ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

Πολιτισμός

Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο

Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ανησυχίας. Το ICOMOS ζητά άμεση αυτοψία μετά τις εκρήξεις κοντά στο μνημείο, καθώς δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί αν έχει υποστεί ζημιές.

The LiFO team
The LiFO team
Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο Facebook Twitter
Το κάστρο Μποφόρ, γνωστό και ως Qalaat Al Shaqif, στον νότιο Λίβανο. Φωτ.: Marwan Naamani
0

Το κάστρο Μποφόρ, ένα από τα πιο ιστορικά φορτισμένα μνημεία του νότιου Λιβάνου, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ανησυχίας, λίγες μόλις ημέρες μετά την ένταξή του στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το ICOMOS του Λιβάνου ζήτησε επείγουσα δράση και ανεξάρτητη τεχνική αυτοψία στο μνημείο, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο κάστρο, γνωστό και ως Qalaat Al Shaqif. Οι ειδικοί φοβούνται ότι η ισχύς των εκρήξεων και η μικρή απόσταση από τον χώρο μπορεί να έχουν προκαλέσει ζημιές, χωρίς να υπάρχει ακόμη δυνατότητα επιτόπιας αξιολόγησης.

Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο Facebook Twitter
Σκόνη από τις εκρήξεις κάλυψε τους λόφους στις περιοχές Arnoun και Al Shaqif, κοντά στο κάστρο Μποφόρ

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στην περιοχή του κάστρου, στο κυβερνείο Ναμπατίγια. Το Εθνικό Κέντρο Γεωφυσικής του Λιβάνου κατέγραψε σεισμικά κύματα αντίστοιχα με δόνηση μεγέθους 3,8. Ισραηλινή ανακοίνωση ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν 700 τόνοι εκρηκτικών για την καταστροφή υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή του Μποφόρ.

Το υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου διέψευσε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που υποστήριζαν ότι το κάστρο καταστράφηκε. Την ίδια στιγμή, ανέφερε ότι οι εκρήξεις ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ζημιές και ότι δεν μπορεί να γίνει πλήρης αυτοψία όσο οι Λιβανέζοι ειδικοί δεν έχουν πρόσβαση στον χώρο.

Το κάστρο Μποφόρ χρονολογείται από τη σταυροφορική περίοδο, τον 12ο αιώνα, και δεσπόζει σε στρατηγικό σημείο πάνω από τον ποταμό Λιτάνι. Για αιώνες υπήρξε οχυρό με στρατιωτική, πολιτική και συμβολική σημασία. Έχει συνδεθεί με τους Σταυροφόρους, τους Αγιουβίδες, τους Μαμελούκους, τους Οθωμανούς, τοπικούς άρχοντες, την παλαιστινιακή παρουσία στον Λίβανο, την ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου και τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ.

Αυτό κάνει την υπόθεση ιδιαίτερα ευαίσθητη. Το Μποφόρ δεν είναι απλώς ένα μεσαιωνικό κάστρο που απειλείται από μια έκρηξη. Είναι ένα μνημείο όπου η αρχιτεκτονική ιστορία, η στρατηγική θέση και η πρόσφατη βία της περιοχής συνυπάρχουν με τρόπο δύσκολο να διαχωριστεί.

Στις 25 Ιουλίου, το κάστρο εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο της σειριακής εγγραφής «Κάστρα του Όρους Άμελ». Μαζί του περιλαμβάνονται τα Qalaat Tibnin, Qalaat Chakra, Qalaat Deir Kifa και Qalaat Chama’. Τα πέντε κάστρα αναγνωρίστηκαν ως δίκτυο οχυρωμένων θέσεων που αποτυπώνει διαδοχικές φάσεις κατοχής και προσαρμογής, από τη μεσαιωνική περίοδο έως τον 19ο αιώνα.

Η εγγραφή έγινε ταυτόχρονα και στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο, λόγω των απειλών που αντιμετωπίζουν τα μνημεία από τη σύγκρουση. Η χρονική σύμπτωση κάνει την υπόθεση ακόμη πιο έντονη: ένα μνημείο αναγνωρίζεται διεθνώς ως προστατευτέο και, λίγες ημέρες αργότερα, ειδικοί ζητούν να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί νέες ζημιές.

