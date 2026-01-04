Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Έχει ακόμη όρεξη ο κόσμος για τις κινηματογραφικές αίθουσες;

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία του για το μέλλον του κινηματογράφου, σε μια περίοδο όπου η βιομηχανία αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times of London, ο Ντι Κάπριο αμφισβήτησε το κατά πόσο «ο κόσμος εξακολουθεί να έχει όρεξη» για τις κινηματογραφικές αίθουσες, περιγράφοντας μια εικόνα βαθιάς μετάβασης για το σινεμά.

«Τα πράγματα αλλάζουν με ταχύτητα αστραπής», είπε ο Ντι Κάπριο για την κινηματογραφική βιομηχανία. «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια μετάβαση. Πρώτα, τα ντοκιμαντέρ εξαφανίστηκαν από τους κινηματογράφους. Τώρα, τα δράματα έχουν περιορισμένο χρόνο προβολής και ο κόσμος περιμένει να τα δει σε streaming. Δεν ξέρω».

Παρά τις αμφιβολίες του, ο ηθοποιός ελπίζει ακόμη, ότι η μεγάλη οθόνη θα συνεχίσει να έχει χώρο για μοναδικές δημιουργίες στο μέλλον. «Ελπίζω μόνο ότι αρκετοί άνθρωποι με πραγματικό όραμα θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν στο μέλλον μοναδικά πράγματα που θα προβάλλονται στον κινηματογράφο», πρόσθεσε. «Αλλά αυτό μένει να το δούμε».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντι Κάπριο εκφράζει ανησυχίες για το μέλλον του σινεμά. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντι Κάπριο άσκησε κριτική στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν μπορεί να προωθήσει την ανθρώπινη έκφραση και, συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί «αυθεντικά» τέχνη.

Με πληροφορίες από Variety