LiFO Portraits: Φωτογραφίες από τα εγκαίνια της μεγάλης έκθεσης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πέμπτης έκθεσης της LiFO Portraits, το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου.

Η έκθεση εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή καθώς έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να περιηγηθεί σε έναν ιστορικό χώρο της ΔΕΗ, στις εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Νέου Φαλήρου, και να βρεθεί μπροστά σε σημαντικούς εκπροσώπους του πολιτισμού, που έχουν απαθανατιστεί από τη μοναδική οπτική γωνία ταλαντούχων φωτογράφων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος, η ηθοποιός Ξένια Καλογεροπούλου, η ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου, η εικαστικός Ρένα Παπασπύρου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο ηθοποιός Νίκος Καραθάνος, η ερμηνεύτρια Μαρίνα Σάττι και ο σχεδιαστής μόδας, Άγγελος Μπράτης, ο ηθοποιός Δημήτρης Κίτσος, ο ηθοποιός Σπύρος Χατζηαγγελάκης, ο συγγραφέας Δημοσθένης Παπαμάρκος, η σκηνοθέτις Εύα Στεφανή, η ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα υποδέχθηκαν η υπουργός Πολιτισμού, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο εκδότης της εφημερίδας LiFO, Στάθης Τσαγκαρουσιάνος και η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα.

Στην έκθεση LiFO Portraits ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στην έκθεση ότι «μέσα στην ατμόσφαιρα ενός μηχανουργείου, στην ατμόσφαιρα ενός εργοστασίου, που ο χρόνος δεν έπαψε να τη διατηρεί, αναδύεται και μία άλλη μορφή δημιουργίας, η συγγραφική, η εικαστική, η λογοτεχνική, η σκηνοθετική, η τέχνη της υποκριτικής».

«Σήμερα, λοιπόν, εδώ απολαύσαμε την τέχνη της φωτογραφίας, γνωρίσαμε καλύτερα φυσιογνωμίες του καλλιτεχνικού κόσμου μέσα από τα πορτρέτα τους, μέσα από την ακινητοποιημένη στιγμή της φυσιογνωμίας τους και είδαμε πόσο πολύ δένει ένα παλιό εργοστάσιο με τη σύγχρονη τέχνη», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στροφή στους καλλιτέχνες

Μιλώντας για την έκθεση ο εκδότης της εφημερίδας LiFO, Στάθης Τσαγκαρουσιάνος, χαρακτηριστικά δήλωσε πως «θέλοντας να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια της LiFO, αντί να στραφούμε στον εαυτό μας, αυτοστεφανούμενοι ως συνήθως, είπαμε να στραφούμε στα πρόσωπα που μας δίνουν τη δύναμη να ζούμε μέσα από τη σκέψη και τα όνειρα. Τους καλλιτέχνες».

«Είκοσι χρόνια τώρα δεν υπάρχει Έλληνας καλλιτέχνης που να μην έχει περάσει από τις σελίδες μας. Από τους πλέον περίβλεπτους μέχρι πρόσωπα με πολύτιμο, ερμητικό έργο που ελάχιστοι γνώριζαν. Από τους πλέον καθιερωμένους μέχρι τις πιο άγουρες πρωτοπορίες. Άγριοι ή τρυφεροί. Με ποίηση ή ωμότητα. Ανθεκτικοί μέσα στα χρόνια ή πυροτεχνήματα που πέρασαν σαν γιορτή στον ουρανό και χάθηκαν. Όλοι άξιζαν μια θέση στο μέσο αυτό που βαθμηδόν έγινε το πιο έγκυρο βαρόμετρο του ελληνικού πολιτισμού».

Ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος ευχαρίστησε τη ΔΕΗ για την υποστήριξη και τη φιλοξενία της έκθεσης στις εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Νέου Φαλήρου, καθώς «δεν είναι η πρώτη φορά που στέκεται αρωγός στις καλλιτεχνικές χειρονομίες μας, αφού σταθερά και υπεύθυνα έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στον μεγαλύτερο πυλώνα στήριξης του ελληνικού πολιτισμού».

