή με θετικά σχόλια.

Linkin Park to make Download Festival history https://t.co/GHSgvItWQc — ACME Global (@ACME_com) June 13, 2026

Linkin Park: Διχασμένοι οι θαυμαστές του συγκροτήματος

Ο 22χρονος θαυμαστής Τζέιμς Χάρβεϊ δήλωσε στο BBC ότι η Έμιλι «ταιριάζει απόλυτα» στο συγκρότημα και ότι η παρουσία της αποτελεί ένδειξη πως η σκηνή «αλλάζει προς το καλύτερο».

«Ίσως χρειαστεί χρόνος για να δούμε περισσότερους διαφορετικούς headliners, αλλά το μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερο», ανέφερε.

Η Selin Macieira-Boşgelmez, μπασίστρια του βρετανικού punk συγκροτήματος Lambrini Girls, υποστηρίζει ότι οι γυναίκες στη rock σκηνή, συχνά, δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, επειδή δεν εκπροσωπούνται σωστά συγκριτικά με τους άνδρες.

«Πολλές φορές οι γυναίκες δεν παίρνονται στα σοβαρά και δεν τους δίνεται η ευκαιρία που αξίζουν», λέει. Σύμφωνα με την ίδια, χαρακτηριστικά όπως η ένταση και η επιθετικότητα, που θεωρούνται βασικά στοιχεία της rock και metal μουσικής, συχνά επιβραβεύονται στους άνδρες αλλά επικρίνονται όταν προέρχονται από γυναίκες.

Η Selin χαρακτηρίζει την ιστορική εμφάνιση της Άρμστρονγκ στο Download «γλυκόπικρη»: «Είναι το ελάχιστο, που θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο αυτό το φεστιβάλ, αλλά ολόκληρη τη μουσική βιομηχανία», σημειώνει.

Διαφορετική άποψη έχει η ραδιοφωνική παραγωγός Sophie K, μία από τις πρώτες μαύρες γυναίκες που παρουσίασαν εναλλακτική μουσική εκπομπή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως λέει, αντί να επικρίνεται η frontwoman των Linkin Park, επειδή είναι η πρώτη γυναίκα headliner, θα έπρεπε να αναγνωρίζεται η σημασία της επιλογής της.

«Οι Linkin Park θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει οποιονδήποτε. Αντ' αυτού, επέλεξαν μια queer γυναίκα για frontwoman», τονίζει.

Η συμπαρουσιάστριά της στο podcast «On Wednesdays We Wear Black», Yasmine Summan, περιγράφει την παρουσία της Άρμστρονγκ στην κορυφή ενός τόσο μεγάλου φεστιβάλ ως «δικαίωση», αν και παραδέχεται ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για μεγαλύτερη εκπροσώπηση.

Σύμφωνα με την ίδια, η αργή πρόοδος οφείλεται εν μέρει στο ότι οι δημιουργικές καριέρες συχνά δεν θεωρούνται εύκολα προσβάσιμες για γυναίκες, queer άτομα ή ανθρώπους από μειονότητες. Παράλληλα, καλεί και το κοινό να συμβάλει στην αλλαγή.

Στο φετινό Download Festival, εκτός από τους Linkin Park, ως headliners θα εμφανιστούν επίσης οι Limp Bizkit και οι Guns N' Roses.

Με πληροφορίες από BBC