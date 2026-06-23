ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 25 φωτογραφίες

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΕΣΒΙΕΣ, QUEER ΣΩΜΑΤΑ, ΠΑΙΔΙΑ, ΣΚΥΛΙΑ, ΔΕΡΜΑΤΑ, ΠΛΑΚΑΤ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΥΜΙΣΕ ΠΩΣ ΤΟ PRIDE ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΩΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

The LiFO team
Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter
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Το Σάββατο 20 Ιουνίου, το Dyke March επέστρεψε στους δρόμους του Λονδίνου, γεμίζοντας το κέντρο της πόλης με λεσβίες, queer ανθρώπους, πλακάτ, μουσικές, δέρματα, σκυλιά, παιδιά και σώματα που δεν ζήτησαν άδεια για να υπάρξουν δημόσια.

Η φωτογράφος Elif Gonen βρέθηκε εκεί και κατέγραψε τα πρόσωπα της πορείας: leather dykes, femmes, sex workers, furries, νεότερες και μεγαλύτερες λεσβίες, ανθρώπους που ήρθαν μόνοι ή με φίλους, οικογένειες, ζευγάρια, παρέες. Για λίγες ώρες, όπως γράφει η ίδια, κάθε εκδοχή λεσβιακής ταυτότητας συνυπήρξε στον δρόμο.

Για την Gonen, το Dyke March έχει άλλη σημασία από το μεγάλο, εταιρικό Pride. Η ίδια θυμάται την πρώτη της Pride εμπειρία στην Τουρκία το 2019, με αστυνομική βία, πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα. Λίγες μέρες μετά, στο London Pride, είδε τράπεζες και εταιρείες να παρελαύνουν με rainbow λεωφορεία, την ώρα που σε χώρες όπως η Τουρκία η στήριξη προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έμενε συχνά σιωπηλή ή βολική.

Από τότε, όπως λέει, προτιμά τις πορείες που οργανώνονται από την ίδια την κοινότητα: Trans Pride, Dyke March, χώρους όπου το Pride μοιάζει λιγότερο με παράσταση και περισσότερο με αυτό που ήταν πάντα — διαμαρτυρία, γιορτή και τρόπος να φτιάχνουν οι queer άνθρωποι κάτι ο ένας για τον άλλον.

Στην αρχή, η συγκέντρωση ήταν μικρή. Μέσα σε μία ώρα, είχε γίνει πλήθος χιλιάδων. Άνθρωποι μοίραζαν χαρτόνια, μαρκαδόρους και ταινίες σε αγνώστους για να φτιάξουν πλακάτ. Μια μπάντα οδήγησε την πορεία προς το Hyde Park, ενώ τουρίστες κοιτούσαν μπερδεμένοι και περαστικοί χαιρετούσαν από τα αυτοκίνητα.

Οι φωτογραφίες της Gonen λειτουργούν σαν μικρό αρχείο λεσβιακής ιστορίας εν κινήσει. Όχι επειδή προσπαθούν να εξηγήσουν τι είναι μια κοινότητα, αλλά επειδή την αφήνουν να φανεί: ιδρωμένη, χαρούμενη, θορυβώδης, τρυφερή, αστεία, επιθετικά ζωντανή.

με στοιχεία από Dazed 

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

Λεσβίες, δέρματα, πλακάτ και σκυλιά: Το Dyke March του Λονδίνου σε 30 φωτογραφίες Facebook Twitter

 

Πολιτισμός

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