«Για να γίνουν τα όνειρα τέχνη, κι η τέχνη να φτάσει δωρεάν σε όλους», ολοκλήρωσε κ. Τσαγκαρουσιάνος.

Από πλευρά της η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα επισήμανε ότι «η ενέργεια και ο πολιτισμός έχουν περισσότερα κοινά απ’ όσα ίσως φαίνονται με την πρώτη ματιά. Και τα δύο κινούν ανθρώπους, γεννούν ιδέες, δημιουργούν συνδέσεις και αφήνουν το αποτύπωμά τους μέσα στον χρόνο».

«Η έκθεση LiFO Portraits αναδεικνύει ακριβώς αυτήν τη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργίας. Μέσα από πορτρέτα και αφηγήσεις, φέρνει στο προσκήνιο προσωπικότητες που με το έργο, το ταλέντο και την πορεία τους διαμορφώνουν τον σύγχρονο πολιτισμό και εμπνέουν νέους τρόπους σκέψης και έκφρασης».

Η κ. Δήμτσα, ολοκλήρωσε υπογραμμίζοντας πως «με ιδιαίτερη χαρά στηρίζουμε την έκθεση LiFO Portraits και σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τους ανθρώπους και τις ιστορίες που παρουσιάζει. Η «συνάντηση» αυτών των ξεχωριστών προσωπικοτήτων στις ιστορικές εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Ν. Φαλήρου μάς υπενθυμίζει πως η ανθρώπινη δημιουργικότητα είναι η ενέργεια που μας επιτρέπει να επαναπροσδιορίζουμε διαρκώς το μέλλον, να χτίζουμε γέφυρες ανάμεσα στις εποχές και να σχεδιάζουμε με αισιοδοξία την επόμενη ημέρα».

Facebook Twitter Ο Διευθυντής Σύνταξης της LiFO Γιάννης Πανταζόπουλος, με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και την Άννα Παναγιωταρέα. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Σοφία Δήμτσα, γενική διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Έλενα Χριστοπούλου Διευθύντρια Χορηγιών & Συνεργασιών | ΟΓΔ/ΕΣΕ, Πόλλυ Κατσούλη, Ομιλική Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας, Φωτ.: Α. Χουλάκη Ομιλική Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Η επιχειρηματίας Τίνα Δασκαλαντωνάκη. Φωτ.: Α. Χουλάκη Facebook Twitter Ο εκδότης της LiFO Στάθης Τσαγκαρουσιάνος με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Ο καλλιτέχνης Φοίβος Δεληβοριάς και η σκηνοθέτις Ιώ Βουλγαράκη. Φωτ.: Α. Χουλάκη Facebook Twitter Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Μιχαήλ Μαρμαρινός, με την ηθοποιό Ξένια Καλογεροπούλου. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter H φωτογράφος Εβίτα Σκουρλέτη. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Η Χάρις Αλεξίου μπροστά στο πορτρέτο του ηθοποιού και σκηνοθέτη Νίκου Καραθάνου. Φωτ.: Α. Χουλάκη Facebook Twitter Ο φωτογράφος Costas Coutayar, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα με την σκηνοθέτιδα Κατερίνα Ευαγγελάτου και τον εκδότη της LiFO. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Φωτ.: Α. Χουλάκη Facebook Twitter Ο Γιώργος Σαμολαδόπουλος της Site-Specific που επιμελήθηκε τον φωτισμό της έκθεσης. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Ο Γενικός Διευθυντής της LiFO, Μιχάλης Μιχαήλ, με τη Χάρις Αλεξίου. Φωτ.: Α. Χουλάκη Facebook Twitter Ο fashion editor Μιχάλης Πάντος. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με τον εκδότη της LiFO Στάθη Τσαγκαρουσιάνο, τη Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα και τη Χάρις Αλεξίου. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Ο ηθοποιός Γιάννης Τσορτέκης. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Η δημοσιογράφος της LiFO Αργυρώ Μποζώνη, με την εικαστικό Ρένα Παπασπύρου. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter O σχεδιαστής μόδας Άγγελος Μπράτης. Φωτ.: Α. Χουλάκη Facebook Twitter Ο Βασίλης Μπαρτζώκας, art director της έκθεσης. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Ο ηθοποιός Μιχάλης Σαράντης. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter H Μαρίνα Σάττι μπροστά στο πορτρέτο της. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Ο Νικος Καραθάνος και ο Πάνος Παπαδόπουλος Φωτ.: Α. Χουλάκη Facebook Twitter Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Η Αθηνά Ιωάννου, οικονομική διευθύντρια του ΕΜΣΤ και ο Θανάσης Σχιζάκης, επιμελητής του ΕΜΣΤ. Φωτ.: Α. Χουλάκη Facebook Twitter Ο ηθοποιός Αργύρης Ξάφης. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Η σκηνοθέτις και καθηγήτρια πανεπιστημίου Εύα Στεφανή, μπροστά στο πορτρέτο της. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Η Βίκυ Βολιώτη μπροστάΦωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, Πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με τη Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα και τον Εκδότη Στάθη Τσαγκαρουσιάνο. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Αργύρης Ξάφης, Ιώ Βουλγαράκη, Αργυρώ Χιώτη, Ελεάννα Γεωργίου. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης φωτογραφίζεται μπροστά στο πορτρέτο του Γιώργου Κοτσιφάκη. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Η Μελία Κρέιλινγκ. Φωτ.: Α. Χουλάκη Facebook Twitter Το πορτρέτο της Λένας Κιτσοπούλου. Φωτ.: Α. Χουλάκη

