Λίβανος: Η αρχαία πόλη της Τύρου στη Λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο της UNESCO

Η αρχαία πόλη της Τύρου στον νότιο Λίβανο προστέθηκε στη λίστα των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που βρίσκονται σε κίνδυνο της UNESCO.

Η απόφαση ελήφθη κατά την 48η σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς που πραγματοποιήθηκε στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, κατόπιν επείγοντος αιτήματος της κυβέρνησης του Λιβάνου για την ενίσχυση των διεθνών μηχανισμών προστασίας του χώρου.

Η Τύρος, η οποία έχει ενταχθεί στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1984, αποτελεί ιστορικό κέντρο με διαδρομή περίπου 4.700 ετών. Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων της περιλαμβάνονται μια αψίδα θριάμβου και ένας ιππόδρομος της ρωμαϊκής περιόδου (2ος αιώνας μ.Χ.).

Tyre, an ancient Phoenician city in southern Lebanon hit in recent months by Israeli bombardment, is added to the UNESCO list of world heritage sites in dangerhttps://t.co/E8sdWK13YV pic.twitter.com/hk6prenD3s — AFP News Agency (@AFP) July 23, 2026

Λίβανος: Σοβαρές ζημιές στην Τύρο από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Σύμφωνα με αναφορές των λιβανικών αρχών προς την UNESCO, η ιστορική περιοχή της Τύρου υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων από το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, επλήγησαν ιστορικά κτίσματα, γεννήτριες, γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων καθώς και τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, με τις αρχές να δηλώνουν ότι δεν κατέστη δυνατό να εκτιμηθεί το συνολικό μέγεθος των ζημιών σε γειτονικά αρχαιολογικά στοιχεία, λόγω της απουσίας ασφαλούς πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα της αρχαίας πόλης.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου, Γκασάν Σαλάμε, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς την Επιτροπή της UNESCO, σημείωσε ότι η εγγραφή αυτή «θα εστιάσει την προσοχή του οργανισμού και των κρατών-μελών σε έναν χώρο τεράστιας ιστορικής σημασίας, σε μια περιοχή που παραμένει εκτεθειμένη σε συγκρούσεις».

Το χρονικό των επιθέσεων στην Τύρο

Οι επιθέσεις στην περιοχή της Τύρου εκδηλώθηκαν στο πλαίσιο των εχθροπραξιών μεταξύ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις των ισραηλινών δυνάμεων, μαχητές της σιιτικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ως κάλυψη την παλαιά πόλη και τη χριστιανική συνοικία της Τύρου για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Καταληκτικά, αξίζει να ειπωθεί πως η Τύρος δεν είναι η μόνη περιοχή που βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας λόγω των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η UNESCO αναμένεται να ανακοινώσει την ένταξη και άλλων ιστορικών τοποθεσιών του Νοτίου Λιβάνου στη λίστα των απειλούμενων μνημείων, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού κάστρου του Μποφόρ.

Με πληροφορίες από UNESCO, YNET