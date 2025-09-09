Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του για τα έξι χρόνια από τον θάνατό του

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τιμώντας τη μνήμη του πατέρα της, καθώς σήμερα συμπληρώνονται έξι χρόνια από τον θάνατό του

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός «έφυγε» αιφνιδίως στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, μετά από καρδιακό επεισόδιο, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τους φίλους του αλλά και το πανελλήνιο, που έχασε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα, ανάρτησε στο Facebook μια παλιά ευχετήρια κάρτα που είχε γράψει για εκείνον, συνοδεύοντάς την με συγκινητικά λόγια: «Πού να ήξερα τότε που σου υπέγραφα αυτή την ευχετήρια κάρτα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά… μπαμπάκα μου».

Η Μαρία Κλάρα συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφίες από δίσκους του πατέρα της.