Facebook Twitter Φωτ.: Α. Χουλάκη

Ταυτότητα έκθεσης:

ΣΥΛΛΗΨΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Στάθης Τσαγκαρουσιάνος, Μιχάλης Μιχαήλ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ: Πηνελόπη Γερασίµου, Όλγα ∆έικου, Γεράσιµος ∆οµένικος, Παναγιώτης Καδίγκος, Κοσµάς Κουµιανός, Θανάσης Κρίκης, Aνδρέας Σιµόπουλος, Eβίτα Σκουρλέτη, Πάρις Ταβιτιάν, Costas Coutayar, Freddie F., Julian Mommert

ART DIRECTION ΠΑΡΑΓΩΓΗ: The Design Ambassador/Βασίλης Μπαρτζώκας

EXECUTIVE DIRECTION: Θανάσης Χαραµής

CREATIVE DIRECTION: Γιάννης Καρλόπουλος

EKΘEΣIAKOI ΣXEΔIAΣMOI: Post‒Spectacular Office

APXIΣYNTAΞIA-ΣYNTONIΣMOΣ EKΘEΣΗΣ: Αργυρώ Μποζώνη

APXIΣYNTAΞIA ΤΕΥΧΟΥΣ: Γιάννης Πανταζόπουλος

KEIMENA: Θοδωρής Αντωνόπουλος, Λουίζα Αρκουµανέα, Βένα Γεωργακοπούλου, Ειρήνη Γιαννάκη, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Στέλλα Λιζάρδη, Τίνα Μανδηλαρά, Αργυρώ Μποζώνη, Γιάννης Πανταζόπουλος, Μαρία Παππά, Χρήστος Παρίδης, M. Hulot

ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Site-Specific

H/Γ EΓKATAΣTAΣH & AUDIO VISUAL: Karamalegos

EKΘEΣIAKEΣ KATAΣKEYEΣ: CWORKS

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ: CWORKS, Whale Graphics

ART DIRECTOR: Mαργαρίτα Καμαριώτη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Δρουκοπούλου, Μυρτώ Αθανασοπούλου, Μαρία Μανθοπούλου

STYLING: Ντάντα Ιωαννίδου

ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΜΑΛΛΙΑ: Stellar, Ζέφη Σιάτου, Χαρίκλεια Αλατζά

ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΣΧΈΣΕΙΣ: Μαρία Τσολάκη, FMN

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΔΕΗ

PORTRAITS

ΑΗΣ ΦΑΛΗΡΟΥ

Σολωμού 1 & Δημητρίου Φαληρέως

Η έκθεση είναι επισκέψιμη τις συγκεκριμένες ημερομηνίες:

19-21/6, 27-28/6, 4-5/7

Ωράριο λειτουργίας: 18:00-22:30