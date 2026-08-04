Λάκης Χαλκιάς: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά ενημερώνει ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρα 12:00 στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Από τις 10.00 π.μ. η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Σύμφωνα με την οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609 Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA

Τέλος, η οικογένεια διευκρινίζει ότι το πραγματικό όνομα του αγαπημένου τραγουδιστή είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς. «Θερμή παράκληση να μην ξανααναφερθεί το όνομα "Χαλκιόπουλος"», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης.

Μετά την είδηση για τον θάνατό του, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά, αποτίοντας φόρο τιμής στη μακρόχρονη προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι και τη μουσική παράδοση. Σε δήλωσή της, αναφέρεται στη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, στο ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική, ενώ απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αναλυτικά η δήλωση: «Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους μεγάλους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Απόγονος μιας οικογένειας με παράδοση αιώνων στο δημοτικό τραγούδι, υπήρξε ο φυσικός συνεχιστής της, με πλήρη συναίσθηση του βάρους της, συνδυάζοντας τη βαριά κληρονομιά του με το απαράμιλλο, πηγαίο ταλέντο του, για να υπηρετήσει, ακάματα και με συνέπεια, το ελληνικό τραγούδι. Από πολύ νωρίς, μετέχοντας με την οικογενειακή κομπανία σε κάθε λαϊκή εκδήλωση και τελετουργία αλλά και τη συνεργασία του με, σχεδόν, όλους τους σημαντικούς δημιουργούς της εποχής του, ο Λάκης Χαλκιάς μας χάρισε, με την υπέροχη φωνή του, τις μουσικές του γνώσεις, το ήθος και τον σεβασμό του στην παράδοση, μοναδικές ερμηνείες, που εγγράφονται ως απαράγραπτο κληροδότημα στη μουσική μας.

Ο Λάκης Χαλκιάς λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης, έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική, με ερμηνείες σε υψηλού επιπέδου μελοποιημένη ποίηση, όπως και στο αυθεντικό δημοτικό τραγούδι. Αποκορύφωμα, είναι το μεγάλο προσωπικό έργο του με τίτλο «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική», ένα γιγαντιαίο πανόραμα της αδιάσπαστης ενότητας του ελληνικού μέλους. Άνθρωπος, με αταλάντευτες πολιτικές πεποιθήσεις, τις οποίες υπηρέτησε πιστά και με συνεπή κοινωνική στράτευση, υπήρξε γνήσιος εκφραστής των συλλογικών αγωνιών του λαού, αφήνοντας παρακαταθήκη τη μακρά και γόνιμη πορεία του στην Τέχνη, αλλά και το απαράμιλλο ήθος και την υπερήφανη στάση της ζωής του. Στην οικογένειά του και τους τόσο πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Ποιος ήταν ο τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

Ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943. Ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια. Έπαιζε πέντε μουσικά όργανα (κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι) και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των επτά ετών.

Ο Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας σκηνής, όπως με τους τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρη Μπιθικώτση, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό Κηλαηδόνη, αλλα και με τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο κ.ά.

Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του, αποτέλεσε, η παρουσίαση του έργου του «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, στις 28 Μαΐου του 2002.

Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές του 2007.