Το ICOMOS του Λιβάνου ζητά άμεση, ανεξάρτητη και επιτόπια τεχνική αξιολόγηση της στατικής κατάστασης του κάστρου. Ζητά επίσης από την UNESCO να ζητήσει επίσημη και λεπτομερή ενημέρωση από το Ισραήλ για το είδος, την κλίμακα και την ακριβή θέση των εκρήξεων, καθώς και για την πιθανή επίδρασή τους στον δομικό ιστό του μνημείου.

Η UNESCO δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό κοντά στο κάστρο και ότι ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις στη δομική ακεραιότητα του χώρου. Τόνισε επίσης ότι θα χρειαστεί τεχνική εκτίμηση για να διαπιστωθεί η έκταση οποιασδήποτε ζημιάς.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η δυσκολία δεν είναι μόνο η ζημιά που φαίνεται. Είναι και εκείνη που δεν μπορεί ακόμη να μετρηθεί. Εκρήξεις τέτοιας κλίμακας μπορούν να επηρεάσουν λιθοδομές, αρχαιολογικά στρώματα, κατάλοιπα και το ίδιο το τοπίο γύρω από ένα μνημείο. Όταν οι ειδικοί δεν μπορούν να πλησιάσουν, το μνημείο μένει σε επικίνδυνη εκκρεμότητα: όλοι φοβούνται ότι έχει πληγεί, αλλά κανείς δεν μπορεί ακόμη να πει πόσο.

Το κάστρο Μποφόρ έχει υπάρξει πολλές φορές στρατιωτικός στόχος, βάση, σύμβολο κατοχής και σημείο ελέγχου. Η ένταξή του στην UNESCO επιχειρεί να το εντάξει σε ένα διαφορετικό καθεστώς: όχι ως τρόπαιο ή στρατηγικό ύψωμα, αλλά ως κοινή πολιτιστική κληρονομιά που πρέπει να προστατευθεί.

Αυτό είναι και το πραγματικό διακύβευμα. Σε μια περιοχή όπου τα μνημεία έχουν συχνά χρησιμοποιηθεί, καταληφθεί ή πληγεί από πολέμους, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι αγώνας πρόσβασης, τεκμηρίωσης, συντήρησης και, πρώτα απ’ όλα, αποτροπής νέων ζημιών.

Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στον κατάλογο της UNESCO, το Μποφόρ δεν χρειάζεται πανικό ούτε φήμες. Χρειάζεται να το δουν οι ειδικοί. Να ελέγξουν αν υπάρχουν ρωγμές. Να εκτιμήσουν τη στατική του κατάσταση. Να καταγράψουν τι συνέβη στο μνημείο και στο τοπίο γύρω του.

Γιατί ένα μνημείο δεν κινδυνεύει μόνο όταν γκρεμίζεται. Κινδυνεύει και όταν κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει για να μάθει τι του έχει συμβεί.

Με στοιχεία από The Art Newspaper, UNESCO

Πολιτισμός

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο

Πολιτισμός / Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο

Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ανησυχίας. Το ICOMOS ζητά άμεση αυτοψία μετά τις εκρήξεις κοντά στο μνημείο, καθώς δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί αν έχει υποστεί ζημιές.
THE LIFO TEAM
Η Σαμάνθα Μόρτον γύρισε την “Οδύσσεια” του Νόλαν και μετά το Χόλιγουντ σταμάτησε να της τηλεφωνεί

Πολιτισμός / Η Σαμάνθα Μόρτον γύρισε την “Οδύσσεια” του Νόλαν και μετά το Χόλιγουντ σταμάτησε να της τηλεφωνεί

Στο Happy Sad Confused, η Σαμάνθα Μόρτον είπε ότι μετά την «Οδύσσεια» έμεινε έναν χρόνο χωρίς δουλειά. Ο ρόλος της Κίρκης της έδωσε ελπίδα, αλλά και της θύμισε πόσο γρήγορα στενεύει το Χόλιγουντ για τις γυναίκες μετά τα 40.
THE LIFO TEAM
Ο Λάρι Γκαγκόζιαν κλείνει δύο χώρους και οι μεγάλες γκαλερί ξαναμετρούν την αυτοκρατορία τους

Πολιτισμός / Ο Λάρι Γκαγκόζιαν κλείνει δύο χώρους και οι μεγάλες γκαλερί ξαναμετρούν την αυτοκρατορία τους

