ΛΕΞ: Η μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Καυτανζόγλειο μέσα από 10 εικόνες

Το βράδυ της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όσων κατάφεραν να βρουν εισιτήριο και να πάνε.

Από νωρίς χθες το απόγευμα, το πλήθος άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από το στάδιο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα προσμονής και ενθουσιασμού. Νέοι και μεγαλύτεροι, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, πήγαν για να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει κάθε live εμφάνιση του εμβληματικού ράπερ.

Όταν τα φώτα χαμήλωσαν και η μουσική άρχισε να γεμίζει τον χώρο, το κοινό ξέσπασε σε ζητωκραυγές. Ο ΛΕΞ ανέβηκε στη σκηνή με τον χαρακτηριστικό του τρόπο και από την πρώτη στιγμή συνδέθηκε με το πλήθος.

Κομμάτια όπως το «Όλα Καλά», το «Στα Κενά» και το «Για Σένα» ακούστηκαν και από χιλιάδες φωνές, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση ενότητας και συλλογικής έκφρασης.

Σε διάφορες στιγμές, ο ΛΕΞ μίλησε στο κοινό, ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν από τα πρώτα του βήματα και αφιέρωσε τραγούδια στους φίλους του που δεν είναι πια εδώ.

Η βραδιά έκλεισε με τον κόσμο να τραγουδά ακόμη και μετά το τέλος της συναυλίας.