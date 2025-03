Lady Gaga: Επιστροφή στη μουσική με το «MAYHEM» – Ένα άλμπουμ «καταιγίδα»

Πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του Chromatica, η Lady Gaga επιστρέφει στη μουσική σκηνή με το «MAYHEM», έναν δίσκο που ανατρέπει τα δεδομένα και σηματοδοτεί μια δυναμική επάνοδο στις ρίζες της.

Με επιρροές από industrial dance, ’80s funk, grunge και trip-hop, το άλμπουμ αποτελεί ένα μουσικό «χάος επιμελημένο» στην εντέλεια, όπου η Gaga απελευθερώνει τον εκκεντρικό της εαυτό και συνδυάζει όλα τα στοιχεία που την καθιέρωσαν ως pop icon.

Σε συνεργασία με τον σύντροφό της Michael Polansky, καθώς και με τους Gesaffelstein, Cirkut και Andrew Watt, ο δίσκος βλέπει το χάος ως πλεονέκτημα και επαναφέρει τη Gaga στην εποχή της υπερβολής, της θεατρικότητας και της ασυμβίβαστης pop αισθητικής.Η ίδια περιέγραψε το MAYHEM ως «ένα σπασμένο καθρέφτη που ξανασυναρμολογείται», και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον ήχο του.

Το «Disease» θυμίζει τη μηχανική αισθητική του Heavy Metal Lover, ενώ το «Garden of Eden» φέρνει στο νου το MANiCURE αναμεμειγμένο με τη φρεσκάδα του The Fame. Στην «How Bad Do U Want Me», η Gaga ακούγεται σαν να φέρνει στη ζωή μια ξεχασμένη B-side από το A Star is Born.

Δεν είναι πολλοί οι pop stars που μπορούν να ανακυκλώνουν τις περσόνες τους και να το κάνουν με επιτυχία, αλλά η Gaga αποδεικνύει ότι μπορεί να ξανακερδίσει την εκρηκτική ενέργεια των πρώτων της δίσκων, χωρίς να καταφεύγει σε απεγνωσμένη νοσταλγία.

Το MAYHEM διαπερνά διάφορα μουσικά είδη, αξιοποιώντας τα προς όφελός του.

« Perfect Celebrity» : Ένας industrial ρυθμός που θυμίζει Nine Inch Nails



«Zombieboy»: Ένα εκθαμβωτικό disco κομμάτι αφιερωμένο στον μοντέλο Rick Genest



«Killah»: Ένα κομμάτι που δανείζεται στοιχεία από τον David Bowie και κλείνει με μια εκρηκτική κιθαριστική κορύφωση



Σε ένα σημείο του «Killah», η Gaga σταματάει να τραγουδά και αφήνει τα όργανα να κυριαρχήσουν, πριν εκτοξεύσει μια κραυγή που θυμίζει την πιο ροκ πλευρά της. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, ίσως βρισκόμαστε μπροστά στην πρώτη ψυχεδελική rock era της Lady Gaga, σύμφωνα με το Pitchfork.

«Shadow of a Man» : Ένα κομμάτι με Michael Jackson vibes, όπου η Gaga μιλά για το πώς έμαθε να ξεχωρίζει σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο.



«Abracadabra»: Ένα χορευτικό κομμάτι με στίχους σε… παιδική γλώσσα που κολλάνε στο μυαλό.



«Perfect Celebrity»: Η Gaga τραγουδά με μια «εφιαλτική» ένταση: «You love to hate me-e–e—e–e-eeeeeeee!»



Η συμμετοχή του Gesaffelstein στην παραγωγή φέρνει σκοτεινά synths και acid ήχους, ειδικά στο «Perfect Celebrity» και στο «Killah».Μήπως η Gaga σηματοδοτεί την επιστροφή του trip-hop στη mainstream pop; Η ντίσκο αναβιώνει εδώ και χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται ότι μια πιο πειραματική, ατμοσφαιρική κατεύθυνση αρχίζει να αποκτά δυναμική, ειδικά με καλλιτέχνες όπως η Dua Lipa και η FKA twigs να εξερευνούν παρόμοιους ήχους.

Αν η Gaga οδηγήσει αυτή την τάση προς τα εμπρός, το MAYHEM θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας νέας μουσικής εποχής.