Η γκαλερί Gagosian κλείνει τους χώρους της στο Burlington Arcade και στη Βασιλεία, χωρίς να εγκαταλείπει τις μεγάλες αγορές. Η κίνηση δείχνει ότι ακόμη και οι ισχυρότερες γκαλερί ξαναμετρούν ποια τετραγωνικά αξίζουν πραγματικά.
THE LIFO TEAM
Η Άνια Τέιλορ-Τζόι λέει ότι οι γυναίκες δεν έχουν την «πολυτέλεια» του method acting

Πολιτισμός / Η Άνια Τέιλορ-Τζόι λέει ότι οι γυναίκες δεν έχουν την «πολυτέλεια» του method acting

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι είπε ότι οι γυναίκες ηθοποιοί δεν μπορούν να «χάσουν το μυαλό τους» για έναν ρόλο όπως οι άντρες συνάδελφοί τους. Στο Χόλιγουντ, η αντρική ιδιοτροπία βαφτίζεται συχνά αφοσίωση ενώ η γυναικεία, πρόβλημα.
THE LIFO TEAM
Στη National Gallery, οι φύλακες της τέχνης καταγγέλλουν ότι τους έκρυβαν στο υπόγειο

Πολιτισμός / Στη National Gallery, οι φύλακες του μουσείου καταγγέλλουν ότι τους κρύβουν στο υπόγειο

Οι φύλακες της National Gallery καταγγέλλουν ότι κάνουν διάλειμμα σε ένα υπόγειο χωρίς φυσικό φως, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό έχει καλύτερους χώρους ανάπαυσης. Το μουσείο επικαλείται "περιορισμούς χώρου".
THE LIFO TEAM
Πώς ένας παλιός τεχνικός πορνοσινεμάδων βρέθηκε πίσω από τις IMAX προβολές της «Οδύσσειας» του Νόλαν

Πολιτισμός / Πώς ένας παλιός τεχνικός πορνοσινεμάδων βρέθηκε πίσω από τις IMAX προβολές της «Οδύσσειας» του Νόλαν

Ο Πάτ Κάλντγουελ ξεκίνησε από drive-in και πορνοσινεμά στο Τενεσί. Σήμερα, στα 69 του, δουλεύει νυχτερινές βάρδιες στο Λος Άντζελες για τις κατάμεστες IMAX 70mm προβολές της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
Το Met κρέμασε αθόρυβα έναν Λεονάρντο ντα Βίντσι από τη συλλογή ενός δισεκατομμυριούχου

Πολιτισμός / Το Met κρέμασε αθόρυβα έναν πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι από τη συλλογή ενός δισεκατομμυριούχου

Το Met κρέμασε αθόρυβα έναν μικρό πίνακα που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι. Το έργο είναι δάνειο του δισεκατομμυριούχου Κεν Γκρίφιν και πίσω από την εμφάνισή του ανοίγει μια μεγάλη ιστορία για μουσεία, ιδιωτικό χρήμα και αυθεντικότητα.
THE LIFO TEAM
Αντόνιο Μπαντέρας: ο Αλμοδόβαρ, ο Σόντχαϊμ, ο Πάπας και η τέχνη του να παίζεις έναν καλό άνθρωπο

Πολιτισμός / Αντόνιο Μπαντέρας: ο Αλμοδόβαρ, ο Σόντχαϊμ, ο Πάπας και η τέχνη του να παίζεις έναν καλό άνθρωπο

Με αφορμή το Tony, τη νέα ταινία για τον Άντονι Μπουρντέν, ο Αντόνιο Μπαντέρας μιλά για τον Φράνκο, τον Αλμοδόβαρ, τον Στίβεν Σόντχαϊμ, το θέατρο που διευθύνει στη Μάλαγα και την παράξενη συγκίνηση του να υποδύεσαι έναν πραγματικά καλό άνθρωπο.
THE LIFO TEAM
Τουγκάι Σαράτς: «Ως ισλαμιστής ήθελα να γίνω στρέιτ αλλά ευτυχώς έμεινα γκέι»

Πολιτισμός / Τουγκάι Σαράτς: «Ως ισλαμιστής ήθελα να γίνω στρέιτ αλλά ευτυχώς έμεινα γκέι»

Πρώην έφηβος σαλαφιστής και σήμερα γκέι μουσουλμάνος ακτιβιστής, ο Τουγκάι Σαράτς μιλά μετά την επίθεση στο Pride του Βερολίνου για το κουίρ Ισλάμ, τα σχολεία και το TikTok ως μηχανή ριζοσπαστικοποίησης.
THE LIFO TEAM
 
 