Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο

Το κάστρο Μποφόρ, ένα από τα πιο ιστορικά φορτισμένα μνημεία του νότιου Λιβάνου, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ανησυχίας, λίγες μόλις ημέρες μετά την ένταξή του στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το ICOMOS του Λιβάνου ζήτησε επείγουσα δράση και ανεξάρτητη τεχνική αυτοψία στο μνημείο, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο κάστρο, γνωστό και ως Qalaat Al Shaqif. Οι ειδικοί φοβούνται ότι η ισχύς των εκρήξεων και η μικρή απόσταση από τον χώρο μπορεί να έχουν προκαλέσει ζημιές, χωρίς να υπάρχει ακόμη δυνατότητα επιτόπιας αξιολόγησης.

Σκόνη από τις εκρήξεις κάλυψε τους λόφους στις περιοχές Arnoun και Al Shaqif, κοντά στο κάστρο Μποφόρ

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στην περιοχή του κάστρου, στο κυβερνείο Ναμπατίγια. Το Εθνικό Κέντρο Γεωφυσικής του Λιβάνου κατέγραψε σεισμικά κύματα αντίστοιχα με δόνηση μεγέθους 3,8. Ισραηλινή ανακοίνωση ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν 700 τόνοι εκρηκτικών για την καταστροφή υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή του Μποφόρ.

Το υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου διέψευσε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που υποστήριζαν ότι το κάστρο καταστράφηκε. Την ίδια στιγμή, ανέφερε ότι οι εκρήξεις ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ζημιές και ότι δεν μπορεί να γίνει πλήρης αυτοψία όσο οι Λιβανέζοι ειδικοί δεν έχουν πρόσβαση στον χώρο.

Το κάστρο Μποφόρ χρονολογείται από τη σταυροφορική περίοδο, τον 12ο αιώνα, και δεσπόζει σε στρατηγικό σημείο πάνω από τον ποταμό Λιτάνι. Για αιώνες υπήρξε οχυρό με στρατιωτική, πολιτική και συμβολική σημασία. Έχει συνδεθεί με τους Σταυροφόρους, τους Αγιουβίδες, τους Μαμελούκους, τους Οθωμανούς, τοπικούς άρχοντες, την παλαιστινιακή παρουσία στον Λίβανο, την ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου και τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ.

Αυτό κάνει την υπόθεση ιδιαίτερα ευαίσθητη. Το Μποφόρ δεν είναι απλώς ένα μεσαιωνικό κάστρο που απειλείται από μια έκρηξη. Είναι ένα μνημείο όπου η αρχιτεκτονική ιστορία, η στρατηγική θέση και η πρόσφατη βία της περιοχής συνυπάρχουν με τρόπο δύσκολο να διαχωριστεί.

Στις 25 Ιουλίου, το κάστρο εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο της σειριακής εγγραφής «Κάστρα του Όρους Άμελ». Μαζί του περιλαμβάνονται τα Qalaat Tibnin, Qalaat Chakra, Qalaat Deir Kifa και Qalaat Chama’. Τα πέντε κάστρα αναγνωρίστηκαν ως δίκτυο οχυρωμένων θέσεων που αποτυπώνει διαδοχικές φάσεις κατοχής και προσαρμογής, από τη μεσαιωνική περίοδο έως τον 19ο αιώνα.

Η εγγραφή έγινε ταυτόχρονα και στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο, λόγω των απειλών που αντιμετωπίζουν τα μνημεία από τη σύγκρουση. Η χρονική σύμπτωση κάνει την υπόθεση ακόμη πιο έντονη: ένα μνημείο αναγνωρίζεται διεθνώς ως προστατευτέο και, λίγες ημέρες αργότερα, ειδικοί ζητούν να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί νέες ζημιές.

Το ICOMOS του Λιβάνου ζητά άμεση, ανεξάρτητη και επιτόπια τεχνική αξιολόγηση της στατικής κατάστασης του κάστρου. Ζητά επίσης από την UNESCO να ζητήσει επίσημη και λεπτομερή ενημέρωση από το Ισραήλ για το είδος, την κλίμακα και την ακριβή θέση των εκρήξεων, καθώς και για την πιθανή επίδρασή τους στον δομικό ιστό του μνημείου.

Η UNESCO δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό κοντά στο κάστρο και ότι ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις στη δομική ακεραιότητα του χώρου. Τόνισε επίσης ότι θα χρειαστεί τεχνική εκτίμηση για να διαπιστωθεί η έκταση οποιασδήποτε ζημιάς.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η δυσκολία δεν είναι μόνο η ζημιά που φαίνεται. Είναι και εκείνη που δεν μπορεί ακόμη να μετρηθεί. Εκρήξεις τέτοιας κλίμακας μπορούν να επηρεάσουν λιθοδομές, αρχαιολογικά στρώματα, κατάλοιπα και το ίδιο το τοπίο γύρω από ένα μνημείο. Όταν οι ειδικοί δεν μπορούν να πλησιάσουν, το μνημείο μένει σε επικίνδυνη εκκρεμότητα: όλοι φοβούνται ότι έχει πληγεί, αλλά κανείς δεν μπορεί ακόμη να πει πόσο.

Το κάστρο Μποφόρ έχει υπάρξει πολλές φορές στρατιωτικός στόχος, βάση, σύμβολο κατοχής και σημείο ελέγχου. Η ένταξή του στην UNESCO επιχειρεί να το εντάξει σε ένα διαφορετικό καθεστώς: όχι ως τρόπαιο ή στρατηγικό ύψωμα, αλλά ως κοινή πολιτιστική κληρονομιά που πρέπει να προστατευθεί.

Αυτό είναι και το πραγματικό διακύβευμα. Σε μια περιοχή όπου τα μνημεία έχουν συχνά χρησιμοποιηθεί, καταληφθεί ή πληγεί από πολέμους, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι αγώνας πρόσβασης, τεκμηρίωσης, συντήρησης και, πρώτα απ’ όλα, αποτροπής νέων ζημιών.

Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στον κατάλογο της UNESCO, το Μποφόρ δεν χρειάζεται πανικό ούτε φήμες. Χρειάζεται να το δουν οι ειδικοί. Να ελέγξουν αν υπάρχουν ρωγμές. Να εκτιμήσουν τη στατική του κατάσταση. Να καταγράψουν τι συνέβη στο μνημείο και στο τοπίο γύρω του.

Γιατί ένα μνημείο δεν κινδυνεύει μόνο όταν γκρεμίζεται. Κινδυνεύει και όταν κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει για να μάθει τι του έχει συμβεί.

Με στοιχεία από The Art Newspaper, UNESCO